IMS Online Reorganization Facility for z/OS

يتم إيقاف قواعد بيانات IMS مؤقتًا لفترة وجيزة للسماح بتفريغ مخازن البيانات المؤقتة إلى مجموعات بيانات قاعدة بيانات IMS. ويضمن هذا التقاط أحدث التحديثات في مجموعات بيانات قاعدة بيانات IMS الأصلية. بعد ذلك، يتم نسخ مجموعات بيانات قاعدة بيانات IMS الأصلية إلى مجموعات بيانات IMS الظلية. عند اكتمال عملية النسخ، يتم إجراء توقف قصير ثانٍ لالتقاط أي تحديثات تم إدخالها على مجموعات بيانات قاعدة بيانات IMS الأصلية. يتم أيضًا تطبيق هذه التحديثات على مجموعات البيانات الظلية.