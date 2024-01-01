تعرف على المزيد حول إمكانات الحل وحسابات التقنية السحابية المدعومة، وكيفية مساعدة إدارة وضع أمن البيانات (DSPM) في تصنيف البيانات وأمن البيانات السحابية.
اقرأ تقييم المحلل لسوق DSPM الناشئ وكيف يمكن الاستفادة منه في إدارة المخاطر.
أوقف تسريبات بيانات الظل باستخدام المراقبة والتحكم الذكي.
احصل على رؤية للبيانات الحساسة، وقم بتعيين تدفقات البيانات وكشف الثغرات الأمنية باستخدام DSPM.
احصل على نظرة عامة على سوق منصات أمن البيانات.
تعرف على كيفية ضمان امتثال البيانات في عالم السحابة المتعددة الهجينة.
هل أنت قلق بشأن عمليات اختراق أمن بيانات السحابة؟ التشفير وحده لا يكفي. تعرف على حل DSPM لإدارة وضع أمن البيانات، مفتاح أمن البيانات السحابية الحقيقي.
تعد عمليات اختراق السحابة مكلفة وشائعة، خاصة في عالم السحابة المتعددة. تعرّف كيف أن حماية بيانات السحابة الأصلية يمكن أن تحافظ على سلامة بياناتك وزيادة الابتكار.
اكتشف نصائح الخبراء، وتوجهات الصناعة، والاستراتيجيات العملية لزيادة وضع أمن بياناتك إلى أقصى حد.
تعرّف على الاستراتيجيات الفعالة لتعزيز تسكين بياناتك من خلال إجراءات الامتثال.
اكتشف أفضل ممارسات الصناعة للتحكم في بياناتك وحمايتها من الانتهاكات وغرامات الامتثال.
يعمل Guardium على تبسيط أمن بيانات السحابة. تعرف على كيفية الحصول على إدارة وضع أمن البيانات على أجهزة إدارة وضع الأمن السحابي.
مراقبة نشاط البيانات وتسريع عملية تدقيق الامتثال وإعداد التقارير الخاصة ببياناتك بغض النظر عن مكان تخزينها.
الاعتماد على اكتشاف وتصنيف البيانات الحساسة والمنظمة القائمة على الثقة الصفرية، أينما وجدت، منظمة أو غير منظمة، ساكنة أو متحركة.
يُمكنك تشفير الملفات وقواعد البيانات والتطبيقات التي تستخدمها والتعامل مع لوائح الخصوصية وأمن البيانات، والتحكم في مفاتيح التشفير للبيانات المستندة إلى السحابة.
يوفر إدارة مفاتيح مركزية وآمنة بتكاليف منخفضة وكفاءة تشغيلية أكبر.
حماية بياناتك بفحصها للكشف عن نقاط الضعف والتهديدات والثغرات الأمنية.
تعرّف على المزيد عن مجموعة منتجات Guardium
يدعم Guardium Insights SaaS DSPM جميع موفري خدمات السحابة المشهورين، مثل Amazon Web Services (AWS) و Google Cloud Platform (GCP) و Microsoft Azure.
يُنشر عنصر Guardium Insights SaaS DSPM Analyzer في حساب السحابة الخاص بالعميل مع الأذونات والتكوينات المناسبة.
لا، يعمل Guardium Insights SaaS DSPM حصريًا في نموذج SaaS.
لا، لست بحاجة إلى أي منتجات أخرى من Guardium لاستخدام أداة DSPM التي يوفرها Guardium.
رُغم أن أداة DSPM التي يوفرها Guardium لا تركز على تفويضات محددة مثل GDPR و HIPAA و CCPA وغيرها، إلا أنها توفر قدرات تساعد المؤسسات في تحديد التكوينات الخاطئة المحتملة التي قد تؤثر في خصوصية البيانات. ويُمكن أن تساعد هذه القدرات في الحفاظ على الامتثال للوائح ذات الصلة.