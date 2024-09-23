الصفحة الرئيسية الأمان Guardium Discover and Classify IBM Guardium Discover and Classify
اكتشاف وتصنيف دقيق وقابل للتوسع ومتكامل وتصنيف للبيانات المنظمة وغير المنظمة في جميع البيئات
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صورة توضيحية لواجهة المستخدم (UI) الهجينة لبرنامج IBM Security Discover and Classify

يكتشف برنامج IBM Guardium Discover and Classify البيانات الحساسة عبر البيئات المحلية والسحابية ويصنّفها. ويشكل جزءًا من مجموعة منتجات IBM Guardium  لأمن البيانات.

 اكتشاف البيانات بطريقة ذكية

تبدأ الحماية القوية للبيانات بمعرفة مكان وجود بياناتك الحساسة. يكتشف IBM Guardium Discover and Classify (ISDC) البيانات الحساسة المعروفة وغير المعروفة محليًا وفي السحابة - سواء كانت منظمة أو غير منظمة أو متحركة أو في حالة احتفاظ.

إن التحليلات القائمة على الشبكة الخاصة وقدرات الجاهزية للامتثال وسهولة النشر التي يتمتع بها ISDC، تجعل منه مكملًا قويًا لـ IBM Guardium ويعمل على تحسين إدارة وضع أمن البيانات.

 راجع صحيفة بيانات IBM Guardium Discover and Classify
مؤشر X-Force Threat Intelligence لعام 2024

الاطلاع على مؤشر X-Force Threat Intelligence Index 2024 لمعرفة معلومات أكثر تفصيلًا عن أساليب المهاجمين والحصول على توصيات لحماية الهويات

تعرّف على المزيد عن مجموعة منتجات Guardium
لماذا Guardium %100

دقة 100% في البيانات غير المنظمة (الملفات المسطحة).

 طالع تقرير Tolly 2024 Evaluation %98.6

دقة 98.6% في التاريخ المنظم (قاعدة البيانات).

 طالع تقرير Tolly 2024 Evaluation 9 من 9

9 من 9 فئات تُظهر IBM Guardium باعتباره "نقطة إيجابية قوية"، مما يجعله جديرًا بلقب رائد متكامل (Overall Leader).

 تعرّف على سبب تصنيف KuppingerCole لمجموعة Guardium أنها برامج رائدة
المزايا ذكاء البيانات الحساسة

يُمكنك تحسين أدوات الأمان الموجودة باستخدام ذكاء بيانات حساس ودقيق لتحديد أولويات الإجراءات الفعالة.

 رؤية أوسع لمصادر البيانات

ابحث عن البيانات غير المعروفة سابقًا وقم بتعيينها — في أثناء السكون أو الحركة — في السحابة أو التخزين المحلي.

 بنية مُبسّطة

استخدم بنية قابلة للتوسيع تدعم الأحمال باختلاف أحجامها بغض النظر عن نوع مصدر البيانات أو الموقع.

 الأتمتة الذكية

يُمكنك تطبيق عناصر التحكم المؤتمتة على البيانات الحساسة وفقًا لسياق العمل وعوامل الخطر.

 تحسين دقة البيانات

يُمكنك تحقيق دقة أعلى وتقليل الإيجابيات والسلبيات غير الحقيقية في تصنيف البيانات.

 نشر مبسّط

يُمكنك تقليل الوقت والجهد اللازمين لاكتشاف وتصنيف البيانات في بيئة معقدة.
المزايا
عمليات الفحص والاكتشاف المستمرة اكتشف المستودعات والبيانات الوصفية تلقائيًا من خلال الفحص المستمر.
التحديد والتصنيف التلقائي تحديد البيانات الحساسة وتصنيفها — على نحوٍ مستمر وتلقائي.
دعم جميع أنواع البيانات والمنصات استخدم منتجًا واحدًا لاكتشاف جميع أنواع البيانات، بغض النظر عن أنواع التخزين أو الموقع.
الذكاء الآلي يُمكنك الاستفادة من الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) لتدريب النظام على تحديد الملفات التي تحتوي على بيانات حساسة.

