الصفحة الرئيسية إدارة الأصول Maximo Monitor مراقبة الأصول عن بُعد باستخدام IBM Maximo Application Suite
يمكنك الحصول على قدرات العرض المصور للبيانات والكشف عن الحالات الشاذة مجتمعة في حل متقدم لمراقبة الأصول عن بُعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي للمساعدة في التشخيص.
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رسم توضيحي يمثل مراقبة الأصول عن بُعد باستخدام IBM Maximo Application Suite
ارفع قدرات المراقبة لديك إلى آفاق جديدة

مع وجود تدفقات بيانات متعددة بمعايير مختلفة ومتعددة، يمكن أن يصبح جمع البيانات لغزًا محيرًا لفريقك. يجب أن يكون الحل الكامل لمراقبة الأصول والقابل للتوسيع من الناحية التشغيلية قادرًا على توفير رؤية واضحة لتتبع الأصل في الوقت الفعلي وتوحيد بيانات الإدخال تلقائيًا للأصول الحساسة.

يمكن أن يساعدك IBM® Maximo® Monitor على تعزيز قدرات حل مراقبة الأصول الذي تستخدمه من خلال قوة وإمكانات الذكاء الاصطناعي، مما يعزز بدوره كلاً من فرق التكنولوجيا التشغيلية (OT) وتكنولوجيا المعلومات (IT) لاتخاذ القرارات بثقة واتخاذ إجراءات استراتيجية لتقليل التكاليف التشغيلية. ويساعد نظام إنترنت الأشياء (IOT) الذكي هذا على ضمان إرسال الإشعارات الصحيحة ويساعد في إجراء تحليل السبب الأساسي، مما يمهد الطريق لمزيد من العمليات التي تتمتع بالمرونة والاستدامة.
اكتشف ستة أسباب تدفعك لتسريع اعتمادك على نظام مراقبة الأصول عن بُعد باستخدام الذكاء الاصطناعي
المزايا الرؤية وتجميع البيانات على مستوى المؤسسة

استخدم مجموعتنا من عمليات التكامل المُعدة مسبقًا للأجهزة الصناعية للحصول على معارف حول حالة الأصل وتقليل وقت التنفيذ. يمكنك دمج بيانات التكنولوجيا التشغيلية من مصادر متعددة من خلال موصلات بروتوكول نقل قائمة انتظار الرسائل عن بُعد(MQTT) والتحكم الإشرافي والحصول على البيانات (SCADA).

 توسيع نطاق العمليات على مستوى العمليات والمواقع

يمكنك تصور بيانات الاتجاهات الحالية والسابقة لاستخدام الأصل على مستوى مؤسستك من خلال لوحة معلومات واحدة قابلة للتخصيص وعناصر واجهة مستخدم بدون رمز برمجي في نظام مراقبة أصول موحد.

 الكشف عن المشكلات والحالات الشاذة مدعوم بالذكاء الاصطناعي

يمكنك استخدام التحليلات المتقدمة للبيانات والذكاء الاصطناعي لاكتشاف الحالات الشاذة بسرعة واستخدام البيانات التي يتم الحصول عليها من سجل التشغيل لتقليل فترة التعطل وإطالة دورة حياة الأصل.

 شاهد كيف تستخدم IBM Global Real Estate برنامج Monitor مستوى متقدم من تحليل السبب الأساسي لفرق الحل

يمكنك الوصول إلى البيانات السابقة لإجراء تحليل تشخيصي متعمق لاتجاهات الفشل، مما يسرّع من عملية الحل. تندمج الوظائف التفصيلية الفرعية القابلة للتكوين بسلاسة في مسارات سير العمل الحالي ضمن إدارة أصول المؤسسة (EAM)، مما يتيح تدخلات أكثر ذكاءً واستهدافًا.

 التنقل في بيانات الأصل المعقدة

يمكنك إنشاء تسلسل هرمي لتحليل مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) وإدارة الأصول على مستويات مختلفة من التفصيل. سواءً كان الهدف تقييم السلامة العامة لنظامك أو تقييم أداء جهاز معين، فإن التسلسل الهرمي للأصول يوفر اتساعًا وعمقًا على حدٍ سواء في فهم وإدارة الأصول.

 توسيع أساس إنترنت الأشياء (IOT) الذي تعتمد عليه

احصل على نشر سريع ومنخفض التكلفة قائم على التقنية السحابية لتسريع الوقت المناسب للقيمة. تمكّنك حلول الاتصال والتجميع التدريجية المستندة إلى إنترنت الأشياء (IOT) من زيادة القيمة بمرور الوقت باستخدام درجات تقييم سلامة الأصل والخوارزميات التنبؤية.
IBM Maximo Monitor
مراقبة أكثر ذكاءً للأصول

باستخدام Maximo Monitor، يمكن للقادة المختصين بصيانة وتشغيل الأصول تجميع بيانات تكنولوجيا المعلومات مع البيانات التشغيلية ومعلمات العمليات على مستوى أنظمة التحكم الحالية، ومسجلات البيانات السابقة وأجهزة استشعار إنترنت الأشياء (IOT) وغيرها من المستودعات لتوفير رؤية على مستوى المؤسسة فيما يتعلق بأداء وحالة الأصل.

يعالج هذا الحل التحدي المتمثل في مصادر البيانات المتباينة. يمكن دمج البيانات في الوقت الفعلي ويمكن توسيع نطاق الحل بسرعة على مستوى المؤسسة. من خلال لوحات المعلومات سهلة الاستخدام والتحليلات المتقدمة، يوفر Maximo Monitor نظام إدارة شامل لأداء الأصول، مما يعزز قدرة المؤسسات على اتخاذ قرارات مستنيرة ومعالجة المشكلات بشكل استباقي وتحسين التجديد الرقمي من أجل الحصول على كفاءة تشغيلية محسّنة. وتساعد قدرات النشر التي يوفرها على ضمان الانتشار السريع عبر أساطيل الأصول، مما يتيح للمستخدمين الحصول على القيمة بشكل أسرع من أي وقت مضى.

 اقرأ ملخص حل IBM Maximo Monitor
أداة تجميع بيانات الحافة
الحصول على البيانات بشكل أسرع وأسهل

يدير مالكو الأصول حافظات واسعة النطاق من الأصول والتي تعمل على بروتوكولات اتصال مختلفة والتي تقوم بدور مصادر البيانات بالنسبة إلى Maximo Monitor. يعد إنشاء معيار موحد لجميع الأجهزة أمرًا ضروريًا لتبسيط عملية التكامل ويتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين يتم إنفاقها على التكامل اليدوي.

تحتوي أداة تجميع بيانات الحافة على مكتبة تضم تفاصيل الأجهزة والمقاييس، والتي تتيح للمستخدمين إمكانية تحديد جهاز والشركة المصنعة لذلك الجهاز، ثم اختيار المقاييس التي يريدون تتبعها لهذا الجهاز. تنطبق هذه الميزة على أجهزة التكنولوجيا التشغيلية ووحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs) وخوادم اتصالات المنصة المفتوحة (OPC). يتم بعد ذلك توحيد البيانات بسلاسة وإرسالها إلى نظام Maximo Monitor، مما يسهل عملية النشر السريع لتتبع الأصول عبر أسطول الأصول بأكمله ويساعد المستخدمين على استخلاص القيمة من النظام بشكل أسرع من أي وقت مضى.
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