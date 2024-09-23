الصفحة الرئيسية الأمان Guardium Insights IBM Guardium Insights
تحسين أمن البيانات وسير عمل الامتثال والرؤية للبيانات على مستوى بيئات السحابة
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رسم توضيحي لواجهة المستخدم (UI) وعناصر الأمان لمنتج Guardium Insights
أمن البيانات وامتثال البيانات من حل واحد

تساعد منصة أمن البيانات IBM Guardium® Insights المؤسسات على تعزيز برامج أمن البيانات التي تستخدمها. وهي مصممة لتزويد متخصصي أمن البيانات بمحور مركزي كي يمكنهم الاحتفاظ بالبيانات الخاضعة للمراقبة لأغراض الامتثال أو التحليل للمدة التي يحتاجون إليها. ويُمكن أن يساعد Guardium Insights المستخدمين على القيام بما يلي، وذلك بفضل توفُّر أفضل الميزات في فئتها مثل الامتثال والتدقيق وإعداد التقارير والمراقبة في الوقت الفعلي تقريبًا بشكل مؤتمت:

  • الالتزام باللوائح التنظيمية لامتثال البيانات مع تقليل وقت الإعداد للتدقيق
  • استكمال وتعزيز عمليات نشر IBM Guardium® Data Protection الحالية
  • المساعدة في حماية بيانات العملاء والمعلومات الحساسة
  • حل تحديات امتثال البيانات ومراقبة نشاط البيانات السحابية
 يُمكنك تنزيل Guardium Insights للحصول على صحيفة بيانات الأمن والامتثال
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تقرير خاص

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9 من 9

فئات تُظهر IBM Guardium على أنه "نقطة إيجابية قوية"، مما يجعله جديرًا بلقب رائد متكامل (Overall Leader).

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يُراقب Guardium Insights مصادر البيانات مباشرة.

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تعمل قوالب الامتثال المُكونة مسبقًا على وضع أمن معلوماتك لتلبية معايير الأمان الأكثر صرامة (GDPR و PCI و SOX) ومتطلبات الامتثال.

 مراقبة معايير الأمن

حالات الاستخدام

حماية وأمن البيانات يُمكنك تعزيز إدارة المخاطر باستخدام محرك المخاطر لتقليل الضوضاء واستبعاد الأصول غير الحساسة من تقاريرك. تساعدك التحليلات المتقدمة على فهم القصة الأوسع، وتحديد مخاطر البيانات وأنماط التهديد، وتمكين اتخاذ إجراءات فورية ضد حالات اختراق أمن البيانات وإبقاء جميع الأطراف المعنية على اطلاع. استكشف حماية وأمن البيانات
الامتثال لقوانين البيانات يُمكنك الوصول إلى قدرات وسير عمل متقدم ومكوّن مسبقًا للامتثال مما يسمح لمؤسستك بتلبية احتياجات الامتثال الخاصة بها بسرعة. استكشف امتثال البيانات
إدارة وضع أمن البيانات (DSPM) تحسين أمن البيانات بالمؤسسة من خلال توفير مراقبة وتحكم شاملين باستخدام أدوات إدارة وضع أمن البيانات (DSPM). اكتشاف بيانات الظل، والكشف عن تدفقات البيانات، وتحديد الثغرات الأمنية، وتبسيط بروتوكولات الأمان لتعزيز وضع بياناتك. استكشف Guardium DSPM

عمليات التكامل

من خلال دمج Guardium Data Protection و Guardium Insights، يُمكنك تبسيط البنية وزيادة معدل الرشاقة وتحسين الاستجابة للتهديدات ومتطلبات العمل.

IBM Guardium® Data Protection

مراقبة نشاط البيانات وتسريع عملية تدقيق الامتثال وإعداد التقارير الخاصة ببياناتك بغض النظر عن مكان تخزينها.

IBM Guardium® Discover and Classify

الاعتماد على اكتشاف وتصنيف البيانات الحساسة والمنظمة القائمة على الثقة الصفرية، أينما وجدت، منظمة أو غير منظمة، ساكنة أو متحركة.

IBM Guardium® Data Encryption

تشفير البيانات الحساسة في جميع الحالات وعلى مستوى البيئات لأنواع البيانات المختلفة، مثل الملفات وقواعد البيانات والتطبيقات.

IBM Guardium® Key Lifecycle Manager

يوفر إدارة مفاتيح مركزية وآمنة بتكاليف منخفضة وكفاءة تشغيلية أكبر.

 IBM Guardium® Vulnerability Assessment

حماية بياناتك بفحصها للكشف عن نقاط الضعف والتهديدات والثغرات الأمنية.

 IBM Guardium DSPM (إدارة وضع أمن البيانات)

اكتشاف بيانات الظل وتحليل الحركة والكشف عن الثغرات الأمنية باستخدام إدارة وضع أمن البيانات (DSPM).
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