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NS1 Connect

 مراقبة زمن الانتقال ومدة التشغيل
زيادة المرونة ومدة التشغيل من خلال سرعة توجيه حركة مرور DNS لتجنب انقطاع الخدمة.
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رسم توضيحي لإدارة حركة مرور البيانات بين المستخدمين والشبكة والمخرجات على منصات الإنترنت

تقدِّم منصة IBM® NS1 Connect خيارات محلية وخيارات من طرف ثالث لمراقبة سلامة تطبيقاتك، ما يضمن أقصى مدة تشغيل ومرونة وقت الأزمات.

يتم تقديم معظم أعباء عمل التطبيقات في الوقت الحالي من بيئات متعددة ومواقع شتى. يُعَد تتبُّع الأداء والتوافر عبر السحابات، ومراكز البيانات، والمناطق الجغرافية أمرًا أساسيًا لتوفير تطبيقات مرنة وموثوق بها.

توفر منصة IBM NS1 Connect خيارات متعددة لمراقبة أداء وسلامة اتصالات تطبيقاتك، ما يمكِّنك من توجيه حركة مرور الشبكة إلى أكثر نقطة نهائية استقرارًا. يمكنك استخدام تدفقات المراقبة الأصلية المقدمة من IBM، أو تدفقات البيانات من أطراف ثالثة، أو تدفقات مراقبة النشاط الفعلي للمستخدم (RUM) لدعم توجيه حركة المرور الذكي والديناميكي استنادًا إلى سلامة وأداء موارد الشبكة الحالية.
الميزات استخدِم أدوات المراقبة الأصلية أو أحضر أدواتك الخاصة

راقِب سلامة بنيتك التحتية باستخدام أدوات المراقبة الأصلية من NS1 Connect، أو من خلال دمج أداة طرف ثالث تستخدمها حاليًا، أو استخدم بيانات مراقبة النشاط الفعلي للمستخدم (RUM).

 أتمتة تجاوز الفشل وتخفيف الأحمال

حافِظ على استمرارية عمل تطبيقك عبر الإنترنت بشكل مستمر من خلال توجيه حركة المرور تلقائيًا فيما بين فترات الانقطاع وإيقاف الخدمات باستخدام بيانات مراقبة النشاط الفعلي للمستخدم (RUM).

 معرفة حالة البنية التحتية لمؤسستك

اكتشف على الفور حالات انخفاض جودة الاتصالات أو مشكلات الأداء لكي تتمكَّن من إجراء التعديلات المطلوبة.
ما الميزات المتضمنة؟
استخدام بروتوكولات متعددة لمراقبة سلامة التطبيقات

باستخدام أدوات المراقبة الأصلية من IBM، يمكنك متابعة سلامة التطبيقات باستخدام DNS وHTTP/S وPING (ICMP) وTCP.
تخصيص تعريفك لكلمة "قيد التشغيل"

استخدِم أدوات المراقبة الأصلية من IBM لمعرفة إذا ما كانت الخوادم العامة الخاصة بتحليل الأسماء الخارجية تقدِّم بيانات السجل الصحيحة لمستخدميك ضمن الإطار الزمني ومقاييس التوافر المحددة.
عمليات التكامل

استخدم أدوات المراقبة التي تمتلكها بالفعل لتوجيه حركة المرور بعيدًا عن الانقطاعات وتوقف الخدمات.

 عرض جميع عمليات التكامل AppDynamics

استخدِم بيانات مراقبة البنية التحتية لـ AppDynamics لتوجيه حركة بيانات التطبيقات بعيدًا عن مشكلات البنية التحتية المحتمل حدوثها قبل أن تؤثِّر سلبًا في تجربة المستخدم.

 AWS CloudWatch

يمكنك توجيه حركة مرور الشبكة بحيث تستمر في التدفق بعيدًا عن الموارد المعطلة أو المهملة باستخدام بيانات AWS CloudWatch لمراقبة حالة موارد سحابة AWS.  تمكَّن من جمع المقاييس وتتبُّعها وإنشاء لوحات معلومات مخصصة وضبط التنبيهات.

 Catchpoint

اضبط بدقة قرارات إدارة حركة البيانات على مستوى كل البلد أو على مستوى منطقة محلية باستخدام بيانات أداء خوادم أسماء النطاقات (DNS) الدقيقة في Catchpoint.

 Datadog

ويمكنك إرسال تنبيهات توافر Datadog إلى منصة NS1 Connect لإدارة حركة البيانات في الوقت شبه الفعلي، أو استخدم وكيل Datadog لإرسال مقاييس أداء ومعدل استخدام NS1 Connect إلى Datadog للمراقبة والملاحظة.

 Pingdom

استخدِم بيانات مراقبة Pingdom للإفادة منها عند اتخاذ قرارات توجيه حركة البيانات وإدارة استعلامات خوادم أسماء النطاقات (DNS) تلقائيًا بشأن انقطاع الخدمة والموارد المهملة. 

 ThousandEyes

ارصد تعطل الخدمة أو مشكلات تجربة المستخدم في ThousandEyes وقم بأتمتة إجراءات تجاوز الأعطال في NS1 Connect لتقليل فترة التعطل.
اتخِذ الخطوة التالية

حسِّن مرونة شبكتك لإبقاء التطبيقات والمواقع الحساسة متصلة بالإنترنت بشكل موثوق به باستخدام منصة IBM NS1 Connect. ابدأ بحساب مطوِّر مجاني أو اكتشف مزيدًا من خيارات التسعير.

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