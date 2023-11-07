لا يؤثر الطقس القاسي على عملياتك التجارية فسحب. بل يؤثر أيضًا على سلامة الأشخاص الذين يحافظون على سير أعمالك. الحصول على رؤى واضحة وموثوقة حول العواصف الشتوية، وانقطاع التيار الكهربائي، والفيضانات المفاجئة، والظروف الجوية الأخرى يمكّنك من الاستعداد بشكل أفضل لحالات الطوارئ، وإرسال تنبيهات وإشعارات الطوارئ إلى موظفيك وعملائك، والمساعدة في الحفاظ على سلامة الأشخاص.

تجمع IBM® Environmental Intelligence Suite بين الذكاء الاصطناعي وبيانات الطقس والمناخ والتشغيل في حل واحد لمساعدتك ليس فقط في التنبؤ بالاضطرابات التي قد تؤثر على أعمالك، ولكن أيضًا في الاستعداد لها والاستجابة بسرعة وبشكل مناسب.