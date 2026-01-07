مطابقة وتحليل كميات مختلفة من البيانات المنظمة وغير المنظمة للعملاء للحصول على رؤى أعمق حول العملاء.
يساعدك IBM InfoSphere Big Match for Hadoop على تحليل كميات هائلة من البيانات المنظمة والبيانات غير المنظمة للحصول على رؤى أعمق للعملاء. ويمكنه تمكين ربط البيانات بسرعة وكفاءة من مصادر متعددة لتوفير معلومات أكثر اكتمالًا ودقة للعملاء - دون التعرض لمخاطر نقل البيانات من المصدر إلى المصدر. ويدعم هذا الحل المنصات التي تعمل بنظام Apache Hadoop مثل Cloudera.
تمكنك من العثور على معلومات مدفونة في بياناتك، مثل تغريدات Twitter والبريد الإلكتروني وسجلات مركز الاتصالات، ومطابقتها مع كيانات، مثل العملاء من مصادر أخرى، للحصول على صورة أكثر شمولاً.
يستخدم تقنية المطابقة الاحتمالية، مع مسرعات البيانات الكبيرة وتحليلات النص، لاستخراج المعلومات ذات الصلة ومساعدتك على ربط هويات العملاء بسرعة تواكب متطلبات الأعمال.
يقلل من الاختناقات في تحليل البيانات وتكاملها عن طريق تحميل جميع البيانات محليًا في بيئة Hadoop لتحليل وتكامل أسرع، مع قيود أقل.
المساعدة على إدارة مجموعات بيانات الأسماء متعددة الثقافات والبحث فيها وتحليلها ومقارنتها.
توقع واستباق النشاط الإجرامي والمخاطر الإجرامية واستباقها من خلال حل الكيانات والتحليلات.
إدارة بيانات المؤسسة وتقديمها في عرض واحد موثوق به وتمكين مستخدمي الأعمال وتقديم قدرات تحليلية.
