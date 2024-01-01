تزداد المخاطر المالية التي تتعرض لها الشركات عامًا بعد عام مع ازدياد حدة الظواهر الجوية والمناخية. ولذا، أصبحت مراقبة أحوال الطقس وفهمها أمرًا ضروريًّا لاستمرارية الأعمال التجارية، كما أن بيانات الأرصاد الجوية الموثوقة هي أمر أساسي للتمكن من الاستعداد لأحوال الطقس القاسية قبل أن تعطل أداءَك الوظيفي.
توفر IBM Environmental Intelligence Suite مراقبة في الوقت الفعلي لأحوال الطقس بهدف مساعدتك في التنبؤ بالتأثير المحتمل للمخاطر المناخية والطقس. ومن خلال الجمع بين مدخلات بيانات الطقس وتحليلات مخاطر المناخ وإمكانات حساب كميات الكربون، فإنّ خدمات المراقبة البيئية الموجودة في المجموعة تمنحك الأدوات التي تحتاجها لاتخاذ القرارات التي يُمكنها الحفاظ على أعمالك التشغيلية.
تقدم IBM Environmental Intelligence Suite، من خلال إمكانات المراقبة لديها، ميزة متابعة أحوال الطقس وإرسال التنبيهات في الوقت الفعلي، كما تساعد فرقك على تتبع نقاط الاهتمام الرئيسية بدقة والمحافظة على أمنها عند نشرها.
توفر القائمة الفعّالة من واجهات برمجة التطبيقات القائمة على السحابة والخاضعة للمعايير الصناعية بيانات وصورًا سليمة ودقيقة عن الطقس المحلي.
يتيح لك إطار عمل وضع النماذج وأداة بناء التطبيقات تخصيص حلول التكيف مع المناخ التي تناسب احتياجات شركتك.
التعرّف على تأثير تغير المناخ في مؤسستك باستخدام الذكاء الاصطناعي وصور الأقمار الصناعية عالية الدقة وكيفية الحد من هذا التأثير
اكتسب المعلومات المناخية باستخدام أدوات التحليل، مثل تحليل مخاطر الأعطال ووحدة قياس القدرة غير الفعالة (MVaR) والبيانات الجغرافية، ومستوى شدة المخاطر للمساعدة في حماية أصول شركتك.
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