لم تعد استراتيجيات الاستدامة مجرد مسؤولية اجتماعية للشركات؛ بل أصبحت حتمية تجارية. تهدد الالتزامات المرتبطة بتغير المناخ نماذج تشغيل المؤسسات في جميع القطاعات، وتحتاج الشركات إلى وسيلة لتقييم التأثير البيئي لممارسات الأعمال ووضع أساس لقياس أداء مبادرات الاستدامة .
تستخدم IBM® Environmental Intelligence Suite بيانات جغرافية مكانية وطقسية حصرية وتابعة لجهات خارجية لتوفير معارف معمقة حول مقاييس انبعاثات الكربون، واستدامة سلاسل التوريد، والتقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. من خلال التحليلات والتنبيهات ولوحات المعلومات التفاعلية، يمكنك اتخاذ قرارات مدروسة بشكل أفضل لتطبيق استراتيجية الاستدامة الخاصة بك.
تواصل مع الأقران والخبراء والمتخصصين لتسريع رحلتك نحو الاستدامة.
تستخدم المجموعة البيانات الجغرافية المكانية لعرض المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ على المديين القصير والطويل، والتحديد الكمي للتهديدات المحتملة، ودعم اتخاذ القرارات لحماية مصالح الأطراف المعنية.
تساعدك واجهات برمجة تطبيقات حساب كميات الكربون في قياس الانبعاثات الثابتة والمتسربة والمتنقلة والانبعاثات القائمة على الموقع والسوق والانبعاثات المرتبطة بالنقل والتوزيع لإرجاع مخرجات النطاقين 1 و2.
تُستَخدَم بيانات توليد الطاقة التاريخية، وبيانات الطقس، والبيانات الزمنية-الجغرافية المكانية لتوليد تنبؤات دقيقة للغاية فيما يخص الطاقة لأصول الرياح والطاقة الشمسية، بحيث يمكن للمستخدمين مراقبة اتجاهات الطاقة المتجددة بشكل استباقي.
تعمل شركتا IBM وTexas A&M AgriLife معًا لمساعدة المزارعين في الحصول على رؤى لاستخدام المياه، وهو ما قد يزيد من إنتاج المحاصيل ويقلل من التكاليف الاقتصادية والبيئية.
تُحسّن شركتا Plan21 Foundation وIBM الأمن الغذائي العالمي من خلال مساعدة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في أمريكا اللاتينية على إدارة المحاصيل على نحوٍ أكثر استدامةً وإنتاجيةً.
قررت شركتا Shell وIBM أنّ أحد أفضل المسارات للتقدّم يتمثّل في بناء منصة رقمية، وهي OREN، لتمكين إزالة الكربون من خلال براعة العمليات والسلامة والاستدامة في مجال التعدين.
تضع شركتا Aeromexico وIBM سلامة الركاب في المقدمة من خلال الاستفادة من التحليل المستنير للمخاطر المناخية باستخدام البيانات الجغرافية المكانية لأكثر من 100 طريق جوّي في المكسيك وفي جميع أنحاء العالم.
اتخذ قرارات السلامة والتشغيل بناءً على معلومات الطقس الآنية الدقيقة على المستوى المحلي من The Weather Company.
استخدم رؤى الطقس الدقيقة والقابلة للتنفيذ لمساعدة منظمتك في تخفيف مخاطر الظواهر الجوية القاسية وتكاليفها.
اتخذ قرارات مستندة إلى البيانات بشكل أفضل بشأن كيفية وتوقيت الحفاظ على الموارد المهددة بالنمو الخضري.
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