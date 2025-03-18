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InfoSphere Information Governance Catalog

 IBM ®فهرس حوكمة المعلومات ®InfoSphere
تقديم معلومات مفيدة وموثوق بها من خلال كتالوج البيانات
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IBM توسيع نطاق البيانات والامتياز الذكاء الاصطناعي مع IBM Cloud Pak for Data
حكم كل من المنظمين والكتابيات منظمة غير منظمة

IBM ®دليل إدارة المعلومات ®InfoSphere Information Governance Catalog هو أداة قائمة على الويب تتيح لك استكشاف المعلومات وفهمها وتحليلها. يمكنك إنشاء لغة عمل مشتركة وإدارتها ومشاركتها، وتوثيق السياسات والقواعد وتفعيلها، وتتبع دورة حياة البيانات. ادمجها مع IBM Watson Knowledge Catalog للاستفادة من مجموعات بيانات ينسق الحالية وتوسيع نطاق الاستثمار في كتالوج حوكمة المعلومات المحلي الخاص بك إلى السحابة. يسمح لك كتالوج المعرفة بوضع البيانات الوصفية المجمعة في أيدي العاملين في مجال المعرفة بحيث يمكن لمجتمعات البيانات والتحليلات الوصول بسهولة إلى أفضل البيانات الأصلية لغرضها مع الالتزام بمتطلبات حوكمة المؤسسة.
المزايا
فهم معنى بياناتك

يوفر لغة ومفردات مشتركة للأعمال لتمكين فهم أعمق لجميع بياناتك الأصلية - المنظمة وشبه المنظمة وغير المنظمة.
إنشاء إطار عمل الحوكمة

توثيق سياسات الحوكمة وسن قواعد لمساعدتك في تحديد كيفية هيكلة المعلومات وتخزينها وتحويلها وحركتها.
استكشف دورة حياة البيانات

يمكّنك من فهم كيفية تدفق البيانات عبر أفقي المعلومات، مما يساعدك على تتبع مصدر البيانات أو استهلاكها. يسمح لك بتعزيز الثقة في هذه البيانات.
الاستفادة من السحابة

يساعدك على الانتقال إلى السحابة دون الحاجة إلى بيئة محلية ويقلل من تكاليفك الإدارية.
السمة الرئيسية

  • بحث واستكشاف البيانات وفهمها بصريًا وفهمها بشكل أفضل
  • تقديم بيانات واضحة المعالم ومحددة المعالم ومحددة في البيانات
  • تصور تدفق البيانات عبر أفقي المعلومات
  • إنشاء ملكية البيانات وتوثيقها
  • وضع تصنيفات ولغة مشتركة
  • تعزيز عمليات الحوكمة بقواعد توحيد المعايير
  • رصد المقاييس والإبلاغ عنها واعتماد الحوكمة
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