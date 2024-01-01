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توقع الظواهر المناخية الشديدة والتصدي لها من خلال استخدام أدق البيانات الخاصة بالطقس في العالم
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رسم توضيحي يمثل خدمات المراقبة في IBM Environmental Intelligence Suite
يُمكن لأحوال الطقس القاسية أن تجعل أي عمل تجاري عرضة للخطر 

تزداد المخاطر المالية التي تتعرض لها الشركات عامًا بعد عام مع ازدياد حدة الظواهر الجوية والمناخية. ولذا، أصبحت مراقبة أحوال الطقس وفهمها أمرًا ضروريًّا لاستمرارية الأعمال التجارية، كما أن بيانات الأرصاد الجوية الموثوقة هي أمر أساسي للتمكن من الاستعداد لأحوال الطقس القاسية قبل أن تعطل أداءَك الوظيفي.

توفر IBM Environmental Intelligence Suite مراقبة في الوقت الفعلي لأحوال الطقس بهدف مساعدتك في التنبؤ بالتأثير المحتمل للمخاطر المناخية والطقس. ومن خلال الجمع بين مدخلات بيانات الطقس وتحليلات مخاطر المناخ وإمكانات حساب كميات الكربون، فإنّ خدمات المراقبة البيئية الموجودة في المجموعة تمنحك الأدوات التي تحتاجها لاتخاذ القرارات التي يُمكنها الحفاظ على أعمالك التشغيلية. 

 
كيفية استعداد مرافق الخدمات للطقس القاسي باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي
ما الذي ستحصل عليه
تصورات لوحة المعلومات تجمع لوحة المعلومات المرئية القابلة للتكوين مجموعة واسعة من معلومات الطقس وأدوات تدعم القرارات المناخية، والخرائط، وبيانات الأصول بهدف عرض تأثير الأحوال الجوية في عملك التجاري.
وحدة تحكم التنبيهات يُمكن لوحدة تحكم التنبيهات في IBM Environmental Intelligence Suite إرسال الرسائل تلقائيًّا إلى المستخدمين المسجلين لتنبيههم بشأن أحوال الطقس القاسية المدمرة، مثل ارتفاع مستويات هطول الأمطار، والأعاصير، ودرجات حرارة الهواء غير النمطية، وجودة الهواء، وسرعة الرياح، وحرائق الغابات، والفيضانات.
التحليلات الجغرافية المكانية توفر تحليلات البيانات البيئية مخزنًا للبيانات الجغرافية المكانية الزمنية وآلة تحليلية لإجراء استفسارات معقدة وسريعة؛ بهدف الكشف عن العلاقات الرئيسية بين طبقات البيانات.
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تقدم IBM Environmental Intelligence Suite، من خلال إمكانات المراقبة لديها، ميزة متابعة أحوال الطقس وإرسال التنبيهات في الوقت الفعلي، كما تساعد فرقك على تتبع نقاط الاهتمام الرئيسية بدقة والمحافظة على أمنها عند نشرها.
الميزات ذات الصلة
واجهات برمجة التطبيقات وحلول المطورين 

توفر القائمة الفعّالة من واجهات برمجة التطبيقات القائمة على السحابة والخاضعة للمعايير الصناعية بيانات وصورًا سليمة ودقيقة عن الطقس المحلي. 
حلول مخصصة للتكيف مع التغيرات المناخية

يتيح لك إطار عمل وضع النماذج وأداة بناء التطبيقات تخصيص حلول التكيف مع المناخ التي تناسب احتياجات شركتك.
الذكاء الاصطناعي الجغرافي المكاني

التعرّف على تأثير تغير المناخ في مؤسستك باستخدام الذكاء الاصطناعي وصور الأقمار الصناعية عالية الدقة وكيفية الحد من هذا التأثير

رؤى المخاطر المناخية

اكتسب المعلومات المناخية باستخدام أدوات التحليل، مثل تحليل مخاطر الأعطال ووحدة قياس القدرة غير الفعالة (MVaR) والبيانات الجغرافية، ومستوى شدة المخاطر للمساعدة في حماية أصول شركتك.

اتخِذ الخطوة التالية

هل أنت مهتم بمعرفة المزيد عن كيف يمكن أن تساعدك Environmental Intelligence Suite في التنبؤ بالظواهر الجوية القاسية والتخفيف منها؟ استكشف الميزات في الإصدار التجريبي المجاني أو اطلب عرضًا توضيحيًّا مخصصًا لـ Environmental Intelligence Suite.

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