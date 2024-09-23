تساعد منصة أمن البيانات IBM Guardium® Insights المؤسسات على تعزيز برامج أمن البيانات التي تستخدمها. وهي مصممة لتزويد متخصصي أمن البيانات بمحور مركزي كي يمكنهم الاحتفاظ بالبيانات الخاضعة للمراقبة لأغراض الامتثال أو التحليل للمدة التي يحتاجون إليها. ويُمكن أن يساعد Guardium Insights المستخدمين على القيام بما يلي، وذلك بفضل توفُّر أفضل الميزات في فئتها مثل الامتثال والتدقيق وإعداد التقارير والمراقبة في الوقت الفعلي تقريبًا بشكل مؤتمت:



الالتزام باللوائح التنظيمية لامتثال البيانات مع تقليل وقت الإعداد للتدقيق

استكمال وتعزيز عمليات نشر IBM Guardium® Data Protection الحالية

المساعدة في حماية بيانات العملاء والمعلومات الحساسة

حل تحديات امتثال البيانات ومراقبة نشاط البيانات السحابية