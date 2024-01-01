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تعرف على المزيد حول إمكانات الحل وحسابات التقنية السحابية المدعومة، وكيفية مساعدة إدارة وضع أمن البيانات (DSPM) في تصنيف البيانات وأمن البيانات السحابية.

 ملخص سوق DSPM في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

اقرأ تقييم المحلل لسوق DSPM الناشئ وكيف يمكن الاستفادة منه في إدارة المخاطر.
تقارير الخبراء المحللين وأوراق البيانات والكتب الإلكترونية

أوقف تسريبات بيانات الظل باستخدام المراقبة والتحكم الذكي.

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 Guardium DSPM على AWS

احصل على رؤية للبيانات الحساسة، وقم بتعيين تدفقات البيانات وكشف الثغرات الأمنية باستخدام DSPM.

 KuppingerCole Leadership Compass لمنصات أمن البيانات

احصل على نظرة عامة على سوق منصات أمن البيانات.

 IDG: IBM Guardium على AWS

تعرف على كيفية ضمان امتثال البيانات في عالم السحابة المتعددة الهجينة.

تقرير تكلفة خرق البيانات لعام 2024

وصلت تكاليف اختراق أمن البيانات إلى مستوى مرتفع جديد. احصل على معارف حول كيفية تقليل هذه التكاليف من تجارب خاضتها 604 منظمة و3556 من قادة الأمن الإلكتروني والأعمال.

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منشورات المدونة إدارة وضع أمن البيانات (DSPM) مقابل إدارة وضع الأمن السحابي (CSPM)

هل أنت قلق بشأن عمليات اختراق أمن بيانات السحابة؟ التشفير وحده لا يكفي. تعرف على حل DSPM لإدارة وضع أمن البيانات، مفتاح أمن البيانات السحابية الحقيقي.

 هل بيانات السحابة معرضة للخطر؟ قم بتأمينها الآن

تعد عمليات اختراق السحابة مكلفة وشائعة، خاصة في عالم السحابة المتعددة. تعرّف كيف أن حماية بيانات السحابة الأصلية يمكن أن تحافظ على سلامة بياناتك وزيادة الابتكار.

 مدونات Guardium

اكتشف نصائح الخبراء، وتوجهات الصناعة، والاستراتيجيات العملية لزيادة وضع أمن بياناتك إلى أقصى حد.
مقاطع فيديو تعليمية سريعة ما المقصود بإدارة وضع أمن البيانات (DSPM)؟ إدارة وضع أمن البيانات (DSPM) مقابل إدارة وضع الأمن السحابي (CSPM) إدارة وضع أمن البيانات (DSPM) 
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 كيف يحمي قادة الأمن بياناتهم السحابية وبيانات SaaS

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يعمل Guardium على تبسيط أمن بيانات السحابة. تعرف على كيفية الحصول على إدارة وضع أمن البيانات على أجهزة إدارة وضع الأمن السحابي.

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الأسئلة الشائعة

ما موفري خدمات السحابة الذين يدعمهم Guardium DSPM؟

يدعم Guardium Insights SaaS DSPM جميع موفري خدمات السحابة المشهورين، مثل Amazon Web Services (AWS) و Google Cloud Platform (GCP) و Microsoft Azure.
يُنشر عنصر Guardium Insights SaaS DSPM Analyzer في حساب السحابة الخاص بالعميل مع الأذونات والتكوينات المناسبة.

 هل يمكن تشغيل Guardium DSPM على التخزين المحلي أو على أنه نشر برنامج؟

لا، يعمل Guardium Insights SaaS DSPM حصريًا في نموذج SaaS.

 هل أحتاج إلى أي منتجات أخرى من Guardium لاستخدام Guardium DSPM؟

لا، لست بحاجة إلى أي منتجات أخرى من Guardium لاستخدام أداة DSPM التي يوفرها Guardium.

 هل يمكن لأداة Guardium DSPM تلبية متطلبات الامتثال التنظيمي؟

رُغم أن أداة DSPM التي يوفرها Guardium لا تركز على تفويضات محددة مثل GDPR و HIPAA و CCPA وغيرها، إلا أنها توفر قدرات تساعد المؤسسات في تحديد التكوينات الخاطئة المحتملة التي قد تؤثر في خصوصية البيانات. ويُمكن أن تساعد هذه القدرات في الحفاظ على الامتثال للوائح ذات الصلة.
اتخِذ الخطوة التالية

ابدأ رحلتك مع DSPM. جرّب Guardium DSPM مجانًا من خلال فترة تجريبية مدتها 30 يومًا أو احجز اجتماعًا مجانيًا لمدة 30 دقيقة مع أحد خبراء Guardium للحصول على إجابات عن أسئلتك.

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