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NS1 Connect
تقدِّم منصة IBM® NS1 Connect خيارات محلية وخيارات من طرف ثالث لمراقبة سلامة تطبيقاتك، ما يضمن أقصى مدة تشغيل ومرونة وقت الأزمات.
يتم تقديم معظم أعباء عمل التطبيقات في الوقت الحالي من بيئات متعددة ومواقع شتى. يُعَد تتبُّع الأداء والتوافر عبر السحابات، ومراكز البيانات، والمناطق الجغرافية أمرًا أساسيًا لتوفير تطبيقات مرنة وموثوق بها.
توفر منصة IBM NS1 Connect خيارات متعددة لمراقبة أداء وسلامة اتصالات تطبيقاتك، ما يمكِّنك من توجيه حركة مرور الشبكة إلى أكثر نقطة نهائية استقرارًا. يمكنك استخدام تدفقات المراقبة الأصلية المقدمة من IBM، أو تدفقات البيانات من أطراف ثالثة، أو تدفقات مراقبة النشاط الفعلي للمستخدم (RUM) لدعم توجيه حركة المرور الذكي والديناميكي استنادًا إلى سلامة وأداء موارد الشبكة الحالية.
راقِب سلامة بنيتك التحتية باستخدام أدوات المراقبة الأصلية من NS1 Connect، أو من خلال دمج أداة طرف ثالث تستخدمها حاليًا، أو استخدم بيانات مراقبة النشاط الفعلي للمستخدم (RUM).
حافِظ على استمرارية عمل تطبيقك عبر الإنترنت بشكل مستمر من خلال توجيه حركة المرور تلقائيًا فيما بين فترات الانقطاع وإيقاف الخدمات باستخدام بيانات مراقبة النشاط الفعلي للمستخدم (RUM).
اكتشف على الفور حالات انخفاض جودة الاتصالات أو مشكلات الأداء لكي تتمكَّن من إجراء التعديلات المطلوبة.
باستخدام أدوات المراقبة الأصلية من IBM، يمكنك متابعة سلامة التطبيقات باستخدام DNS وHTTP/S وPING (ICMP) وTCP.
استخدِم أدوات المراقبة الأصلية من IBM لمعرفة إذا ما كانت الخوادم العامة الخاصة بتحليل الأسماء الخارجية تقدِّم بيانات السجل الصحيحة لمستخدميك ضمن الإطار الزمني ومقاييس التوافر المحددة.
استخدم أدوات المراقبة التي تمتلكها بالفعل لتوجيه حركة المرور بعيدًا عن الانقطاعات وتوقف الخدمات.
استخدِم بيانات مراقبة البنية التحتية لـ AppDynamics لتوجيه حركة بيانات التطبيقات بعيدًا عن مشكلات البنية التحتية المحتمل حدوثها قبل أن تؤثِّر سلبًا في تجربة المستخدم.
يمكنك توجيه حركة مرور الشبكة بحيث تستمر في التدفق بعيدًا عن الموارد المعطلة أو المهملة باستخدام بيانات AWS CloudWatch لمراقبة حالة موارد سحابة AWS. تمكَّن من جمع المقاييس وتتبُّعها وإنشاء لوحات معلومات مخصصة وضبط التنبيهات.
اضبط بدقة قرارات إدارة حركة البيانات على مستوى كل البلد أو على مستوى منطقة محلية باستخدام بيانات أداء خوادم أسماء النطاقات (DNS) الدقيقة في Catchpoint.
ويمكنك إرسال تنبيهات توافر Datadog إلى منصة NS1 Connect لإدارة حركة البيانات في الوقت شبه الفعلي، أو استخدم وكيل Datadog لإرسال مقاييس أداء ومعدل استخدام NS1 Connect إلى Datadog للمراقبة والملاحظة.
استخدِم بيانات مراقبة Pingdom للإفادة منها عند اتخاذ قرارات توجيه حركة البيانات وإدارة استعلامات خوادم أسماء النطاقات (DNS) تلقائيًا بشأن انقطاع الخدمة والموارد المهملة.
ارصد تعطل الخدمة أو مشكلات تجربة المستخدم في ThousandEyes وقم بأتمتة إجراءات تجاوز الأعطال في NS1 Connect لتقليل فترة التعطل.
حسِّن مرونة شبكتك لإبقاء التطبيقات والمواقع الحساسة متصلة بالإنترنت بشكل موثوق به باستخدام منصة IBM NS1 Connect. ابدأ بحساب مطوِّر مجاني أو اكتشف مزيدًا من خيارات التسعير.