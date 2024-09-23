يكتشف برنامج IBM Guardium Discover and Classify البيانات الحساسة عبر البيئات المحلية والسحابية ويصنّفها. ويشكل جزءًا من مجموعة منتجات IBM Guardium لأمن البيانات.
تبدأ الحماية القوية للبيانات بمعرفة مكان وجود بياناتك الحساسة. يكتشف IBM Guardium Discover and Classify (ISDC) البيانات الحساسة المعروفة وغير المعروفة محليًا وفي السحابة - سواء كانت منظمة أو غير منظمة أو متحركة أو في حالة احتفاظ.
إن التحليلات القائمة على الشبكة الخاصة وقدرات الجاهزية للامتثال وسهولة النشر التي يتمتع بها ISDC، تجعل منه مكملًا قويًا لـ IBM Guardium ويعمل على تحسين إدارة وضع أمن البيانات.
الاطلاع على مؤشر X-Force Threat Intelligence Index 2024 لمعرفة معلومات أكثر تفصيلًا عن أساليب المهاجمين والحصول على توصيات لحماية الهويات
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دقة 100% في البيانات غير المنظمة (الملفات المسطحة).
دقة 98.6% في التاريخ المنظم (قاعدة البيانات).
9 من 9 فئات تُظهر IBM Guardium باعتباره "نقطة إيجابية قوية"، مما يجعله جديرًا بلقب رائد متكامل (Overall Leader).
يُمكنك تحسين أدوات الأمان الموجودة باستخدام ذكاء بيانات حساس ودقيق لتحديد أولويات الإجراءات الفعالة.
ابحث عن البيانات غير المعروفة سابقًا وقم بتعيينها — في أثناء السكون أو الحركة — في السحابة أو التخزين المحلي.
استخدم بنية قابلة للتوسيع تدعم الأحمال باختلاف أحجامها بغض النظر عن نوع مصدر البيانات أو الموقع.
يُمكنك تطبيق عناصر التحكم المؤتمتة على البيانات الحساسة وفقًا لسياق العمل وعوامل الخطر.
يُمكنك تحقيق دقة أعلى وتقليل الإيجابيات والسلبيات غير الحقيقية في تصنيف البيانات.
يُمكنك تقليل الوقت والجهد اللازمين لاكتشاف وتصنيف البيانات في بيئة معقدة.
يوفر IBM Guardium Discover and Classify إمكانية الاكتشاف المؤتمت في الوقت الفعلي تقريبًا، وتعيين الشبكة وتتبع البيانات الحساسة. وعند الدمج مع المراقبة القوية للبيانات التي يوفرها IBM Guardium Data Protection، يمكن أن يساعدك في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل المخاطر بشكل كبير وخفض التكاليف التي تتحملها مؤسستك.
تُستخدم الخوادم الافتراضية المُدارة (MVS) لاكتشافات البيانات المنظمة ويُستخدم تيرابايت (TB) لاكتشاف البيانات غير المنظمة. يختلف التسعير بناءً على عدد مصادر البيانات وتكوين البيئة التي تستخدمها.
نحسب عدد خوادم قواعد البيانات الفردية لتحديد عدد الخوادم الافتراضية المُدارة، بغض النظر عن مقدار مخطط قاعدة البيانات أو مصادر البيانات على هذا الخادم.
كمية البيانات غير المضغوطة الموجودة في المستودع أو السحابة أو التخزين المحلي.
إن معرفة البيانات التي تتعامل معها أمر ضروري عند اتخاذ قرار بشأن إجراءات الأمن والخصوصية الأكثر ملاءمة.
تعرّف على مدى تأثير التطور في التقنية الرقمية على زيادة الحاجة إلى عملية اكتشاف وتصنيف بيانات قوية من أجل حماية المعلومات الحساسة.
تعلم من تجارب زملائك من مستخدمي Guardium وشارك أفضل الممارسات التي توصلت إليها فيما يتعلق بحماية البيانات.
احصل على إدارة مركزية للرؤية والمراقبة والامتثال وتحليلات متقدمة ومرونة في مصدر البيانات. يُمكنك تبسيط التحليلات وأمن البيانات.
هل تتطلع إلى تحديد بيانات الظل وحركتها عبر التطبيقات؟ اقرأ عن قدرات إدارة وضع أمن البيانات (DSPM) في Guardium Insights.
يُمكنك مراقبة نشاط البيانات وتسريع عملية تدقيق الامتثال وإعداد التقارير الخاصة ببياناتك بغض النظر عن مكان تخزينها. ويُمكنك اكتشاف البيانات ومصادرها وتصنيفها، ومراقبة نشاط المستخدم والاستجابة للتهديدات في الوقت الفعلي تقريبًا.
افحص بياناتك للكشف عن نقاط الضعف والتهديدات والثغرات الأمنية للمساعدة على حماية بياناتك.
يوفر إدارة مفاتيح مركزية وآمنة بتكاليف منخفضة وكفاءة تشغيلية أكبر.
يُمكنك تشفير البيانات الحساسة في جميع الحالات وعلى مستوى البيئات لأنواع البيانات المختلفة، مثل الملفات وقواعد البيانات والتطبيقات. ويُمكنك تلبية متطلبات لوائح الخصوصية وأمن البيانات، والتحكم في مفاتيح التشفير للبيانات المستندة إلى السحابة.