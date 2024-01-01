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محطة الفضاء الدولية (ISS) تدور في الفضاء فوق نهر الأمازون - بحث SpaceX و NASA - عرض ثلاثي الأبعاد

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السمات الرئيسية

يتوفر إصدار المعاينة لنموذج أساس الجغرافية المكانية الأساسي، الذي يعمل على IBM® watsonx.ai ™، من خلال IBM Environmental Intelligence. هذا الإصدار لا غنى عنه لعلماء البيانات، والمطورين، والباحثين، والطلاب. 

 

 استنتاجات الكتلة الحيوية فوق الأرض

حلول شاملة للكتلة الحيوية وعزل الكربون، بما في ذلك تحديد الأشجار، والتقدير الكمّي الأساسي، ومراقبة الاتجاهات التاريخية والمستقبلية، وتقييم العزل.

 استكشف استنتاجات الكتلة الحيوية حلول العينة

عينة من الحلول التي تطبق النماذج، وتنشئ المشغلات، وتستخدم قوائم الانتظار لتشغيل نظام تشغيلي نهائي.

 استكشف الحلول النموذجية واجهات برمجة التطبيقات

بما في ذلك واجهات برمجة التطبيقات لاستنتاج النماذج المضبوطة بدقة لتعزيز مشاركة المطورين. 

 استكشف حلول واجهة برمجة التطبيقات
المزيد لاستكشافه

استكشف التقارير ودراسات الحالة ووثائق المنتج والموارد الأخرى للتعرف أكثر على IBM Environmental Intelligence. التخطيط والإدارة الاستباقية للتأثيرات الاقتصادية للأحوال الجوية القاسية وتغيرات المناخ؛ مبنية على أكثر بيانات الطقس دقة في العالم.
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اقرأ ملخص الحلول

اقرأ نظرة عامة عن ميزات، وفوائد، وحلول IBM Environmental Intelligence.

 تعلّم عن البيانات الجغرافية المكانية

تستطيع البيانات الجغرافية المكانية توفير رؤى حول العلاقات بين المتغيرات والكشف عن الأنماط والاتجاهات
اتخِذ الخطوة التالية

هل أنت مهتم بمعرفة المزيد عن مدى إمكانية مساعدة حلول IBM Environmental Intelligence على توقع الأحوال الجوية السيئة والتخفيف من آثارها؟

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