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NS1 Connect

 رؤى DNS
فهم كل ما يجري ويحدث على شبكتك
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رسم بياني يوضح تحديد حالة خلل

يوفر حل IBM NS1 Connect DNS Insights القدرة على تحديد وتصحيح أي أخطاء في التكوين باستخدام تحليلات بيانات DNS المرتبة والمنظمة.

قد يكون من الصعب تحديد السبب الأساسي وراء ضعف أداء التطبيق، حيث قد تظهر أخطاء بعدة أشكال في تكوين الشبكة في حركة مرور DNS. ولتشخيص وتصحيح أنماط حركة المرور غير الطبيعية بدقة، تحتاج إلى الوصول إلى معلومات حول مصدر استعلامات DNS وكيفية استجابة شبكتك.

توفِّر IBM NS1 Connect DNS Insights البيانات اللازمة لتحديد ومعالجة أخطاء التكوين التي تؤثِّر في أداء التطبيقات بسرعة. ولا يقتصر الأمر على إلقاء سجلات بيانات غير منسَّقة على الشاشة وتوقُّع فهمها. توفِّر DNS Insights معلومات مرتبة ومنظمة ومُعَدة مسبقًا، ما يُتيح لك معرفة الأمور اللازمة لإجراء التعديلات بسرعة.
الميزات
تحسين الأمن

ويمكنك تحديد الأنشطة الضارة ومنع انكشاف بيانات DNS أمام الجمهور العام لاحتمال حدوث خطأ في تكوين DNS.

 
تخفيض التكاليف

وتستطيع كذلك تحديد الأسباب الأساسية وراء حدوث زيادات غير متوقعة في حركة مرور DNS وأنشطة النطاقات غير الموجودة (NXDOMAIN).
تحسين تجربة المستخدم

ويمكن إزالة الأخطاء والتكوينات غير الصحيحة في تدفقات حركة مرور التطبيقات التي تؤثِّر سلبًا في الأداء.
المزايا موجز بيانات مرتبة ومنظمة

يمكنك تجاوز سجلات البيانات الأولية غير المنظمة باستخدام بيانات DNS مُعَدة مسبقًا تُخبرك بكل ما تحتاج إلى معرفته.

 المزامنة مع أنظمة إدارة الأحداث والأمن (SIEM)

استفد من المعلومات المتوفرة في نظام إدارة الأحداث والأمن (SIEM) أو أي منصة تحليل بيانات تفضلها، واستخدم لوحات المعلومات المُعَدة مسبقًا لدينا.

 تخصيص موجز البيانات

يمكنك تتبع بيانات DNS المهمة لأعمالك باستخدام سياسات بيانات مخصصة حسب كل حالة. 

مقاييس DNS المتوفرة

تلتقط DNS Insights وتحلِّل مجموعة واسعة من عوامل بيانات DNS، مما يمنحك القدرة على تشخيص أي أخطاء في التكوين وكشف أي أحداث غير الطبيعية من زوايا متعددة.

مقاييس DNS

كميات كل حِزَم DNS السلكية قبل التصفية في الثانية الواحدة

عدد جميع حِزَم DNS السلكية قبل التصفية في الثانية الواحدة

المجموع الكلي لمعدلات حِزَم DNS التي تمَّت معالجتها حسب النهج

إجمالي معاملات DNS (أزواج الاستعلام/الرد) مع تعيين علامة AD في الاستجابة

إجمالي معاملات DNS (أزواج الاستعلام/الرد) مع تعيين علامة AA في الاستجابة

عدد الأسماء الفريدة للمستعلم (QNAME) الواردة والصادرة

إجمالي معاملات DNS (أزواج الاستعلام/الرد) مع تعيين علامة CD في الاستعلام

إجمالي حِزَم DNS السلكية التي تم أخذ عينات منها للفحص العميق

إجمالي معاملات DNS (أزواج الاستعلام/الرد) المستلمة عبر DNSCrypt عبر TCP

إجمالي معاملات DNS (أزواج الاستعلام/الرد) المستلمة عبر DNSCrypt عبر UDP

إجمالي معاملات DNS (أزواج الاستعلام/الرد) المستلمة عبر DNS عبر HTTPS

إجمالي معاملات نظام أسماء النطاقات (أزواج الاستعلام/الرد) المستلمة عبر DNS عبر QUIC

إجمالي معاملات DNS (أزواج الاستعلام/الرد) المستلمة عبر DNS عبر TLS

إجمالي معاملات DNS (أزواج الاستعلام/الرد) مع تحديد خيار EDNS Client Subnet

إجمالي حِزَم DNS السلكية المرصودة والتي لم تتطابق مع عناصر التصفية المحددة (إن وجدت)

إجمالي معاملات DNS (أزواج الاستعلام/الرد) المستلمة عبر IPv4

إجمالي معاملات DNS (أزواج الاستعلام/الرد) المستلمة عبر IPv6

إجمالي معاملات DNS (أزواج الاستعلام/الرد) المصنفة على أنها ردود مع رمز استجابة NOERROR لكن بقسم إجابات فارغ

إجمالي معاملات DNS (أزواج الاستعلام/الرد) المصنفة على أنها ردود مع رمز استجابة NOERROR

إجمالي معاملات DNS (أزواج الاستعلام/الرد) المصنفة على أنها ردود مع رمز استجابة NXDOMAIN

