إضافةً إلى استخدام النقل من أفضل مزودي خدمات الفئة الأولى في كل منطقة، تستخدم خدمة "NS1 Connect" العشرات من مزودي خدمات الإنترنت الأصغر وتبادل الأقران الرئيسيين للعثور على أفضل اتصال متاح لنظام أسماء النطاقات (DNS). وبالإضافة إلى استخدام الشبكة العالمية للبث نحو الأقرب هذه، تُشغّل خدمة NS1 Connect أيضًا شبكة بث أحادي منفصلة خصوصًا للتعامل مع حركة الزيارات في البر الرئيسي الصيني، حيث تستخدم الشبكة المواقع المشتركة التقليدية، ومقدمي خدمات الاستضافة المعتمدين، وشبكات المستخدمين، ومقدمي خدمات نظام أسماء النطاقات (DNS) الرئيسيين المتكررين.