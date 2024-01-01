تزداد المخاطر المالية التي تتعرض لها الشركات عامًا بعد عام مع ازدياد حدة الظواهر الجوية والمناخية. ولذا، أصبحت مراقبة أحوال الطقس وفهمها أمرًا ضروريًّا لاستمرارية الأعمال التجارية، كما أن بيانات الأرصاد الجوية الموثوقة هي أمر أساسي للتمكن من الاستعداد لأحوال الطقس القاسية قبل أن تعطل أداءَك الوظيفي.

توفر IBM Environmental Intelligence Suite مراقبة في الوقت الفعلي لأحوال الطقس بهدف مساعدتك في التنبؤ بالتأثير المحتمل للمخاطر المناخية والطقس. ومن خلال الجمع بين مدخلات بيانات الطقس وتحليلات مخاطر المناخ وإمكانات حساب كميات الكربون، فإنّ خدمات المراقبة البيئية الموجودة في المجموعة تمنحك الأدوات التي تحتاجها لاتخاذ القرارات التي يُمكنها الحفاظ على أعمالك التشغيلية.