Instana مقابل New Relic

لقد اتخذت قرارًا رائعًا باختيارك حل مراقبة أداء التطبيقات (APM) مثل New Relic لمراقبة بيئات تطبيقاتك القديمة، ولكن الأسباب التي دفعتك في البداية إلى استخدام New Relic هي نفس الأسباب التي تجعلك بحاجة إلى الانتقال إلى Instana لتطبيقاتك الحديثة.

في مجال قابلية الملاحظة، تُنطق الأتمتة كالتالي: I-N-S-T-A-N-A

تعمل منصة IBM Instana على أتمتة كل جانب من جوانب دورة مراقبة الأداء، فهي تعمل على أتمتة التثبيت، والتكوين، واكتشاف التطبيقات، ولوحات المعلومات، واكتشاف الأنماط، والتنبيهات، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، واكتشاف التغيير.