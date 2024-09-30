IBM i Modernization Engine for Lifecycle Integration هي مجموعة من أدوات عمليات التطوير الحديثة التي تعمل في حاويات ®Red Hat® OpenShift (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج ibm.com) تساعد مطوري البرامج في تحديث تطبيقات IBM i القديمة.

يمكنك بناء ونشر الجيل التالي من تطبيقات IBM i لتحقيق القيمة الكاملة من السحابة الهجينة وتنفيذ CI/CD متعدد المنصات. تعمل مجموعة IBM i Modernization Engine for Lifecycle Integration على إرشاد مطوري البرامج لديك من خلال اتصالات واجهة RESTful وتقنيات المراسلة المؤسسية التي تمكّنهم من إضافة قيمة أعمال جديدة إلى تطبيقات IBM i التي تستخدمها.