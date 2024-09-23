تساعد منصة أمن البيانات IBM Guardium® Insights المؤسسات على تعزيز برامج أمن البيانات التي تستخدمها. وهي مصممة لتزويد متخصصي أمن البيانات بمحور مركزي كي يمكنهم الاحتفاظ بالبيانات الخاضعة للمراقبة لأغراض الامتثال أو التحليل للمدة التي يحتاجون إليها. ويُمكن أن يساعد Guardium Insights المستخدمين على القيام بما يلي، وذلك بفضل توفُّر أفضل الميزات في فئتها مثل الامتثال والتدقيق وإعداد التقارير والمراقبة في الوقت الفعلي تقريبًا بشكل مؤتمت:
احصل على تقرير تكلفة خرق البيانات لعام 2024
فئات تُظهر IBM Guardium على أنه "نقطة إيجابية قوية"، مما يجعله جديرًا بلقب رائد متكامل (Overall Leader).
يُراقب Guardium Insights مصادر البيانات مباشرة.
تعمل قوالب الامتثال المُكونة مسبقًا على وضع أمن معلوماتك لتلبية معايير الأمان الأكثر صرامة (GDPR و PCI و SOX) ومتطلبات الامتثال.
من خلال دمج Guardium Data Protection و Guardium Insights، يُمكنك تبسيط البنية وزيادة معدل الرشاقة وتحسين الاستجابة للتهديدات ومتطلبات العمل.
مراقبة نشاط البيانات وتسريع عملية تدقيق الامتثال وإعداد التقارير الخاصة ببياناتك بغض النظر عن مكان تخزينها.
الاعتماد على اكتشاف وتصنيف البيانات الحساسة والمنظمة القائمة على الثقة الصفرية، أينما وجدت، منظمة أو غير منظمة، ساكنة أو متحركة.
تشفير البيانات الحساسة في جميع الحالات وعلى مستوى البيئات لأنواع البيانات المختلفة، مثل الملفات وقواعد البيانات والتطبيقات.
يوفر إدارة مفاتيح مركزية وآمنة بتكاليف منخفضة وكفاءة تشغيلية أكبر.
حماية بياناتك بفحصها للكشف عن نقاط الضعف والتهديدات والثغرات الأمنية.
اكتشاف بيانات الظل وتحليل الحركة والكشف عن الثغرات الأمنية باستخدام إدارة وضع أمن البيانات (DSPM).
يُمكنك اختبار ميزات حماية البيانات والامتثال في سيناريوهات واقعية. بلا مخاطر. بلا التزامات. بياناتنا فقط.
احصل على إصدار تجريبي مجاني لمدة 30 يومًا وشاهد كيف يمكن أن يساعد Guardium Insights Premium في توفير عرض موحد للنشاط على مستوى السحابة الهجينة التي تستخدمها.