إجمالي أحداث حِزَم DNS السلكية

إجمالي عدد استجابات DNS التي لا يوجد لها استعلام مقابل

إجمالي معاملات DNS (أزواج الاستعلام/الرد) المصنفة على أنها ردود مع رمز استجابة REFUSED

كميات نسبة أحجام الحِزَم في معاملة DNS (رد/استعلام)

عدد نسبة أحجام الحِزَم في معاملة DNS (رد/استعلام)

المجموع الكلي لنسبة أحجام الحِزَم في معاملة DNS (رد/استعلام)

إجمالي معاملات DNS (أزواج الاستعلام/الرد) المصنفة على أنها ردود مع رمز استجابة SRVFAIL

إجمالي معاملات DNS (أزواج الاستعلام/الرد) المستلمة عبر TCP

إجمالي عدد استعلامات DNS التي انتهت مهلة انتظارها

أعلى أرقام الأنظمة المستقلة (ASN) حسب الشبكة الفرعية لعميل EDNS (اختصارًا ECS)

أعلى شبكة فرعية لعميل EDNS (اختصارًا ECS) تمَّت ملاحظتها في معاملة DNS

أعلى مواقع GeoIP ECS

أعلى أسماء QNAME مع رمز استجابة NOERROR وقسم إجابات فارغ

أعلى أسماء QNAME مع رمز استجابة NOERROR

أعلى أسماء QNAME مع رمز استجابة NXDOMAIN

أعلى أسماء QNAME مجمَّعة على عمق تسميتين

أعلى أسماء QNAME مجمَّعة على عمق ثلاث تسميات

أعلى أسماء QNAME حسب حجم الرد مقيسًا بوحدات البايت

أعلى أنواع الاستعلامات

أعلى رموز استجابة

أعلى أسماء QNAME مع رمز استجابة REFUSED

أعلى أسماء QNAMES في المعاملات التي يكون فيها المضيف هو الخادم وتكون فيها سرعة المعاملة أبطأ من نسبة تسعين بالمائة

أعلى أسماء QNAME مع رمز استجابة SRVFAIL

أعلى منافذ مصدر UDP موجودة في جانب الاستعلام في المعاملة

إجمالي معاملات DNS (أزواج الاستعلام/الرد) المستلمة عبر UDP

العدادات التراكمية لأوقات المعاملات (أزواج الاستعلام/الرد) بوحدة الميكروثانية

عدد معاملات DNS (أزواج الاستعلام/الرد) حسب زمن المعاملة بالميكروثانية

معدل جميع معاملات DNS (رد/استعلام) في الثانية

عدد جميع معاملات DNS (رد/استعلام) في الثانية

المجموع الكلي لجميع معاملات DNS (رد/استعلام) في الثانية

كميات أوقات المعاملات (أزواج الاستعلام/الرد) بالميكروثانية

عدد أوقات المعاملات (أزواج الاستعلام/الرد) بالمايكروثانية

المجموع الكلي لأوقات المعاملات (أزواج الاستعلام/الرد) بالميكروثانية

إجمالي معاملات DNS (أزواج الاستعلام/الرد)
حالات الاستخدام منع الحلقات التكرارية للتعليقات

يمكنك التعرف على الإعدادات غير الصحيحة في التكوينات والتي قد تتسبب في بطء أداء التطبيقات، وذلك بمحاولة الاتصال بموارد غير متاحة أو تم نقلها.

 تأمين الثغرات الأمنية

حدِّد العلامات التحذيرية المبكرة للهجمات الموزعة لحجب الخدمة (DDoS) ومنع انكشاف بيانات الأجهزة الداخلية للإنترنت العام عن غير قصد.

 اعرف عدوك من صديقك

حافظ على استمرارية الاختبارات الشرعية وبرامج منح مكافآت على تصحيح الأخطاء الأمنية وإيقاف أي أنشطة ضارة.
عمليات التكامل Prometheus

يتوافق تدفق بيانات DNS Insights بشكل أصلي مع نظام Prometheus وأي نظام يدعم بروتوكول Prometheus Remote Write (يشمل ذلك كلاً من Splunk وDataDog).

 Grafana

تأتي DNS Insights مزودة بقوالب لوحات معلومات Grafana مُعدة مسبقًا لعرض البيانات على شكل مخططات ورسوم بيانية، موحَّدة في لوحة معلومات واحدة.

 OpenTelemetry

تدعم DNS Insights التكامل مع مجموعة واسعة من أنظمة تخزين البيانات وأنظمة إدارة الأحداث والأمن (SIEM) من خلال OpenTelemetry.
كيفية الشراء

تتوفر NS1 Connect DNS Insights كوظيفة إضافية يمكن شراؤها ضمن العرض التسويقي NS1 Connect Managed DNS. يعتمد التسعير على نسبة مئوية من إجمالي الاستعلامات في الشهر.

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هل أنت جاهز لضبط أداء DNS ضبطًا دقيقًا؟

حسِّن مرونة شبكتك لإبقاء التطبيقات والمواقع الحساسة متصلة بالإنترنت بشكل موثوق به من خلال استخدام IBM NS1 Connect DNS insights. ابدأ بحساب مطوِّر مجاني واكتشف مزيدًا من خيارات الأسعار.

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