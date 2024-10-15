ترحيل تطبيقات Easytrieve إلى IBM Enterprise COBOL for z/OS
Migration Utility هي نسخة مرخصة من IBM من عائلة أدوات تطوير COBOL لـ Transiom Software Program Engineering (FS/PEngi). وهي تُرحل تطبيقات CA Easytrieve Classic و Plus إلى IBM COBOL.
تحمي ®IBM® Migration Utility for z/OS استثماراتك في Easytrieve باستخدام مصدر رمز Easytrieve من المكتبة الأصلية. يمكنك إنشاء تقارير IBM COBOL وتحديث تطبيقات Easytrieve أو إنشاؤها. ويتضمن مرفق خدمات الترحيل COBOL هذا الاكتشاف والتحويل المجمع والاختبار المتوازي ومقارنة المخرجات الإلكترونية. يعمل تحليل أعطال البرنامج على تبسيط الإخراج إلى خوادم الويب على أنظمة ®IBM Z والمنصات الموزعة.
استخدم IBM Migration Utility Explorer مع قدرات متعددة المهام لتنفيذ مهام الكمبيوتر المركزي على محطة عمل Windows.
ملخص التحديثات الخاصة بـ Migration Utility
مدونة الإصدار V5.1
استخدم IBM Migration Utility Explorer المتاح لمهام مثل التحرير وإجراء تدقيق بناء الجملة وإرسال المهام للتشغيل على ®z/OS.
مرفق خدمات تحديث التقارير هو نظام قائم بذاته يُعيد تخطيط التقارير القديمة التي تنتجها البرامج المكتوبة بلغة COBOL أو أي لغة برمجة أخرى إلى مستندات HTML.
قم بتشغيل وصيانة البرامج المحولة إما بلغة COBOL أو Easytrieve من دون الحاجة إلى تثبيت منتجات CA Easytrieve. يُحتفظ بمصدر رمز Easytrieve في المكتبة الأصلية.
يمكنك معالجة برامج التحويل المجمع بكفاءة أكبر مع التحويل التلقائي والاختبار المتوازي. كما يمكنك تحسين الأداء مع خيارات SQL الديناميكية المحسّنة بالإضافة إلى تقليل استخدام وحدة المعالجة المركزية والذاكرة.
يمكنك تحديث برامج Easytrieve بتقارير HTML أو CSV التي يمكن نشرها تلقائيًا على خادم الويب. كما يمكنك تحويل ملفات الطابعة إلى HTML و CSV من دون تعديل البرنامج الأصلي.
يمكنك تضمين بيانات JSON و XML بلغة IBM COBOL في برامج CA Easytrieve Plus لإنتاج تقارير JSON و XML وتحليل مخزن JSON أو XML أو ملف ونشر مستندات وتقارير JSON و XML على خادم z/OS Unix.
تعرّف على المزيد مع دليل التثبيت هذا ودليل المستخدم والمرجع. وذلك لمستخدمي Easytrieve Plus الذين يرغبون في التحويل إلى COBOL أو الذين يرغبون في كتابة برامج جديدة باستخدام صيغة Easytrieve Plus.
طالع أمثلة الرموز التي تقارن بين COBOL و Easytrieve Plus. تحتوي هذه الحزمة القابلة للتنزيل على 7 نماذج مختلفة من البرامج، مع نسختين لكل نموذج.
اكتشف المزيد مع دليل التوليد والتحليل هذا. وذلك لمستخدمي Easytrieve Plus الذين يرغبون في تضمين بيانات JSON أو XML بلغة IBM COBOL في برامج Easytrieve Plus الخاصة بهم.
اعثر على قائمة الإصلاحات المؤقتة للبرامج (PTF) التي أُصدرت ومعلومات عن العملة.
تصفح معلومات صيانة PTF.
يستخدم تقنية تحسين متقدمة لتوليد الرموز التي تستهدف أحدث أجهزة كمبيوتر ®IBM Z المركزية لتحسين أداء التطبيق من دون الحاجة إلى إعادة التجميع.
يستخدم أحدث إصدار من ®z/Architecture لزيادة استخدام الأجهزة وتقليل استخدام وحدة المعالجة المركزية وتحسين أداء التطبيقات المهمة.
يمكّنك من توفر طريقة بسيطة وبديهية لمجتمع واسع من المطورين لاستهلاك البيانات والخدمات المستضافة على IBM Z.