تبسيط عمليات إعادة توجيه HTTPS من خلال إدارة جميع العناصر عبر منصة واحدة.
يعمل IBM NS1 Connect على تسهيل عمليات إعادة توجيه HTTPS من خلال السماح لك بإدارة عمليات إعادة توجيه عناوين URL وشهادات الأمان وتكوينات DNS من مكان واحد.
فكل من يزور موقعك الإلكتروني أو يستخدم تطبيقك على الإنترنت يتوقع أن يكون آمنًا بشكل افتراضي. ومع ذلك للأسف، قد يمثل تقديم هذا الأمان من خلال اتصال HTTPS مشكلة تشغيلية، خاصةً إذا طُلب من فريقك في كثير من الأحيان إعداد عمليات إعادة توجيه عناوين URL.
عند استخدام جداول بيانات أو حلول محلية لتكوينات نظام أسماء النطاقات (DNS) وشهادات الأمان الخاصة بالإحالات، فإن قدرتك على إنتاج محتوى ويب ذكي يمكن أن تبطئ من سرعة إصدار موقعك بدرجة كبيرة. ألا تفضل إدارة جميع عناصر عمليات إعادة توجيه HTTPS في مكان واحد؟
يجمع IBM NS1 Connect كل ما تحتاجه لأنواع مختلفة من عمليات إعادة التوجيه في منصة إدارة DNS فائقة الإمكانات حتى تتمكن من التركيز على المعلمات المهمة بالفعل: تقديم حالات استخدام وتجارب مذهلة وآمنة.
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توقَّف عن إدارة شهادات أمان HTTPS بشكل منفصل عن تكوينات DNS وعمليات إعادة توجيه عناوين URL.
أصبح بإمكانك معالجة طلبات إعادة توجيه HTTPS بشكل أسرع، ما يحافظ على تشغيل خوادم الويب والمواقع الإلكترونية وعمليات التطبيق بسرعة أكبر.
اجعل عمليات إعادة توجيه HTTPS سهلة الاستخدام مثل عمليات إعادة توجيه HTTP القياسية؛ وذلك للتشجيع على زيادة معدلات استخدامها.
إدارة شهادات SSL/TLS الخاصة بمؤسستك تلقائيًا بالاستفادة من تقنيات Let's Encrypt.
نقل المناطق بين NS1 والموفرين الثانويين، حتى عندما تحتوي على سجلات مواقع HTTPS.
تحميل ملفات CSV لسجلات HTTPS المراد إعادة توجيهها، وتنزيل ملفات النطاقات الحالية المعاد توجيهها.
تحليل حجم حركة مرور إعادة التوجيه وعرض السجلات الأولية لاستجابة عمليات إعادة التوجيه ونشاطها.
عزز أمان روابط HTTPS سهلة التذكر والملائمة لمحركات البحث التي تستخدمها فِرَق التسويق والمبيعات في مؤسستك مع العملاء.
يمكنك إدارة عمليات إعادة توجيه HTTPS واسعة النطاق بسهولة عند تحديث بنية موقعك الإلكتروني أو ترحيلها.
تبسيط إدارة النطاقات المتوقفة على نطاق واسع مع تعزيز أمان HTTPS.