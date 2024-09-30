IBM i Modernization Engine for Lifecycle Integration هي مجموعة من أدوات عمليات التطوير الحديثة التي تعمل في حاويات ®Red Hat® OpenShift (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج ibm.com) تساعد مطوري البرامج في تحديث تطبيقات IBM i القديمة.
يمكنك بناء ونشر الجيل التالي من تطبيقات IBM i لتحقيق القيمة الكاملة من السحابة الهجينة وتنفيذ CI/CD متعدد المنصات. تعمل مجموعة IBM i Modernization Engine for Lifecycle Integration على إرشاد مطوري البرامج لديك من خلال اتصالات واجهة RESTful وتقنيات المراسلة المؤسسية التي تمكّنهم من إضافة قيمة أعمال جديدة إلى تطبيقات IBM i التي تستخدمها.
يمكنك تفعيل بيئات تطوير IBM i بسرعة وإزالتها عند الانتهاء.
أتمتة تحويل RPG ذات التنسيق الثابت إلى RPG ذات تنسيق حر.
يمكنك إنشاء تطبيقات IBM i جديدة للأعمال بسرعة ونشرها بشكل أسرع من أي وقت مضى.
يمكنك تبسيط عملية تطوير التطبيقات باستخدام مسار عمليات تطوير واحد من الاختبار حتى الإنتاج.
يمكنك تقليل منحنى التعلم للمطورين الجدد باستخدام التقنيات الحديثة مثل Git وJenkins.
يمكنك السماح لتطبيقات IBM i بتحقيق قيمة السحابة الهجينة من خلال تنفيذ CI/CD متعدد المنصات.
يضمن كتابة التطبيقات بشكل آمن طوال دورة حياة التطوير بأكملها
ينفذ CI/CD لتطوير تطبيقات IBM i الجديدة
يخضع التطبيقات لنظام الحاويات لتمكين قابلية النقل إلى بيئات وأنظمة سحابية مختلفة
استخدام بيئات تطوير متكاملة (IDE) مستندة إلى المتصفح تضاهي Visual Studio
تحويل صيغة RPG ذات التنسيق الثابت تلقائيًا إلى صيغة RPG ذات التنسيق الحر لسرعة تحديث التطبيقات
يقلل من منحنى التعلم للمطورين الجدد من خلال الاستفادة من تكامل Git وJenkins لتطوير تطبيقات IBM i
تجربة سحابة هجينة خالية من الانقطاع تستجيب بشكل أسرع لمتطلبات العمل، وتوفر الحماية من النواة إلى السحابة وتبسط الحصول على المعارف
نظام تشغيل متكامل تمامًا مع قاعدة بيانات، وبرمجيات وسيطة، وأمن، ووقت تشغيل ومراقب الأجهزة الافتراضية - كل ذلك مضمن لتشغيل تطبيقات الأعمال الحساسة
بيئة تطوير متكاملة مبنية على Eclipse، مصممة لبناء تطبيقات IBM i
توفر شبه مستمر للتطبيقات مع قدرات متقدمة لاكتشاف الأعطال، والتحول إلى النظام الاحتياطي، واستعادة البيانات
دليل تنفيذي للإستراتيجية وخارطة الطريق لنظام ®IBM i on Power
تحليل متعمق حول التوفير في التكلفة ومزايا الأعمال التي يتيحها IBM i.
بث ويب يناقش تحديث التطبيقات والأساليب المتاحة لمساعدة المؤسسات على تحويل تطبيقات IBM i لديها