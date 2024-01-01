إنّ IBM Environmental Intelligence Suite Solutions Builder هو إطار عمل للنمذجة وأداة لتطوير التطبيقات تتيح لك الجمع بين بيانات عن الطقس الدقيق وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) والبيانات الخاصة بالمجال، ومُصممة حتى تتمكن من بناء حلول مخصصة للتكيف المناخي تناسب احتياجات مؤسستك.

كما يوفر مُنشئ التطبيقات أدوات لإنشاء لوحات معلومات مخصصة وسير عمل ذكي ومستنير، سواء أكنت تهدف إلى نشر حلول الطاقة المتجددة، أم تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، أم التخطيط لممارسات عملك بهدف التخفيف من آثار تغير المناخ.