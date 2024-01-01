IBM Guardium® Data Protection مراقبة نشاط البيانات وتسريع عملية تدقيق الامتثال وإعداد التقارير الخاصة ببياناتك بغض النظر عن مكان تخزينها.

IBM Guardium® Discover and Classify الاعتماد على اكتشاف وتصنيف البيانات الحساسة والمنظمة القائمة على الثقة الصفرية، أينما وجدت، منظمة أو غير منظمة، ساكنة أو متحركة.

IBM Guardium® Data Encryption يُمكنك تشفير الملفات وقواعد البيانات والتطبيقات التي تستخدمها والتعامل مع لوائح الخصوصية وأمن البيانات، والتحكم في مفاتيح التشفير للبيانات المستندة إلى السحابة.

IBM Guardium® Key Lifecycle Manager يوفر إدارة مفاتيح مركزية وآمنة بتكاليف منخفضة وكفاءة تشغيلية أكبر.

IBM Guardium® Vulnerability Assessment حماية بياناتك بفحصها للكشف عن نقاط الضعف والتهديدات والثغرات الأمنية.