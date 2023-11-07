الصفحة الرئيسية إدارة الأصول Environmental Intelligence استراتيجية الاستدامة
نفِّذ مبادرات الاستدامة الخاصة بك من خلال إدارة التأثير الاقتصادي للطقس القاسي وتغير المناخ على ممارسات عملك
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رسم توضيحي يمثل حالة استخدام لاستراتيجية الاستدامة في IBM Environmental Intelligence Suite
وجود خطة عمل مستدامة لمواجهة تغير المناخ أصبح الآن ضرورة

لم تعد استراتيجيات الاستدامة مجرد مسؤولية اجتماعية للشركات؛ بل أصبحت حتمية تجارية. تهدد الالتزامات المرتبطة بتغير المناخ نماذج تشغيل المؤسسات في جميع القطاعات، وتحتاج الشركات إلى وسيلة لتقييم التأثير البيئي لممارسات الأعمال ووضع أساس لقياس أداء مبادرات الاستدامة .

تستخدم IBM® Environmental Intelligence Suite بيانات جغرافية مكانية وطقسية حصرية وتابعة لجهات خارجية لتوفير معارف معمقة حول مقاييس انبعاثات الكربون، واستدامة سلاسل التوريد، والتقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. من خلال التحليلات والتنبيهات ولوحات المعلومات التفاعلية، يمكنك اتخاذ قرارات مدروسة بشكل أفضل لتطبيق استراتيجية الاستدامة الخاصة بك. 
شركة Verdantix تصنف IBM على أنها شركة رائدة في إدارة الكربون بالمؤسسات

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ما يمكنك فعله
مراقبة مخاطر المناخ المادية

تستخدم المجموعة البيانات الجغرافية المكانية لعرض المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ على المديين القصير والطويل، والتحديد الكمي للتهديدات المحتملة، ودعم اتخاذ القرارات لحماية مصالح الأطراف المعنية. 
تبسيط وتفعيل حساب كميات الكربون

تساعدك واجهات برمجة تطبيقات حساب كميات الكربون في قياس الانبعاثات الثابتة والمتسربة والمتنقلة والانبعاثات القائمة على الموقع والسوق والانبعاثات المرتبطة بالنقل والتوزيع لإرجاع مخرجات النطاقين 1 و2.
تحسين مصادر الطاقة المتجددة

تُستَخدَم بيانات توليد الطاقة التاريخية، وبيانات الطقس، والبيانات الزمنية-الجغرافية المكانية لتوليد تنبؤات دقيقة للغاية فيما يخص الطاقة لأصول الرياح والطاقة الشمسية، بحيث يمكن للمستخدمين مراقبة اتجاهات الطاقة المتجددة بشكل استباقي.
وقبل كل شيء، جدير بالذكر أن التحول نحو نهج أكثر استدامة يمثل فرصة للابتكار. — كريم يوسف، حاصل على درجة الدكتوراه، المدير العام لبرمجيات الاستدامة في IBM اقرأ دليل الاستدامة
دراسات حالة
Texas A&M AgriLife  

تعمل شركتا IBM وTexas A&M AgriLife معًا لمساعدة المزارعين في الحصول على رؤى لاستخدام المياه، وهو ما قد يزيد من إنتاج المحاصيل ويقلل من التكاليف الاقتصادية والبيئية. 

Plan21 Foundation 

تُحسّن شركتا Plan21 Foundation وIBM الأمن الغذائي العالمي من خلال مساعدة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في أمريكا اللاتينية على إدارة المحاصيل على نحوٍ أكثر استدامةً وإنتاجيةً.
Shell

قررت شركتا Shell وIBM أنّ أحد أفضل المسارات للتقدّم يتمثّل في بناء منصة رقمية، وهي OREN، لتمكين إزالة الكربون من خلال براعة العمليات والسلامة والاستدامة في مجال التعدين.
Aeromexico

تضع شركتا Aeromexico وIBM سلامة الركاب في المقدمة من خلال الاستفادة من التحليل المستنير للمخاطر المناخية باستخدام البيانات الجغرافية المكانية لأكثر من 100 طريق جوّي في المكسيك وفي جميع أنحاء العالم.
حالات الاستخدام ذات الصلة مراقبة اضطرابات الطقس والسلامة

اتخذ قرارات السلامة والتشغيل بناءً على معلومات الطقس الآنية الدقيقة على المستوى المحلي من The Weather Company.

 إدارة مخاطر المناخ والطقس

استخدم رؤى الطقس الدقيقة والقابلة للتنفيذ لمساعدة منظمتك في تخفيف مخاطر الظواهر الجوية القاسية وتكاليفها.

 إدارة الغطاء النباتي

اتخذ قرارات مستندة إلى البيانات بشكل أفضل بشأن كيفية وتوقيت الحفاظ على الموارد المهددة بالنمو الخضري.
اتخِذ الخطوة التالية

هل أنت مهتم بمعرفة المزيد عن كيف يمكن أن تساعدك Environmental Intelligence Suite في التنبؤ بالظواهر الجوية القاسية والتخفيف منها؟ استكشف الميزات في الإصدار التجريبي المجاني أو اطلب عرضًا توضيحيًّا مخصصًا لـ Environmental Intelligence Suite.

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