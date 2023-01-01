مع ظهور AWS Lambda في عام 2014، أصبحت الحوسبة الخالية من الخوادم عنصرًا أساسيًا للبنى التحتية السحابية الأصلية. ومن خلال تمكين المؤسسات من تشغيل كود التطبيقات كثيف الموارد، عند الطلب في بيئة سحابية، والدفع عندما يكون الكود قيد التشغيل فقط، أتاحت الوظائف الخالية من الخوادم فرصًا جديدة لتحسين أداء التطبيقات والتوافر وكفاءة التكاليف. ومع ذلك، فإن مراقبة البيئات الخالية من الخوادم -حيث يتم تنفيذ وظيفة وتختفي قبل أن يتمكن أحد من ملاحظة أدائها- تُعَد مهمة معقدة للغاية.



تساعدك مراقبة البيئات الخالية من الخوادم باستخدام IBM Instana Observability على مراقبة وتحليل أداء وتوافر وأمان تطبيقاتك وخدماتك الموزعة على المنصات الخالية من الخوادم بشكل مستمر. باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، يُحدِّد Instana الترابطات المعقدة التي تربط الوظائف الخالية من الخوادم ببعضها وببقية البنية التحتية. ومن خلال التتبُّع الشامل والعروض المصورة التفصيلية، يساعد على تحديد المشكلات وحلها بشكل استباقي، وبالتالي ضمان الأداء الأمثل وتوافر التطبيقات دون خادم.