حالات الاستخدام

حماية البيانات حقق أقصى استفادة من أدوات حماية البيانات التي تستخدمها من خلال تطبيق أساليب الحماية الصحيحة على البيانات الصحيحة. يُزيل IBM Guardium Discover and Classify الغموض والخطأ المرتبط باكتشاف وتصنيف البيانات يدويًا من خلال الفحص المستمر للشبكة، مما يوفر سياقًا كميًا للبيانات لتوفير البيانات الضرورية لعناصر التحكم في حماية البيانات التي تستخدمها.
سياق بيانات SIEM و SOAR يُثري IBM Security Discover and Classify أدوات SIEM و SOAR من خلال توفير سياق عمل عميق في البيانات المُخترقة. وتُعد هذه المعلومات الغنية بالبيانات، مثل موقع ومستوى حساسية البيانات المحددة، ذات أهمية بالغة لمساعدتك في معرفة البيانات المعرضة للخطر أو المفقودة، والتخطيط لسياسات الاختراق وتعيين الأولوية لأنشطة الاستجابة نزولًا حتى مستوى أصل البيانات.
تقليل سطح الهجوم يساعد IBM Security Discover and Classify في تقليل سطح الهجوم بتصنيف البيانات المُكررة أو غير المستخدمة أو التي لم تعد حساسة بالنسبة إلى الحماية وإزالتها. فهو يأخذ مخزونًا من البيانات الحساسة في جميع أنحاء النظام البنائي ويستخدم قدرات وضع العلامات لتصنيف تقييمات المخاطر وإنشاء سياق حول أصول البيانات. من خلال الاحتفاظ بالبيانات الحساسة الضرورية فقط والتخلص من السجلات والملفات القديمة أو غير المفيدة، يُمكنك تلبية متطلبات الامتثال وإعداد التقارير بشكل أفضل.
توسيع نطاق منع فقدان البيانات يعمل IBM Security Discover and Classify على تقليل الجهد اليدوي المطلوب غالبًا بواسطة أدوات منع فقدان البيانات (DLP) من خلال توسيع قدرات منع فقدان البيانات (DLP) وتوفير الاكتشاف والتحليل والتسلسل المستمر والتلقائي وتنفيذ أكثر دقة للسياسة، لتوفير سياق أعمال حول البيانات.
تحقيقات ما بعد الاختراق يوفر IBM Security Discover and Classify تعيينًا فوريًا ودقيقًا للمعلومات والشبكة التي تم اختراقها، مثل نوعها ومداها، عبر شبكتك. كما أنه يحدد المعلومات الحساسة ويراقب تدفقات البيانات ويساعد في تخطيط الاستجابة ومنع الهجمات المستقبلية والامتثال التنظيمي بعد الحادث.
إدارة الثغرات الأمنية إدارة الثغرات الأمنية على أساس المخاطر، مما يساعد على تحديد أولويات الثغرات الأمنية من خلال التركيز على الأصول التي تحتوي على بيانات حساسة.
دمج IBM Guardium Discover and Classify و Guardium Data Protection

يوفر IBM Guardium Discover and Classify إمكانية الاكتشاف المؤتمت في الوقت الفعلي تقريبًا، وتعيين الشبكة وتتبع البيانات الحساسة. وعند الدمج مع المراقبة القوية للبيانات التي يوفرها IBM Guardium Data Protection، يمكن أن يساعدك في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل المخاطر بشكل كبير وخفض التكاليف التي تتحملها مؤسستك.

 تعرّف على المزيد عن هذا التكامل
التسعير البسيط للبيانات المنظمة وغير المنظمة


تُستخدم الخوادم الافتراضية المُدارة (MVS) لاكتشافات البيانات المنظمة ويُستخدم تيرابايت (TB) لاكتشاف البيانات غير المنظمة. يختلف التسعير بناءً على عدد مصادر البيانات وتكوين البيئة التي تستخدمها.
خوادم للبيانات المنظمة

نحسب عدد خوادم قواعد البيانات الفردية لتحديد عدد الخوادم الافتراضية المُدارة، بغض النظر عن مقدار مخطط قاعدة البيانات أو مصادر البيانات على هذا الخادم.

 تيرابايت للبيانات غير المنظمة

كمية البيانات غير المضغوطة الموجودة في المستودع أو السحابة أو التخزين المحلي.

اتصل بممثل IBM لإجراء مناقشة تفصيلية عن التسعير للخيارات التي تلبي احتياجات عملك.
الموارد ما المقصود بالاكتشاف العميق للبيانات؟

إن معرفة البيانات التي تتعامل معها أمر ضروري عند اتخاذ قرار بشأن إجراءات الأمن والخصوصية الأكثر ملاءمة.

 اكتشاف البيانات في عالم رقمي متغير

تعرّف على مدى تأثير التطور في التقنية الرقمية على زيادة الحاجة إلى عملية اكتشاف وتصنيف بيانات قوية من أجل حماية المعلومات الحساسة.

 مجتمع مستخدمي Guardium

تعلم من تجارب زملائك من مستخدمي Guardium وشارك أفضل الممارسات التي توصلت إليها فيما يتعلق بحماية البيانات.
منتجات Guardium IBM Guardium® Insights

احصل على إدارة مركزية للرؤية والمراقبة والامتثال وتحليلات متقدمة ومرونة في مصدر البيانات. يُمكنك تبسيط التحليلات وأمن البيانات.

 IBM Guardium Insights SaaS DSPM

هل تتطلع إلى تحديد بيانات الظل وحركتها عبر التطبيقات؟ اقرأ عن قدرات إدارة وضع أمن البيانات (DSPM) في Guardium Insights.

 IBM Guardium Data Protection

يُمكنك مراقبة نشاط البيانات وتسريع عملية تدقيق الامتثال وإعداد التقارير الخاصة ببياناتك بغض النظر عن مكان تخزينها. ويُمكنك اكتشاف البيانات ومصادرها وتصنيفها، ومراقبة نشاط المستخدم والاستجابة للتهديدات في الوقت الفعلي تقريبًا.

 IBM Guardium® Vulnerability Assessment

افحص بياناتك للكشف عن نقاط الضعف والتهديدات والثغرات الأمنية للمساعدة على حماية بياناتك.

 IBM Guardium® Key Lifecycle Manager

يوفر إدارة مفاتيح مركزية وآمنة بتكاليف منخفضة وكفاءة تشغيلية أكبر.

 IBM Guardium® Data Encryption

يُمكنك تشفير البيانات الحساسة في جميع الحالات وعلى مستوى البيئات لأنواع البيانات المختلفة، مثل الملفات وقواعد البيانات والتطبيقات. ويُمكنك تلبية متطلبات لوائح الخصوصية وأمن البيانات، والتحكم في مفاتيح التشفير للبيانات المستندة إلى السحابة.
اتخِذ الخطوة التالية

ابدأ بمراجعة خياراتك مع أحد خبراء Guardium في مكالمة مجانية مدتها 30 دقيقة.

 اقرأ صحيفة البيانات
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