تقديم وعد دقيق بالتسليم في كل تفاعل. توفير خيارات متعددة للتسليم والاستلام لعميلك من الصفحة المقصودة وصفحة تفاصيل المنتج وعربة التسوق والدفع. تحقيق زيادة بنسبة 1% إلى 3% في المبيعات عبر الإنترنت من خلال تاريخ التسليم التقديري (EDD) عبر صفحات قائمة المنتجات وتفاصيلها.
تحسين التحويلات الرقمية ورؤية المخزون العالمي في الوقت الفعلي والمبيعات داخل المتجر مع زيادة ربحية قنوات التسويق الشاملة. خفض تكاليف شحن تنفيذ الطلبات عبر الإنترنت بنسبة 6% إلى 12% من خلال تحسين قرارات التوريد وتقليل الشحنات المجزأة.
استخدام بيانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للتوصية بقرارات واعدة بناءً على اختيار العميل أو توفير التكلفة. خفض التكاليف الإجمالية للمخزون بنسبة 3% إلى 7% من خلال تجنب التكاليف المرتبطة بالمخزون الزائد وتقليل الاستثمار في رأس المال العامل للمخزون.
بدءًا من 700 دولار أمريكي* شهريًا
إدارة المخزون عبر شبكتك بدقة
التوسع في عمليات الأعمال على نطاق عالمي
الحد الأدنى لخطوط الطلبات السنوية
100,000
100,000
100,000
واجهات برمجة تطبيقات المعاملات والأحداث لكل خط طلب
300
500
800
موقع تنفيذ غير محدود
إدارة إعدادات شركة الشحن
الوعد القائم على القواعد
مراعاة زمن معالجة موقع التنفيذ
مراعاة مهلة موقع التنفيذ
مراعاة سعة موقع التنفيذ
مراعاة جداول مواعيد الاستلام من شركة الشحن
وعد التسليم المبكر
وعد تقليل الشحنة
مخزون آمن قائم على القواعد
وعد قائم على التكلفة
المخزون المستقبلي الواعد
رؤية المخزون في الوقت الفعلي
مراعاة قواعد النقل في الوعد
المخزون على مستوى العقدة
توفر مجموعة التوزيع
المخزون في الوقت الفعلي وتاريخ التسليم التقديري عند البحث عن المنتج
التدقيق والبحث في المخزون
نشر حدث الإتاحة
شرح النتائج
الإبلاغ عن الفوائد
تحسين قائم على الذكاء الاصطناعي مع تجنب التخفيض
تحسين قائم على الذكاء الاصطناعي لتجنب نفاد المخزون
نتائج مستدامة
فوائد عائد الاستثمار
تحليل التعليقات
التخصيص وقابلية التوسعة
واجهة برمجة التطبيقات أولاً ( بلا عنوان)
دعم المصادقة
دعم JWT
واجهة مستخدم الإدارة
حدود تقييد إجراءات المخزون (واجهات برمجة التطبيقات والأحداث)
30 مليون
50 مليون
80 مليون
دعم التوطين
الأحداث
تصدير البيانات إلى Cloud Object Storage
منصة الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي (ML)
الدعم الفني
دعم المعايير
دعم المعايير
دعم المعايير
الفوترة
شهري أو ربع سنوي أو سنوي
شهري أو ربع سنوي أو سنوي
شهري أو ربع سنوي أو سنوي
اتفاقية مستوى الخدمة لمدة التشغيل
99.9%
99.9%
99.9%
دعم Premium
واجهة برمجة تطبيقات وأحداث المعاملات الإضافية
مليون (وحدة)
مليون (وحدة)
مليون (وحدة)
مثيلات اختبار إضافية
فوترة شهرية
فوترة شهرية
فوترة شهرية
خط الطلب هو أي بند في الطلب له قيمة بالدولار مرتبطة به. إذا لم تكن خطوط الطلبات متوفرة في IBM Cloud®، فستتم معادلتها بعدد من واجهات برمجة التطبيقات أو الأحداث التي يطلق عليها إجراءات المخزون.
لن يتم احتساب سوى واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالمعاملات المتعلقة بالعرض أو الطلب أو التوافر أو الحجز أو تواريخ التسليم أو الاستلام المقدرة أو التحسين مقابل الاستحقاق. وسيتم احتساب جميع الأحداث الممكّنة التي تم تمكينها مقابل الاستحقاقات.
يمكن أن يخبرك دعم IBM، وستعرض IBM بوابة خدمة ذاتية في المستقبل مع معلومات عن الاستحقاقات والاستخدام.
سيتم محاسبتك بناءً على شروط الاستخدام الزائد المتعاقد عليها وفقًا لهيكل أسعار الإصدار.
إذا كنت تستهلك المزيد من واجهات برمجة التطبيقات والأحداث باستمرار أكثر من مستواك الحالي، فتنصحك IBM بالترقية إلى المستوى التالي. إذ يوفر المستوى التالي المزيد من الوظائف إلى جانب إجراءات المخزون الإضافية.
إذا كان حجم السلع الأساسية لديك أعلى من 50,000 دولار أمريكي، فسيكون دعم Premium متاحًا للشراء.
وكجزء من أي إصدار، تحصل على بيئة منتجة وغير منتجة. يمكنك شراء بيئات إضافية غير إنتاجية عند الطلب.