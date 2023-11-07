تواصل مع الأقران والخبراء والمتخصصين لتسريع رحلتك نحو الاستدامة.
تواصل مع الأقران والخبراء والمتخصصين لتسريع رحلتك نحو الاستدامة.
استكشف دليلنا للتكيّف مع مخاطر المناخ، والذي يقدم توجيهات إرشادية للمساعدة في التكيّف مع التأثيرات الفورية والملحة لتغير المناخ.
نماذج الطقس هي محاكاة حاسوبية للغلاف الجوي لكوكب الأرض بغرض البحث والتنبؤ بأحوال الجو والطقس.
تستخدم تقنية الكشف عن الضوء وتحديد مداه (LiDAR) ضوء الليزر لقياس المسافات وإعداد نماذج وخرائط ثلاثية الأبعاد عالية الدقة.
البيانات الجغرافية المكانية هي بيانات مستندة إلى عنصر الزمن متعلقة بموقع محدد على سطح الأرض. يمكنها تقديم معارف حول العلاقات بين المتغيرات وكشف الأنماط والاتجاهات.
أنظمة المعلومات الجغرافية (GIS) هي أنظمة حاسوبية تنتج تصورات مترابطة للبيانات الجغرافية المكانية. بالإضافة إلى إنشاء التصورات، لأنظمة المعلومات الجغرافية القدرة على التقاط البيانات الجغرافية المكانية وتخزينها وتحليلها وإدارتها.
ونظرًا لتأثيرها على سلامة العالم الطبيعي، يمكن أن يكون للقضايا البيئية تأثيرات كبيرة على صحة الإنسان وعافيته، فضلًا عن تأثيرها على المؤسسات والعمليات التجارية.
يؤثر الطقس في كل الأعمال، كل يوم، مما يتطلب من قادة الصناعة التخطيط لمواجهة الاضطرابات الفورية والاتجاهات الأطول أمدًا والاستجابة لها.
للمضي قدمًا في بيئة سريعة التغير، تنتقل الشركات من الصيانة القائمة على العنصر الزمني إلى المراقبة والإدارة والصيانة التنبؤية .
تمثل التحديات الاجتماعية والاقتصادية والظواهر الجوية التي تحطم الأرقام القياسية تذكيرًا بارتباط صحتنا واقتصادنا العالمي والبيئة ارتباطًا وثيقًا.
هناك جهود مركزة لتحديث الصناعات الزراعية، ويعتبر الاستخبار الجوي القائم على البيانات هو المفتاح لتحقيق الاستدامة.
بإمكان المؤسسات التجارية اليوم إنشاء عمليات أكثر استدامة في ظل تقديم قيمة أكبر لمؤسساتهم أيضًا.
تنطوي إدارة سلسلة التوريد والأصول على بعض من أهم الفرص للتحسين البيئي والابتكار.
يمكن العثور على جذور الأضرار المالية والانقطاعات وعدم موثوقية الشبكة في هذه التحديات الرئيسية التي تجتاح مرافق خدمات الولايات المتحدة
على مستوى القطاع المالي، هناك مخاطر انتقالية يجب مراعاتها مع تحولنا إلى اقتصاد منخفض الكربون. سيتعيَّن على العديد من شركات الخدمات المالية إعادة تقييم جزء كبير من محفظة استثماراتها.
بينما تخطط الشركات للتخفيف من المخاطر المناخية، تبرز لديها فرصة للابتكار من خلال نماذج أعمال جديدة وإظهار الريادة من خلال تطبيق ممارسات أكثر استدامة.
يمكن لبيانات تحليلات المناخ من IBM أن تساعد في تفعيل بيانات مخاطر الكوارث المستقبلية وتعزيز اتخاذ القرارات.
يساعد حل أدارة الغطاء النباتي IBM Environmental Intelligence Suite في الحصول على رؤية محسّنة للأشجار الموجودة في منطقة خدمتك.
فهم وتوقع تأثيرات الطقس على سلوك المستهلك يمكن أن يؤدي إلى توقعات طلب أكثر دقة وتحسين عمليات سلسلة التوريد.
تتحسن قرارات إدارة الغطاء النباتي من خلال بيانات الطقس القوية وبيانات الأقمار الصناعية وإنترنت الأشياء، بالإضافة إلى إعداد التقارير وتحديد الأولويات الذكي.
تقدم Environmental Intelligence Suite لقطاع التأمين طرقًا جديدة لتعزيز مشاركة حاملي وثائق التأمين وولائهم والاحتفاظ بهم عند مواجهة الطقس القاسي.
تتيح بيانات الطقس لتجار البيع بالتجزئة إمكانية التنبؤ بتغير الطلب على المنتجات وإجراء تعديل على مخزونهم وموظفيهم، ليصبحوا أكثر مرونة في مواجهة حالات عدم اليقين.
تساعد البيانات الجوية الدقيقة والموثوقة شركات مرافق الخدمات على معرفة متى ينبغي—ومتى لا ينبغي، الاستنفار أثناء العواصف والانقطاعات المحتملة.
تمكِّن البيانات الجوية فرق الطوارئ والسائقين من اتخاذ قرارات لحظية تساعد على استمرار أعمال النقل البري.
الهدف هو تطوير نماذج قابلة للتعديل وإعادة الاستخدام تسهل استنباط المعرفة من مجموعات البيانات الضخمة لمساعدتنا على التكيّف مع البيئة المتغيرة.
يهدف دمج الذكاء الاصطناعي مع بيانات البيئة والمناخ والطقس إلى التكيّف مع تغير المناخ والتخفيف من حدة آثاره من خلال إجراء تحليل دقيق لمخاطر المناخ على نطاق واسع.
تتعاون شركتا IBM وARC لتحسين نمذجة مخاطر المناخ في القارة الأفريقية مع استمرار تزايد تهديدات تغير المناخ.
تعمل شركتا IBM وTexas A&M AgriLife معًا لمساعدة المزارعين في الحصول على رؤى لاستخدام المياه، وهو ما قد يزيد من إنتاج المحاصيل ويقلل من التكاليف الاقتصادية والبيئية.
تُحسّن شركتا Plan21 Foundation وIBM الأمن الغذائي العالمي من خلال مساعدة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في أمريكا اللاتينية على إدارة المحاصيل على نحوٍ أكثر استدامةً وإنتاجيةً.
قررت شركتا Shell وIBM أنّ أحد أفضل المسارات للتقدّم يتمثّل في بناء منصة رقمية، وهي OREN، لتمكين إزالة الكربون من خلال براعة العمليات والسلامة والاستدامة في مجال التعدين.
تضع شركتا Aeromexico وIBM سلامة الركاب في المقدمة من خلال الاستفادة من التحليل المستنير للمخاطر المناخية باستخدام البيانات الجغرافية المكانية لأكثر من 100 طريق جوّي في المكسيك وفي جميع أنحاء العالم.
سوق برامج إدارة الكربون: تحليل لحل IBM Environmental Intelligence Suite ومقارنة تفصيلية بين موردي برامج إدارة الكربون المتاحين.
تُحسَب درجة الزخم للمنتج بالاستعانة بخوارزمية خاصة تأخذ في الاعتبار البيانات الاجتماعية وبيانات الويب وبيانات الموظفين والمراجعة التي تعتبرها G2 مؤثرة في زخم الشركة.
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