يتيح لك استحقاق Guardium DSPM إمكانية الكشف عن البيانات المخفية، وتحليل تدفقات البيانات، وتحديد ثغرات أمن البيانات. يمكنك تحديد مقدمي الخدمات السحابية (AWS و Azure و GCP) وتطبيقات البرامج كخدمة (SaaS) (مثل، SharePoint و OneDrive و Slack و Google Drive و Jira و Confluence) التي تريد مراقبتها.
احصل على رؤية شاملة لجميع بياناتك الحساسة في السحابة من خلال اكتشاف بيانات الظل، وتحليل تدفق البيانات، وكشف نقاط الضعف في الوضع الأمني.
اكتشف بيانات الظل في بيئة سحابة AWS و GCP و Azure في مؤسستك. تعرف على الثغرات الأمنية في البيانات وضوابط الامتثال والوضع الأمني.
اكتشف البيانات الحساسة التي تتم مشاركتها في تطبيقات Slack أو Google Drive أو Microsoft 365 - OneDrive أو SharePoint أو Confluence أو Jira SaaS. حلل التدفق المحتمل والفعلي للبيانات.
المزايا: