يتيح لك استحقاق Guardium DSPM إمكانية الكشف عن البيانات المخفية، وتحليل تدفقات البيانات، وتحديد ثغرات أمن البيانات. يمكنك تحديد مقدمي الخدمات السحابية (AWS و Azure و GCP) وتطبيقات البرامج كخدمة (SaaS) (مثل، SharePoint و OneDrive و Slack و Google Drive و Jira و Confluence) التي تريد مراقبتها.

احصل على رؤية شاملة لجميع بياناتك الحساسة في السحابة من خلال اكتشاف بيانات الظل، وتحليل تدفق البيانات، وكشف نقاط الضعف في الوضع الأمني.