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رسم توضيحي يوضح عناصر واجهة مستخدم Guardium Insights بتنسيق صور مجمعة
حاسبة أسعار IBM® Guardium® DSPM
تسعير Guardium DSPM

يتيح لك استحقاق Guardium DSPM إمكانية الكشف عن البيانات المخفية، وتحليل تدفقات البيانات، وتحديد ثغرات أمن البيانات. يمكنك تحديد مقدمي الخدمات السحابية (AWS و Azure و GCP) وتطبيقات البرامج كخدمة (SaaS) (مثل، SharePoint و OneDrive و Slack و Google Drive و Jira و Confluence) التي تريد مراقبتها.

احصل على رؤية شاملة لجميع بياناتك الحساسة في السحابة من خلال اكتشاف بيانات الظل، وتحليل تدفق البيانات، وكشف نقاط الضعف في الوضع الأمني. 
تأمين مخازن البيانات باستخدام DSPM

اكتشف بيانات الظل في بيئة سحابة AWS و GCP و Azure في مؤسستك. تعرف على الثغرات الأمنية في البيانات وضوابط الامتثال والوضع الأمني.

مستخدمو تطبيقات SaaS المحميون باستخدام DSPM

اكتشف البيانات الحساسة التي تتم مشاركتها في تطبيقات Slack أو Google Drive أو Microsoft 365 - OneDrive أو SharePoint أو Confluence أو Jira SaaS. حلل التدفق المحتمل والفعلي للبيانات.

تمتع بالحصول على فترة تجريبية مجانية لمدة 30 يومًا

المزايا: 

  • نشر سريع وسهل على السحابة الأصلية ولا يستغرق سوى بضع دقائق.
  • يكتشف بياناتك الحساسة تلقائيًا عبر جميع بيئات السحابة وتطبيقات SaaS، ومنها بيانات الظل.
  • تصنيف البيانات الحساسة الشخصية والقابلة لتحديد الهوية والمالية والتطويرية والحفاظ على سيادة بياناتك. وتظل بياناتك في حسابك ومنطقتك.
  • تحسين وضع الأمن والامتثال لبياناتك الحساسة ومواكبة أفضل ممارسات الأمن ولوائح الامتثال، مثل GDPR و CCPA و HIPAA و PCI.
  • تحديد الوصول المحتمل والفعلي للمستخدمين والهويات الداخلية والخارجية إلى بياناتك الحساسة باستمرار.
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اتخِذ الخطوة التالية

ابدأ رحلتك مع Guardium DSPM واستكشف حالات الاستخدام مع عرض توضيحي مباشر مجاني يقدمه أحد خبراء Guardium. اتصل بممثل IBM الذي سيجيب على أسئلتك في استشارة مجانية مدتها 30 دقيقة.

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