فكل من يزور موقعك الإلكتروني أو يستخدم تطبيقك على الإنترنت يتوقع أن يكون آمنًا بشكل افتراضي. ومع ذلك للأسف، قد يمثل تقديم هذا الأمان من خلال اتصال HTTPS مشكلة تشغيلية، خاصةً إذا طُلب من فريقك في كثير من الأحيان إعداد عمليات إعادة توجيه عناوين URL.

عند استخدام جداول بيانات أو حلول محلية لتكوينات نظام أسماء النطاقات (DNS) وشهادات الأمان الخاصة بالإحالات، فإن قدرتك على إنتاج محتوى ويب ذكي يمكن أن تبطئ من سرعة إصدار موقعك بدرجة كبيرة. ألا تفضل إدارة جميع عناصر عمليات إعادة توجيه HTTPS في مكان واحد؟

يجمع IBM NS1 Connect كل ما تحتاجه لأنواع مختلفة من عمليات إعادة التوجيه في منصة إدارة DNS فائقة الإمكانات حتى تتمكن من التركيز على المعلمات المهمة بالفعل: تقديم حالات استخدام وتجارب مذهلة وآمنة.