مع وجود تدفقات بيانات متعددة بمعايير مختلفة ومتعددة، يمكن أن يصبح جمع البيانات لغزًا محيرًا لفريقك. يجب أن يكون الحل الكامل لمراقبة الأصول والقابل للتوسيع من الناحية التشغيلية قادرًا على توفير رؤية واضحة لتتبع الأصل في الوقت الفعلي وتوحيد بيانات الإدخال تلقائيًا للأصول الحساسة.

يمكن أن يساعدك IBM® Maximo® Monitor على تعزيز قدرات حل مراقبة الأصول الذي تستخدمه من خلال قوة وإمكانات الذكاء الاصطناعي، مما يعزز بدوره كلاً من فرق التكنولوجيا التشغيلية (OT) وتكنولوجيا المعلومات (IT) لاتخاذ القرارات بثقة واتخاذ إجراءات استراتيجية لتقليل التكاليف التشغيلية. ويساعد نظام إنترنت الأشياء (IOT) الذكي هذا على ضمان إرسال الإشعارات الصحيحة ويساعد في إجراء تحليل السبب الأساسي، مما يمهد الطريق لمزيد من العمليات التي تتمتع بالمرونة والاستدامة.