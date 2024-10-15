IBM Migration Utility for z/OS

دليل المستخدم دليل تثبيت IBM Migration Utility 5.1 تعرّف على المزيد مع دليل التثبيت هذا ودليل المستخدم والمرجع. وذلك لمستخدمي Easytrieve Plus الذين يرغبون في التحويل إلى COBOL أو الذين يرغبون في كتابة برامج جديدة باستخدام صيغة Easytrieve Plus.

تنزيل مقارنة بين COBOL المُولد و®CA Easytrieve Plus طالع أمثلة الرموز التي تقارن بين COBOL و Easytrieve Plus. تحتوي هذه الحزمة القابلة للتنزيل على 7 نماذج مختلفة من البرامج، مع نسختين لكل نموذج.

الوثائق توليد وتحليل XML و JSON اكتشف المزيد مع دليل التوليد والتحليل هذا. وذلك لمستخدمي Easytrieve Plus الذين يرغبون في تضمين بيانات JSON أو XML بلغة IBM COBOL في برامج Easytrieve Plus الخاصة بهم.

الوثائق صيانة IBM Migration Utility 5.1 اعثر على قائمة الإصلاحات المؤقتة للبرامج (PTF) التي أُصدرت ومعلومات عن العملة.