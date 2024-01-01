يتوفر إصدار المعاينة لنموذج أساس الجغرافية المكانية الأساسي، الذي يعمل على IBM® watsonx.ai ™، من خلال IBM Environmental Intelligence. هذا الإصدار لا غنى عنه لعلماء البيانات، والمطورين، والباحثين، والطلاب.