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شخص محترف مبتسم يعمل على كمبيوتر محمول في المكتب

IBM i Modernization Engine for Lifecycle Integration هي مجموعة من أدوات عمليات التطوير الحديثة التي تعمل في حاويات ®Red Hat® OpenShift (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج ibm.com) تساعد مطوري البرامج في تحديث تطبيقات IBM i القديمة.

يمكنك بناء ونشر الجيل التالي من تطبيقات IBM i لتحقيق القيمة الكاملة من السحابة الهجينة وتنفيذ CI/CD متعدد المنصات. تعمل مجموعة IBM i Modernization Engine for Lifecycle Integration على إرشاد مطوري البرامج لديك من خلال اتصالات واجهة RESTful وتقنيات المراسلة المؤسسية التي تمكّنهم من إضافة قيمة أعمال جديدة إلى تطبيقات IBM i التي تستخدمها.
المزايا تزويد أسرع

يمكنك تفعيل بيئات تطوير IBM i بسرعة وإزالتها عند الانتهاء.

 تطبيقات IBM i محدّثة

أتمتة تحويل RPG ذات التنسيق الثابت إلى RPG ذات تنسيق حر.

 تقليل وقت الوصول إلى السوق

يمكنك إنشاء تطبيقات IBM i جديدة للأعمال بسرعة ونشرها بشكل أسرع من أي وقت مضى.

 مسار واحد لعمليات التطوير

يمكنك تبسيط عملية تطوير التطبيقات باستخدام مسار عمليات تطوير واحد من الاختبار حتى الإنتاج.

 تسريع عملية تأهيل المطوّرين الجدد

يمكنك تقليل منحنى التعلم للمطورين الجدد باستخدام التقنيات الحديثة مثل Git وJenkins.

 تمكين السحابة

يمكنك السماح لتطبيقات IBM i بتحقيق قيمة السحابة الهجينة من خلال تنفيذ CI/CD متعدد المنصات.
المزايا أتمتة الأمن والاختبار

يضمن كتابة التطبيقات بشكل آمن طوال دورة حياة التطوير بأكملها

 تعليقات مستمرة

ينفذ CI/CD لتطوير تطبيقات IBM i الجديدة

 النقل بالحاويات

يخضع التطبيقات لنظام الحاويات لتمكين قابلية النقل إلى بيئات وأنظمة سحابية مختلفة

 بيئات تطوير متكاملة (IDE) مستندة إلى المتصفح

استخدام بيئات تطوير متكاملة (IDE) مستندة إلى المتصفح تضاهي Visual Studio

 التحويل التلقائي لـ RPG

تحويل صيغة RPG ذات التنسيق الثابت تلقائيًا إلى صيغة RPG ذات التنسيق الحر لسرعة تحديث التطبيقات

 تكامل Git وJenkins

يقلل من منحنى التعلم للمطورين الجدد من خلال الاستفادة من تكامل Git وJenkins لتطوير تطبيقات IBM i

طريقة العمل

تحويل تطوير تطبيقات IBM i إلى السحابة يمكنك تفعيل بيئة تطوير IBM i قائمة على السحابة في ثوانٍ، ومزودة بالفعل بتقنيات Git وJenkins. ويمكنك تسريع عملية تأهيل المطورين الجدد باستخدام أدوات حديثة.
النشر الآمن لتطبيقات IBM i تسريع توفير بيئات الاختبار والإنتاج باستخدام الجيل التالي من تقنيات النشر. استهلاك معتدل مع سرعة تشغيل البيئات وتوفيرها وإزالتها عند الطلب.
تحويل صيغة RPG القديمة إلى التنسيق الحر الحديث يمكنك أتمتة تحويل رمز RPG ذي التنسيق الثابت إلى رمز RPG حديث ذي التنسيق الحر، سريعًا كجزء لا يتجزأ من عمليات التطوير لديك. يمكنك تسهيل فهم RPG لجيل جديد من المطورين.
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 تحديث تطبيقات IBM i لديك

بث ويب يناقش تحديث التطبيقات والأساليب المتاحة لمساعدة المؤسسات على تحويل تطبيقات IBM i لديها
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