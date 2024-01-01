Instana مقابل New Relic

تتميز IBM Instana ببساطة وشفافية التسعير مع عدم وجود رسوم مفاجئة. تعرّف على المبلغ الذي يمكنك توفيره بالانتقال إلى Instana اليوم.
تعد Instana منصة قابلية الملاحظة المؤسسية المصممة للتعامل مع تطبيقات السحابة الأصلية من خلال نهجها المؤتمت للواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack).
تشتمل الباقة على تضمين تسجيل وتخزين تتبع المستخدم على IBM Instana دون أي رسوم إضافية؛ لتظل التكاليف متوقعة حتى لا تضطر إلى الاختيار بين الاحتفاظ بمسارات معينة والتخلص من أخرى.
تعمل منصة IBM Instana على أتمتة كل جانب من جوانب دورة مراقبة الأداء، بما في ذلك اكتشاف التطبيقات، والمراقبة، والتكوين، ولوحات المعلومات، والتنبيهات، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.
باستخدام التنبيهات الذكية، يمكن أن يساعد Instana على كسر حاجز الزمن، والتنبؤ الفعلي بوقت حدوث المشكلات.
باستخدام الرسم البياني الديناميكي الذي نقدمه، تدرك منصة Instana كيفية ارتباط كل عنصر ومقياس ومسار وملف تعريف بالبنية الأساسية والسحابة والخدمات والتطبيقات وارتباطها ببعضها.
مع IBM Instana، فإن التسعير مفتوح وبسيط، ويعتمد على عدد الأجهزة المضيفة التي تشغلها. ليس لحجم الأجهزة المضيفة وكمية البيانات التي تجمعها أي تأثير.
لقد جعلت منصة Instana الحياة أسهل حقًا. بعد تجربة مراقبة أداء التطبيقات (APM) المكلفة للغاية مثل AppDynamics وNew Relic التي تحتوي على الأخطاء، تجعل منصة IBM Instana الأمور أيسر."
"لقد جربت أدوات مراقبة أداة تطبيقات أخرى مثل New Relic وAppDynamics، ولكن منصة IBM Instana متميزة."
"لقد بحثنا في حلول أخرى إلى جانب Instana، وكانت سهولة الاستخدام والتثبيت السريع والأسعار مناسبة لنا تمامًا."
لقد اتخذت قرارًا رائعًا باختيارك حل مراقبة أداء التطبيقات (APM) مثل New Relic لمراقبة بيئات تطبيقاتك القديمة، ولكن الأسباب التي دفعتك في البداية إلى استخدام New Relic هي نفس الأسباب التي تجعلك بحاجة إلى الانتقال إلى Instana لتطبيقاتك الحديثة.
تعمل منصة IBM Instana على أتمتة كل جانب من جوانب دورة مراقبة الأداء، فهي تعمل على أتمتة التثبيت، والتكوين، واكتشاف التطبيقات، ولوحات المعلومات، واكتشاف الأنماط، والتنبيهات، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، واكتشاف التغيير.