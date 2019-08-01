لقد تم تصميم حل إدارة نقاط النهاية الموحدة IBM MaaS360 Unified Endpoint Management (UEM) لمساعدتك على إدارة وحماية أجهزة القوى العاملة في الخطوط الأمامية وتطبيقاتهم وبياناتهم بغض النظر عن موقعهم، مما يتيح لهم تحقيق مستوى عال من الإنتاجية وضمان الحصول على تجربة رائعة. ويتيح MaaS360 لمديري تكنولوجيا المعلومات إمكانية تنفيذ مبادراتهم الرقمية بشكل فعال والتي تتضمن النشر والإدارة على نطاق واسع للأجهزة المصممة لغرض بعينه، والأجهزة المثبّت عليها خدمات GMS، والأكشاك، والأجهزة المتينة وإنترنت الأشياء (IOT). كما أنه يجعل من الممكن استكشاف الأخطاء وإصلاحها عن بعد في الوقت الفعلي عند مواجهة المشكلات، وكل ذلك من وحدة تحكم واحدة.

ويدعم MaaS360 أجهزة الخطوط الأمامية التي تعمل بأنظمة iOS، وAndroid، وiPadOS، وAndroid Open Source Project (AOSP)، وAmazon FireOS، وSantok، وWindows.

ويتوفر لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات حل لإدارة الأجهزة المحمولة (MDM) سهل الاستخدام ويساعدهم على اعتماد ونشر الأجهزة المخصصة لغرض بعينه أو السماح بقفل أجهزة محمولة لحالات استخدام متخصصة، مع ضمان إدارة الهوية وحمايتها من خلال إدارة تهديدات مضمّنة طوال دورة حياتها.