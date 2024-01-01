الصفحة الرئيسية إدارة الأصول Environmental Intelligence حلول مخصصة للتكيف مع التغيرات المناخية
بناء نماذج البيانات والتطبيقات لتوفير الحلول المناخية لمؤسستك
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رسم توضيحي يمثل الحلول المخصصة في IBM Environmental Intelligence Suite
تطوير تطبيقات المناخ بشكل يناسب احتياجات شركتك

إنّ IBM Environmental Intelligence Suite Solutions Builder هو إطار عمل للنمذجة وأداة لتطوير التطبيقات تتيح لك الجمع بين بيانات عن الطقس الدقيق وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) والبيانات الخاصة بالمجال، ومُصممة حتى تتمكن من بناء حلول مخصصة للتكيف المناخي تناسب احتياجات مؤسستك.

كما يوفر مُنشئ التطبيقات أدوات لإنشاء لوحات معلومات مخصصة وسير عمل ذكي ومستنير، سواء أكنت تهدف إلى نشر حلول الطاقة المتجددة، أم تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، أم التخطيط لممارسات عملك بهدف التخفيف من آثار تغير المناخ.
توفير المعلومات البيئية جزء لا يتجزأ من ذكاء الأعمال
ما الذي ستحصل عليه
البناء بسهولة استخدم واجهة لوحة المعلومات لتتبع المقاييس والاستفادة القصوى من الموصلات المدمجة ومحرك القواعد في IBM Environmental Intelligence Suite.
استيراد البيانات المخصصة ادمج بيانات IBM Environmental Intelligence Suite مع مجموعات البيانات الأخرى باستخدام معايير OpenAPI لإنشاء الأدوات المخصصة.
تحسين نمذجة البيانات احصل على رؤى واضحة من خلال إنشاء ومراجعة نماذج بياناتك باستخدام إطار عمل النمذجة في IBM Environmental Intelligence Suite.
الأدوات التكميلية للصناعة التنبؤ بمصادر الطاقة المتجددة

توقع أحوال الطقس التي تؤثر في عمليات الرياح والطاقة الشمسية، حتى تتمكن من التخطيط لإجراء عمليات طاقة نظيفة موثوقة وصامدة.

إدارة الغطاء النباتي

استخدم عملية مراقبة الغطاء النباتي والتنبيهات القائمة على الحالة لتعظيم كفاءة صيانة خط الكهرباء وإدارة الأراضي.

 التنبؤ بحدوث الانقطاعات

قلِّل الانقطاعات، وخفِّض من الأعطال إلى الحد الأدنى، وحسِّن جهود الترميم باستخدام نماذج التنبؤ بالتعلم الآلي.

 إنتاج المحاصيل والسلامة

يُمكنك تحليل العوامل البيئية التي قد تقلِّل من إنتاج المحاصيل والإنتاج الزراعي وتحديدها، حتى تتمكن من اتخاذ إجراءات تصحيحية في الوقت المناسب وتحسين استخدام الأراضي. 
الميزات ذات الصلة
واجهات برمجة التطبيقات وحلول المطورين 

توفر القائمة الفعّالة من واجهات برمجة التطبيقات القائمة على السحابة والخاضعة للمعايير الصناعية بيانات وصورًا سليمة ودقيقة عن الطقس المحلي. 
خدمات المراقبة

تساعدك تقنيات اتخاذ القرارات بشأن الطقس المصممة باستخدام التحليلات المتقدمة في التنبؤ على نحوٍ أفضل بالكيفية التي سيؤثر بها الطقس على شركتك وتوقيت ذلك.
الذكاء الاصطناعي الجغرافي المكاني

التعرّف على تأثير تغير المناخ في مؤسستك باستخدام الذكاء الاصطناعي وصور الأقمار الصناعية عالية الدقة وكيفية الحد من هذا التأثير

رؤى المخاطر المناخية

اكتسب المعلومات المناخية باستخدام أدوات التحليل، مثل تحليل مخاطر الأعطال ووحدة قياس القدرة غير الفعالة (MVaR) والبيانات الجغرافية، ومستوى شدة المخاطر للمساعدة في حماية أصول شركتك.

اتخِذ الخطوة التالية

هل أنت مهتم بمعرفة المزيد عن كيف يمكن أن تساعدك Environmental Intelligence Suite في التنبؤ بالظواهر الجوية القاسية والتخفيف منها؟ استكشف الميزات في الإصدار التجريبي المجاني أو اطلب عرضًا توضيحيًّا مخصصًا لـ Environmental Intelligence Suite.

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