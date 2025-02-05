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NS1 Connect
يوفر حل IBM NS1 Connect DNS Insights القدرة على تحديد وتصحيح أي أخطاء في التكوين باستخدام تحليلات بيانات DNS المرتبة والمنظمة.
قد يكون من الصعب تحديد السبب الأساسي وراء ضعف أداء التطبيق، حيث قد تظهر أخطاء بعدة أشكال في تكوين الشبكة في حركة مرور DNS. ولتشخيص وتصحيح أنماط حركة المرور غير الطبيعية بدقة، تحتاج إلى الوصول إلى معلومات حول مصدر استعلامات DNS وكيفية استجابة شبكتك.
توفِّر IBM NS1 Connect DNS Insights البيانات اللازمة لتحديد ومعالجة أخطاء التكوين التي تؤثِّر في أداء التطبيقات بسرعة. ولا يقتصر الأمر على إلقاء سجلات بيانات غير منسَّقة على الشاشة وتوقُّع فهمها. توفِّر DNS Insights معلومات مرتبة ومنظمة ومُعَدة مسبقًا، ما يُتيح لك معرفة الأمور اللازمة لإجراء التعديلات بسرعة.
ويمكنك تحديد الأنشطة الضارة ومنع انكشاف بيانات DNS أمام الجمهور العام لاحتمال حدوث خطأ في تكوين DNS.
وتستطيع كذلك تحديد الأسباب الأساسية وراء حدوث زيادات غير متوقعة في حركة مرور DNS وأنشطة النطاقات غير الموجودة (NXDOMAIN).
ويمكن إزالة الأخطاء والتكوينات غير الصحيحة في تدفقات حركة مرور التطبيقات التي تؤثِّر سلبًا في الأداء.
يمكنك تجاوز سجلات البيانات الأولية غير المنظمة باستخدام بيانات DNS مُعَدة مسبقًا تُخبرك بكل ما تحتاج إلى معرفته.
استفد من المعلومات المتوفرة في نظام إدارة الأحداث والأمن (SIEM) أو أي منصة تحليل بيانات تفضلها، واستخدم لوحات المعلومات المُعَدة مسبقًا لدينا.
يمكنك تتبع بيانات DNS المهمة لأعمالك باستخدام سياسات بيانات مخصصة حسب كل حالة.
تلتقط DNS Insights وتحلِّل مجموعة واسعة من عوامل بيانات DNS، مما يمنحك القدرة على تشخيص أي أخطاء في التكوين وكشف أي أحداث غير الطبيعية من زوايا متعددة.
كميات كل حِزَم DNS السلكية قبل التصفية في الثانية الواحدة
عدد جميع حِزَم DNS السلكية قبل التصفية في الثانية الواحدة
المجموع الكلي لمعدلات حِزَم DNS التي تمَّت معالجتها حسب النهج
إجمالي معاملات DNS (أزواج الاستعلام/الرد) مع تعيين علامة AD في الاستجابة
إجمالي معاملات DNS (أزواج الاستعلام/الرد) مع تعيين علامة AA في الاستجابة
عدد الأسماء الفريدة للمستعلم (QNAME) الواردة والصادرة
إجمالي معاملات DNS (أزواج الاستعلام/الرد) مع تعيين علامة CD في الاستعلام
إجمالي حِزَم DNS السلكية التي تم أخذ عينات منها للفحص العميق
إجمالي معاملات DNS (أزواج الاستعلام/الرد) المستلمة عبر DNSCrypt عبر TCP
إجمالي معاملات DNS (أزواج الاستعلام/الرد) المستلمة عبر DNSCrypt عبر UDP
إجمالي معاملات DNS (أزواج الاستعلام/الرد) المستلمة عبر DNS عبر HTTPS
إجمالي معاملات نظام أسماء النطاقات (أزواج الاستعلام/الرد) المستلمة عبر DNS عبر QUIC
إجمالي معاملات DNS (أزواج الاستعلام/الرد) المستلمة عبر DNS عبر TLS
إجمالي معاملات DNS (أزواج الاستعلام/الرد) مع تحديد خيار EDNS Client Subnet
إجمالي حِزَم DNS السلكية المرصودة والتي لم تتطابق مع عناصر التصفية المحددة (إن وجدت)
إجمالي معاملات DNS (أزواج الاستعلام/الرد) المستلمة عبر IPv4
إجمالي معاملات DNS (أزواج الاستعلام/الرد) المستلمة عبر IPv6
إجمالي معاملات DNS (أزواج الاستعلام/الرد) المصنفة على أنها ردود مع رمز استجابة NOERROR لكن بقسم إجابات فارغ
إجمالي معاملات DNS (أزواج الاستعلام/الرد) المصنفة على أنها ردود مع رمز استجابة NOERROR
