أصبحت الهجمات الموزَّعة لحجب الخدمة (DDoS) أكثر تواترًا وتزداد تكلفتها كل عام. وحتى الهجوم "الصغير" الموزَّع لحجب الخدمة (DDoS) يمكنه أن يوقف عمل شركتك لساعات أو أيام. لا تقتصر الهجمات الموزعة لحجب الخدمة (DDoS) على الشركات الكبيرة فقط، فالمؤسسات الصغيرة التي تتمتع بالحد الأدنى من الحماية تُستهدف بالقدر نفسه من التواتر.

تحتاج الشركات إلى طبقات متعددة من الحماية من الهجمات الموزعة لحجب الخدمة (DDoS). وللحفاظ على تشغيل التطبيقات والمواقع المُدرَّة للإيرادات، يجب أن يمتلك مزود DNS الرئيسي سعة كافية لاستيعاب ارتفاعات حركة المرور وإجراءات للتحكم في التصدي للاستعلامات "غير المرغوب فيها" المؤتمتة.

ولأنَّ مزودي DNS الرئيسي يفرضون رسومًا على الاستخدام، فإن هجوم DDoS قد يسبب تأثيرًا ماليًا كبيرًا غير متوقع. ولهذا السبب، من المهم حماية فاتورة DNS الخاصة بك من زيادات حركة المرور الناتجة عن الهجمات الموزعة لحجب الخدمة (DDoS).