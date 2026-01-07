IBM InfoSphere Big Match for Hadoop

مطابقة وتحليل كميات مختلفة من البيانات المنظمة وغير المنظمة للعملاء للحصول على رؤى أعمق حول العملاء.

صورة InfoSphere Big Match for Hadoop

ابحث عن بيانات العميل الأكثر أهميةً واربطها

يساعدك IBM InfoSphere Big Match for Hadoop على تحليل كميات هائلة من البيانات المنظمة والبيانات غير المنظمة للحصول على رؤى أعمق للعملاء. ويمكنه تمكين ربط البيانات بسرعة وكفاءة من مصادر متعددة لتوفير معلومات أكثر اكتمالًا ودقة للعملاء - دون التعرض لمخاطر نقل البيانات من المصدر إلى المصدر. ويدعم هذا الحل المنصات التي تعمل بنظام Apache Hadoop مثل Cloudera.
اكتسب رؤى فريدة للعملاء

تمكنك من العثور على معلومات مدفونة في بياناتك، مثل تغريدات Twitter والبريد الإلكتروني وسجلات مركز الاتصالات، ومطابقتها مع كيانات، مثل العملاء من مصادر أخرى، للحصول على صورة أكثر شمولاً.
ربط وتحليل كتل البيانات

يستخدم تقنية المطابقة الاحتمالية، مع مسرعات البيانات الكبيرة وتحليلات النص، لاستخراج المعلومات ذات الصلة ومساعدتك على ربط هويات العملاء بسرعة تواكب متطلبات الأعمال.
استخدم قوة معالجة Hadoop

يقلل من الاختناقات في تحليل البيانات وتكاملها عن طريق تحميل جميع البيانات محليًا في بيئة Hadoop لتحليل وتكامل أسرع، مع قيود أقل.

الميزات

مبرمج يجلس على مكتب يتناقش مع فريق مختلط من مطوري البرمجيات حول ابتكارات الذكاء الاصطناعي.
خوارزميات المطابقة

يستخدم خوارزميات التعلم الإحصائي ومحرك المطابقة الاحتمالية الذي يعمل محليًا داخل Hadoop لمطابقة بيانات العملاء بشكل سريع وأكثر دقة.
منظر جوي لتقاطع طرق مضاءة أو تقاطع طرق سريعة، يظهر حركة مرور مزدحمة ومسرعة على الطرق ليلًا.
المعالجة والنشر السريعة

يوفر خوارزميات وقوالب قابلة للتكوين مسبقًا لمساعدتك على النشر في ساعات بدلاً من قضاء أسابيع أو أشهر في تطوير التعليمات البرمجية. يستخدم المعالجة الموزعة لتسريع مطابقة البيانات الكبيرة.
فتاة آسيوية تعمل على الكمبيوتر باستخدام رموز برمجية
دعم واجهة برمجة التطبيقات

يوفر دعمًا لـ Java وواجهات برمجة التطبيقات المستندة إلى REST، والتي يمكن استخدامها بواسطة تطبيقات الطرف الثالث.
امرأة معها كمبيوتر محمول وجهاز لوحي، أخصائي استراتيجيات مكتبية وإعلامية في مجال المعلومات والطباعة والتسويق الرقمي. عبر الإنترنت، ابتسم وابحث عن الجمهور المستهدف والتخطيط والشخص الذي لديه تكنولوجيا في مجال الأعمال.
قدرات البحث والتصدير

يوفر وظائف البحث، بالإضافة إلى وظائف التصدير، مع معرف الكيان، والقدرات للسماح باستهلاك البيانات من قبل الأنظمة النهائية.
شعار Apache Spark والشعار النصي.
دعم Apache Spark

يوفر مرافق وتصورات تعتمد على Spark لتمكين تحليل النتائج بشكل أكبر. وتشمل قدرات Spark المتقدمة للتحليلات وعلم البيانات البث زمن شبه حقيقي من خلال معالجة الدفعات الصغيرة وتحليل الحوسبة البيانية.
منتجات ذات صلة

IBM InfoSphere Global Name Management

المساعدة على إدارة مجموعات بيانات الأسماء متعددة الثقافات والبحث فيها وتحليلها ومقارنتها.

 IBM InfoSphere Identity Insight

توقع واستباق النشاط الإجرامي والمخاطر الإجرامية واستباقها من خلال حل الكيانات والتحليلات.

 IBM InfoSphere Master Data Management

إدارة بيانات المؤسسة وتقديمها في عرض واحد موثوق به وتمكين مستخدمي الأعمال وتقديم قدرات تحليلية.

 أدوات وحلول إدارة البيانات الرئيسية

تعرَّف على المزيد حول Master Data Management
معلومات قانونية

تعد Java وجميع العلامات التجارية والشعارات المستندة إلى Java علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Oracle و/أو الشركات التابعة لها.