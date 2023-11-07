لا يؤثر الطقس القاسي على عملياتك التجارية فسحب. بل يؤثر أيضًا على سلامة الأشخاص الذين يحافظون على سير أعمالك. الحصول على رؤى واضحة وموثوقة حول العواصف الشتوية، وانقطاع التيار الكهربائي، والفيضانات المفاجئة، والظروف الجوية الأخرى يمكّنك من الاستعداد بشكل أفضل لحالات الطوارئ، وإرسال تنبيهات وإشعارات الطوارئ إلى موظفيك وعملائك، والمساعدة في الحفاظ على سلامة الأشخاص.
تجمع IBM® Environmental Intelligence Suite بين الذكاء الاصطناعي وبيانات الطقس والمناخ والتشغيل في حل واحد لمساعدتك ليس فقط في التنبؤ بالاضطرابات التي قد تؤثر على أعمالك، ولكن أيضًا في الاستعداد لها والاستجابة بسرعة وبشكل مناسب.
كيفية مساعدة بيانات تحليلات المناخ من IBM شركتك في تفعيل البيانات المتعلقة بالمخاطر المستقبلية وتحسين عملية اتخاذ القرارات.
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توفر التنبيهات والتنبؤات الجوية للمؤسسات المعلومات التي تحتاجها للتخطيط الآمن والاستعداد للظروف الجوية الخطرة مثل الحرارة الشديدة والرياح العاتية ودرجات الحرارة المتجمدة والأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية.
تحليل البيانات الجوية التاريخية جنبًا إلى جنب مع الظروف الجوية وتوقعات الطقس الحالية يُمَكِّنك من بناء نماذج التنبؤ بالأضرار ولوحات المعلومات الخاصة بك واختبارها ونشرها.
تعمل IBM وTexas A&M AgriLife معًا لمساعدة المزارعين في الحصول على معارف لاستخدام المياه، وهو ما قد يزيد من إنتاج المحاصيل ويقلل من التكاليف الاقتصادية والبيئية.
تُحسّن Plan21 Foundation وIBM الأمن الغذائي العالمي من خلال مساعدة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في أمريكا اللاتينية على إدارة المحاصيل على نحوٍ أكثر استدامةً وإنتاجيةً.
قررت شركتا Shell وIBM أنّ أحد أفضل المسارات للتقدّم يتمثّل في بناء منصة رقمية، وهي OREN، لتمكين التخلص من الكربون من خلال براعة العمليات والسلامة والاستدامة في مجال التعدين.
تضع Aeromexico وIBM سلامة الركاب في المقدمة من خلال الاستفادة من التحليل المستنير للمخاطر المناخية باستخدام البيانات الجغرافية المكانية لأكثر من 100 طريق جوّي في المكسيك وفي جميع أنحاء العالم.
اجمع بين البيانات الجغرافية المكانية وبيانات الطقس من مصادر ذات ملكية خاصة وأخرى خارجية والتحليلات والتصورات المرئية للوحات المعلومات لمساعدتك في وضع أهداف الاستدامة موضع التنفيذ.
استخدم رؤى الطقس الدقيقة والقابلة للتنفيذ لمساعدة مؤسستك في تخفيف مخاطر الظواهر الجوية القاسية وتكاليفها.
اتخذ قرارات مستندة إلى البيانات بشكل أفضل بشأن كيفية وتوقيت الحفاظ على الموارد المهددة بالنمو الخضري.
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