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IBM Migration Utility for z/OS

ترحيل تطبيقات Easytrieve إلى IBM Enterprise COBOL for z/OS

وثائق المنتج

Migration Utility هي نسخة مرخصة من IBM من عائلة أدوات تطوير COBOL لـ Transiom Software Program Engineering (FS/PEngi). وهي تُرحل تطبيقات CA Easytrieve Classic و Plus إلى IBM COBOL. 

تحمي ®IBM® Migration Utility for z/OS استثماراتك في Easytrieve باستخدام مصدر رمز Easytrieve من المكتبة الأصلية. يمكنك إنشاء تقارير IBM COBOL وتحديث تطبيقات Easytrieve أو إنشاؤها. ويتضمن مرفق خدمات الترحيل COBOL هذا الاكتشاف والتحويل المجمع والاختبار المتوازي ومقارنة المخرجات الإلكترونية. يعمل تحليل أعطال البرنامج على تبسيط الإخراج إلى خوادم الويب على أنظمة ®IBM Z والمنصات الموزعة.

استخدم IBM Migration Utility Explorer مع قدرات متعددة المهام لتنفيذ مهام الكمبيوتر المركزي على محطة عمل Windows.
ما الجديد؟

ملخص التحديثات الخاصة بـ Migration Utility

مدونة الإصدار V5.1
المزايا
العمل على مهام الكمبيوتر المركزي من محطة العمل الخاصة بك

استخدم IBM Migration Utility Explorer المتاح لمهام مثل التحرير وإجراء تدقيق بناء الجملة وإرسال المهام للتشغيل على ®z/OS.

 قم بتنزيل Migration Utility Explorer
مرفق خدمات تحديث التقارير (RMU)

مرفق خدمات تحديث التقارير هو نظام قائم بذاته يُعيد تخطيط التقارير القديمة التي تنتجها البرامج المكتوبة بلغة COBOL أو أي لغة برمجة أخرى إلى مستندات HTML.

 استكشف مرفق خدمات تحديث التقارير اقرأ دليل مستخدم مرفق خدمات تحديث التقارير
حقق أقصى استفادة من Easytrieve

قم بتشغيل وصيانة البرامج المحولة إما بلغة COBOL أو Easytrieve من دون الحاجة إلى تثبيت منتجات CA Easytrieve. يُحتفظ بمصدر رمز Easytrieve في المكتبة الأصلية.
الترحيل بسلاسة وكفاءة

يمكنك معالجة برامج التحويل المجمع بكفاءة أكبر مع التحويل التلقائي والاختبار المتوازي. كما يمكنك تحسين الأداء مع خيارات SQL الديناميكية المحسّنة بالإضافة إلى تقليل استخدام وحدة المعالجة المركزية والذاكرة.
تحديث أكثر بساطة

يمكنك تحديث برامج Easytrieve بتقارير HTML أو CSV التي يمكن نشرها تلقائيًا على خادم الويب. كما يمكنك تحويل ملفات الطابعة إلى HTML و CSV من دون تعديل البرنامج الأصلي.
معالجة مستندات وتقارير JSON و XML

يمكنك تضمين بيانات JSON و XML بلغة IBM COBOL في برامج CA Easytrieve Plus لإنتاج تقارير JSON و XML وتحليل مخزن JSON أو XML أو ملف ونشر مستندات وتقارير JSON و XML على خادم z/OS Unix.
الموارد دليل تثبيت IBM Migration Utility 5.1

تعرّف على المزيد مع دليل التثبيت هذا ودليل المستخدم والمرجع. وذلك لمستخدمي Easytrieve Plus الذين يرغبون في التحويل إلى COBOL أو الذين يرغبون في كتابة برامج جديدة باستخدام صيغة Easytrieve Plus.

 مقارنة بين COBOL المُولد و®CA Easytrieve Plus

طالع أمثلة الرموز التي تقارن بين COBOL و Easytrieve Plus. تحتوي هذه الحزمة القابلة للتنزيل على 7 نماذج مختلفة من البرامج، مع نسختين لكل نموذج.

توليد وتحليل XML و JSON

اكتشف المزيد مع دليل التوليد والتحليل هذا. وذلك لمستخدمي Easytrieve Plus الذين يرغبون في تضمين بيانات JSON أو XML بلغة IBM COBOL في برامج Easytrieve Plus الخاصة بهم.

 صيانة IBM Migration Utility 5.1

اعثر على قائمة الإصلاحات المؤقتة للبرامج (PTF) التي أُصدرت ومعلومات عن العملة.

 صيانة IBM Migration Utility 4.1

تصفح معلومات صيانة PTF.
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يستخدم تقنية تحسين متقدمة لتوليد الرموز التي تستهدف أحدث أجهزة كمبيوتر ®IBM Z المركزية لتحسين أداء التطبيق من دون الحاجة إلى إعادة التجميع.

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 z/OS Connect Enterprise Edition

يمكّنك من توفر طريقة بسيطة وبديهية لمجتمع واسع من المطورين لاستهلاك البيانات والخدمات المستضافة على IBM Z.
الخطوات التالية

تصفح وثائق المنتج لتتعرف على المزيد عن IBM Migration Utility for z/OS. 

 وثائق المنتج
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