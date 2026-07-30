IBM Financial Transaction Manager

استخدام منتجات مكملة لدعم المدفوعات الفورية، وSWIFT، وACH، وSEPA، ومعالجة الشيكات، وإلحاق العملاء، واستيعاب المعاملات، وغيرها. كما توفِّر خدمات الشيكات الاختيارية تحديثًا لأنظمة معالجة الشيكات الحالية أو استبدالها أو تجديدها.