إجمالي معاملات DNS (أزواج الاستعلام/الرد) المصنفة على أنها ردود مع رمز استجابة NXDOMAIN
إجمالي أحداث حِزَم DNS السلكية
إجمالي عدد استجابات DNS التي لا يوجد لها استعلام مقابل
إجمالي معاملات DNS (أزواج الاستعلام/الرد) المصنفة على أنها ردود مع رمز استجابة REFUSED
كميات نسبة أحجام الحِزَم في معاملة DNS (رد/استعلام)
عدد نسبة أحجام الحِزَم في معاملة DNS (رد/استعلام)
المجموع الكلي لنسبة أحجام الحِزَم في معاملة DNS (رد/استعلام)
إجمالي معاملات DNS (أزواج الاستعلام/الرد) المصنفة على أنها ردود مع رمز استجابة SRVFAIL
إجمالي معاملات DNS (أزواج الاستعلام/الرد) المستلمة عبر TCP
إجمالي عدد استعلامات DNS التي انتهت مهلة انتظارها
أعلى أرقام الأنظمة المستقلة (ASN) حسب الشبكة الفرعية لعميل EDNS (اختصارًا ECS)
أعلى شبكة فرعية لعميل EDNS (اختصارًا ECS) تمَّت ملاحظتها في معاملة DNS
أعلى مواقع GeoIP ECS
أعلى أسماء QNAME مع رمز استجابة NOERROR وقسم إجابات فارغ
أعلى أسماء QNAME مع رمز استجابة NOERROR
أعلى أسماء QNAME مع رمز استجابة NXDOMAIN
أعلى أسماء QNAME مجمَّعة على عمق تسميتين
أعلى أسماء QNAME مجمَّعة على عمق ثلاث تسميات
أعلى أسماء QNAME حسب حجم الرد مقيسًا بوحدات البايت
أعلى أنواع الاستعلامات
أعلى رموز استجابة
أعلى أسماء QNAME مع رمز استجابة REFUSED
أعلى أسماء QNAMES في المعاملات التي يكون فيها المضيف هو الخادم وتكون فيها سرعة المعاملة أبطأ من نسبة تسعين بالمائة
أعلى أسماء QNAME مع رمز استجابة SRVFAIL
أعلى منافذ مصدر UDP موجودة في جانب الاستعلام في المعاملة
إجمالي معاملات DNS (أزواج الاستعلام/الرد) المستلمة عبر UDP
العدادات التراكمية لأوقات المعاملات (أزواج الاستعلام/الرد) بوحدة الميكروثانية
عدد معاملات DNS (أزواج الاستعلام/الرد) حسب زمن المعاملة بالميكروثانية
معدل جميع معاملات DNS (رد/استعلام) في الثانية
عدد جميع معاملات DNS (رد/استعلام) في الثانية
المجموع الكلي لجميع معاملات DNS (رد/استعلام) في الثانية
كميات أوقات المعاملات (أزواج الاستعلام/الرد) بالميكروثانية
عدد أوقات المعاملات (أزواج الاستعلام/الرد) بالمايكروثانية
المجموع الكلي لأوقات المعاملات (أزواج الاستعلام/الرد) بالميكروثانية
إجمالي معاملات DNS (أزواج الاستعلام/الرد)
يمكنك التعرف على الإعدادات غير الصحيحة في التكوينات والتي قد تتسبب في بطء أداء التطبيقات، وذلك بمحاولة الاتصال بموارد غير متاحة أو تم نقلها.
حدِّد العلامات التحذيرية المبكرة للهجمات الموزعة لحجب الخدمة (DDoS) ومنع انكشاف بيانات الأجهزة الداخلية للإنترنت العام عن غير قصد.
حافظ على استمرارية الاختبارات الشرعية وبرامج منح مكافآت على تصحيح الأخطاء الأمنية وإيقاف أي أنشطة ضارة.
يتوافق تدفق بيانات DNS Insights بشكل أصلي مع نظام Prometheus وأي نظام يدعم بروتوكول Prometheus Remote Write (يشمل ذلك كلاً من Splunk وDataDog).
تأتي DNS Insights مزودة بقوالب لوحات معلومات Grafana مُعدة مسبقًا لعرض البيانات على شكل مخططات ورسوم بيانية، موحَّدة في لوحة معلومات واحدة.
تدعم DNS Insights التكامل مع مجموعة واسعة من أنظمة تخزين البيانات وأنظمة إدارة الأحداث والأمن (SIEM) من خلال OpenTelemetry.
هل أنت جاهز لضبط أداء DNS ضبطًا دقيقًا؟
حسِّن مرونة شبكتك لإبقاء التطبيقات والمواقع الحساسة متصلة بالإنترنت بشكل موثوق به من خلال استخدام IBM NS1 Connect DNS insights. ابدأ بحساب مطوِّر مجاني واكتشف مزيدًا من خيارات الأسعار.