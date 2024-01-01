شكرًا لك، لقد تلقينا طلبك للوصول إلى المعاينة التقنية لنموذج أساس IBM Environmental Intelligence للجغرافية المكانية.
ستتلقى رسالة بريد إلكتروني في غضون يوم عمل واحد تتضمن معلومات تسجيل الدخول والخطوات التالية للوصول إلى بيئة المعاينة التقنية لنموذج الأساس للجغرافية المكانية. سوف تستخدم اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بـ IBM ID لتسجيل الدخول.
يتوفر إصدار المعاينة لنموذج أساس الجغرافية المكانية الأساسي، الذي يعمل على IBM® watsonx.ai ™، من خلال IBM Environmental Intelligence. هذا الإصدار لا غنى عنه لعلماء البيانات، والمطورين، والباحثين، والطلاب.
حلول شاملة للكتلة الحيوية وعزل الكربون، بما في ذلك تحديد الأشجار، والتقدير الكمّي الأساسي، ومراقبة الاتجاهات التاريخية والمستقبلية، وتقييم العزل.
عينة من الحلول التي تطبق النماذج، وتنشئ المشغلات، وتستخدم قوائم الانتظار لتشغيل نظام تشغيلي نهائي.
بما في ذلك واجهات برمجة التطبيقات لاستنتاج النماذج المضبوطة بدقة لتعزيز مشاركة المطورين.
استكشف التقارير ودراسات الحالة ووثائق المنتج والموارد الأخرى للتعرف أكثر على IBM Environmental Intelligence. التخطيط والإدارة الاستباقية للتأثيرات الاقتصادية للأحوال الجوية القاسية وتغيرات المناخ؛ مبنية على أكثر بيانات الطقس دقة في العالم.
اقرأ نظرة عامة عن ميزات، وفوائد، وحلول IBM Environmental Intelligence.
تستطيع البيانات الجغرافية المكانية توفير رؤى حول العلاقات بين المتغيرات والكشف عن الأنماط والاتجاهات