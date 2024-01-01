Instana مقابل New Relic

تتميز IBM Instana ببساطة وشفافية التسعير مع عدم وجود رسوم مفاجئة. تعرّف على المبلغ الذي يمكنك توفيره بالانتقال إلى Instana اليوم.

6 أسباب تجعلك تنتقل إلى استخدام Instana احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا
6 أسباب تجعلك تنتقل من استخدام New Relic إلى IBM Instana لقد اعتمدتَ على خدمة مراقبة التطبيقات من New Relic لسنوات، لكن إدارة التطبيقات السحابية الأصلية يتطلب نهجًا مختلفًا. تنزيل الكتاب الإلكتروني تدرك تطبيقاتك الأكثر تعقيدًا على السحابة الأصلية، والهجينة

تعد Instana منصة قابلية الملاحظة المؤسسية المصممة للتعامل مع تطبيقات السحابة الأصلية من خلال نهجها المؤتمت للواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack).

 تسجل كل مسار لكل مستخدم وتخزنه، دون أي رسوم إضافية.

تشتمل الباقة على تضمين تسجيل وتخزين تتبع المستخدم على IBM Instana دون أي رسوم إضافية؛ لتظل التكاليف متوقعة حتى لا تضطر إلى الاختيار بين الاحتفاظ بمسارات معينة والتخلص من أخرى.

 تعمل على أتمتة عملية مراقبة التطبيقات بالكامل

تعمل منصة IBM Instana على أتمتة كل جانب من جوانب دورة مراقبة الأداء، بما في ذلك اكتشاف التطبيقات، والمراقبة، والتكوين، ولوحات المعلومات، والتنبيهات، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

 تساعد على التنبؤ بالمشكلات والحوادث التي قد تتعرض لها الخدمة قبل حدوثها

باستخدام التنبيهات الذكية، يمكن أن يساعد Instana على كسر حاجز الزمن، والتنبؤ الفعلي بوقت حدوث المشكلات.

 توفر بيانات قابلية الملاحظة في الوقت الفعلي مع السياق

باستخدام الرسم البياني الديناميكي الذي نقدمه، تدرك منصة Instana كيفية ارتباط كل عنصر ومقياس ومسار وملف تعريف بالبنية الأساسية والسحابة والخدمات والتطبيقات وارتباطها ببعضها.

 الأسعار بسيطة، وخالية من أي تكاليف مفاجئة، وتتميز بالشفافية والشمولية

مع IBM Instana، فإن التسعير مفتوح وبسيط، ويعتمد على عدد الأجهزة المضيفة التي تشغلها. ليس لحجم الأجهزة المضيفة وكمية البيانات التي تجمعها أي تأثير.
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المكانة في المجال
%90 احتمالية التوصية بالمنتج بنسبة 86% مقابل التوصية بمنتج New Relic

لقد جعلت منصة Instana الحياة أسهل حقًا. بعد تجربة مراقبة أداء التطبيقات (APM) المكلفة للغاية مثل AppDynamics وNew Relic التي تحتوي على الأخطاء، تجعل منصة IBM Instana الأمور أيسر."

 %90 سهولة الاستخدام مقابل New Relic %85

"لقد جربت أدوات مراقبة أداة تطبيقات أخرى مثل New Relic وAppDynamics، ولكن منصة IBM Instana متميزة."

 %90 سهولة جودة الدعم مقابل New Relic %85

"لقد بحثنا في حلول أخرى إلى جانب Instana، وكانت سهولة الاستخدام والتثبيت السريع والأسعار مناسبة لنا تمامًا."
الموارد
كان شراء مراقبة أداء التطبيقات (APM) قرارًا جيدًا (وكذلك التخلص منها)

لقد اتخذت قرارًا رائعًا باختيارك حل مراقبة أداء التطبيقات (APM) مثل New Relic لمراقبة بيئات تطبيقاتك القديمة، ولكن الأسباب التي دفعتك في البداية إلى استخدام New Relic هي نفس الأسباب التي تجعلك بحاجة إلى الانتقال إلى Instana لتطبيقاتك الحديثة.
في مجال قابلية الملاحظة، تُنطق الأتمتة كالتالي: I-N-S-T-A-N-A

تعمل منصة IBM Instana على أتمتة كل جانب من جوانب دورة مراقبة الأداء، فهي تعمل على أتمتة التثبيت، والتكوين، واكتشاف التطبيقات، ولوحات المعلومات، واكتشاف الأنماط، والتنبيهات، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، واكتشاف التغيير.
اتخِذ الخطوة التالية

هل تفكر في تبديل أدوات مراقبة أداء التطبيقات (APM)؟ تعرّف على المبلغ الذي يمكنك توفيره باستخدام IBM Instana

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