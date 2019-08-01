لقد تم تصميم حل إدارة نقاط النهاية الموحدة IBM MaaS360 Unified Endpoint Management (UEM) لمساعدتك على إدارة وحماية أجهزة القوى العاملة في الخطوط الأمامية وتطبيقاتهم وبياناتهم بغض النظر عن موقعهم، مما يتيح لهم تحقيق مستوى عال من الإنتاجية وضمان الحصول على تجربة رائعة. ويتيح MaaS360 لمديري تكنولوجيا المعلومات إمكانية تنفيذ مبادراتهم الرقمية بشكل فعال والتي تتضمن النشر والإدارة على نطاق واسع للأجهزة المصممة لغرض بعينه، والأجهزة المثبّت عليها خدمات GMS، والأكشاك، والأجهزة المتينة وإنترنت الأشياء (IOT). كما أنه يجعل من الممكن استكشاف الأخطاء وإصلاحها عن بعد في الوقت الفعلي عند مواجهة المشكلات، وكل ذلك من وحدة تحكم واحدة.
ويدعم MaaS360 أجهزة الخطوط الأمامية التي تعمل بأنظمة iOS، وAndroid، وiPadOS، وAndroid Open Source Project (AOSP)، وAmazon FireOS، وSantok، وWindows.
ويتوفر لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات حل لإدارة الأجهزة المحمولة (MDM) سهل الاستخدام ويساعدهم على اعتماد ونشر الأجهزة المخصصة لغرض بعينه أو السماح بقفل أجهزة محمولة لحالات استخدام متخصصة، مع ضمان إدارة الهوية وحمايتها من خلال إدارة تهديدات مضمّنة طوال دورة حياتها.
191% زيادة في عائد الاستثمار على مدى 3 سنوات.1
إدارة أكثر من 10 ملايين جهاز.
متوسط وقت الإعداد هو دقيقتان.
يمكن لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات نشر أجهزة العاملين في الخطوط الأمامية بشكل مجمّع باستخدام العديد من إعدادات الأجهزة وآليات التسجيل، بالإضافة إلى بروفايلات نشر مختلفة تناسب البيئات المختلفة وعلى حسب حالات الاستخدام. وتتوفر خيارات للنشر عن بعد مع الأنظمة البنائية المختلفة للمصنّعين الأصليين للمعدات (OEM) لتوفير تجربة تنفيذ سلسة.
يمكنك تعزيز قدرات المستخدمين النهائيين لديك من خلال إعداد وتحديثات التطبيقات عن بعد للعاملين في الخطوط الأمامية، والذي من شأنه تحسين إنتاجيتهم. كما يمكنك تحسين تجربة الموظفين من خلال التحديثات المخصّصة للتطبيقات والتي تتناسب مع آلية التحديث المعمول بها لتجنب أوقات التعطل.
يسمح MaaS360 لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات بإعداد إدارة الأجهزة وتزويدها بخصائص أمان المستخدم لتجنب أي تسرب للبيانات، مما يسمح للمستخدمين النهائيين بمشاركة الأجهزة على نحو يتمتع بالحماية. ويُعد إعداد الجهاز المشترك أمرًا بسيطًا ويتم التحكم فيه بالكامل من جانب قسم تكنولوجيا المعلومات، وذلك على حسب حالة الاستخدام.
يمكنك إدارة الأجهزة دون الحاجة إلى وجود مستخدم يتم تعيينه في موقع بعيد. ويحتوي MaaS360 على وظائف تتيح لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات إمكانية إدارة أجهزة العرض في المواقع البعيدة بالإضافة إلى التحكم الدقيق والمشدد في الأكشاك وتحديد وصول مخصص.
يمكنك إجراء النشر السريع للأجهزة المصممة بشكل مخصّص وإدارتها بشكل كامل end-to-end. ويتيح MaaS360 إدارة الأجهزة المثبّت عليها خدمات GMS وغير المثبّت عليها خدمات GMS ويدعم منصة Android Open Source Project (AOSP).
يمكنك حماية بيانات المستخدمين والشركة من خلال إدارة الهوية المضمّنة، حيث يمكنك التحكم في إدارة الوصول، وإعداد قواعد المصادقة، وتسجيل الدخول الموحد (SSO)، والمصادقة متعددة العوامل (MFA) لحماية الوصول إلى معلومات الشركة.
إن الأساس لأي عملية نشر لإدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) هو برنامج إدارة الأجهزة المحمولة (MDM). وتوفر قدرات برنامج إدارة الأجهزة المحمولة من IBM MaaS360 سياسة وأتمتة ودعمًا مستندين إلى واجهة برمجة التطبيقات لأنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة مثل iOS، وAndroid، وiPadOS، وChromeOS، فضلًا عن قواعد الامتثال وتوزيع التطبيقات. ويُعَد هذا بمثابة الأساس لأي منصة لإدارة الأجهزة المحمولة.
تساعد إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) من IBM MaaS360 مديري تكنولوجيا المعلومات على تبني استخدام نهج إداري حديث يتيح تجربة رقمية أفضل للموظفين ويوفّر قدرات أمنية متقدمة في الوقت الفعلي. ويدير MaaS360 بشكل أساسي كل أنواع الأجهزة وحالات الاستخدام المتنوعة في المجالات أو الصناعات المختلفة، وعلى نحو يحمي بيانات المؤسسة من خلال أمن نقاط نهاية مضمّن يمنع التهديدات الإلكترونية.
فضلاً عن الأدوات القياسية لإدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM)، يجمع IBM MaaS360 بين الأمن وإدارة نقاط النهاية في وحدة تحكم واحدة مزودة برؤى للمخاطر قابلة للتنفيذ ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، وبرنامج أصلي لاكتشاف البرمجيات الضارة، وآلية دفاع ضد ما يهدد الأجهزة المحمولة والتي تستجيب للهجمات الإلكترونية على مستوى الشبكة والمستخدم والأجهزة والتطبيقات والبيانات قبل حدوثها. وبذلك يحصل المدراء التنفيذيون للمعلومات (CIOs) والمدراء التنفيذيون لأمن المعلومات (CISOs) على أمن الأجهزة المحمولة الذي يناسب استراتيجية مؤسساتهم.
عند استخدام عروض IBM Cloud، يمكن لشركتك التوسع والتكيف بسرعة مع احتياجات الأعمال المتغيرة دون المساس بالأمن أو الخصوصية أو مستويات المخاطر. تعرف على المزيد حول أمن IBM Cloud. ويتوافق هذا العرض مع معايير الامتثال الصناعية والعامة التالية، بحسب الإصدار الذي تختاره.
ولمعرفة المزيد حول الامتثال وشهادات الاعتماد فيما يتعلق بإصدار معين من العروض، راجع صحف بيانات خصوصية وأمن بيانات الخدمات السحابية.
1 The Total Economic Impact™ Of IBM MaaS360، دراسة تم إجراؤها بواسطة Forrester Consulting، بتاريخ نوفمبر 2023، نيابة عن IBM. تنزيل التقرير هنا. استنادا إلى النتائج المتوقعة لمنظمة مركبة تم تصميم نموذجها من 4 من عملاء IBM تم إجراء مقابلة شخصية معهم. وستختلف النتائج الفعلية بناءً على تكوينات العميل وظروفه، وبالتالي لا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام.