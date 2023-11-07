تزداد حدة الطقس القاسي حول العالم، الأمر الذي ينتج عنه تأثير سلبي متزايد على الأعمال. ولكن عندما تستطيع المؤسسة توقع التهديدات الجوية قبل حدوثها، فإنها تحرز تفوقًا على منافسيها. من خلال التنبؤ والتخطيط للجبهات الباردة، وحرائق الغابات، والأعاصير، والعواصف الشديدة، وغيرها من الظروف الجوية عالية الخطورة، تستطيع الشركة استغلال هذه المعارف الجوية وتحويل المخاطر إلى أرباح.
تجمع IBM® Environmental Intelligence Suite بين بيانات الطقس والبيانات الجغرافية المكانية والبيانات الخاصة بالصناعة في حل واحد شامل، وذلك يمكّن الشركات من تسخير التحليلات التنبؤية لتحقيق أقصى قدر من توليد الإيرادات، بدلًا من مجرد حماية نفسها من الخسائر.
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تعلم كيف يمكنك الاستعداد للطقس القاسي باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي
تساعد بيانات التنبؤ بالطقس المؤسسات على التخطيط بشكل استباقي لمواجهة تهديدات الطقس القاسية، وتقليل انقطاعات التيار الكهربائي، وتحسين أوقات استعادة الخدمة.
تسمح البيانات الجغرافية المكانية وأدوات التحليل للشركات برسم خرائط لحرائق الغابات، وتتبع الأعاصير، ومراقبة الظواهر الجوية القاسية الأخرى التي يمكن أن تعطل الخدمات اللوجستية أو سلاسل التوريد.
تمكِّن التنبيهات الجوية المخصصة والمؤتمتة أي عملية من تجنب الحوادث المتعلقة بالطقس ومنع فترات التعطل غير الضروري الناجمة عن الاستجابة قبل الأوان.
تعمل IBM وTexas A&M AgriLife معًا لمساعدة المزارعين في الحصول على معارف لاستخدام المياه، وهو ما قد يزيد من إنتاج المحاصيل ويقلل من التكاليف الاقتصادية والبيئية.
تُحسّن Plan21 Foundation وIBM الأمن الغذائي العالمي من خلال مساعدة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في أمريكا اللاتينية على إدارة المحاصيل على نحوٍ أكثر استدامةً وإنتاجيةً.
قررت شركتا Shell وIBM أنّ أحد أفضل المسارات للتقدّم يتمثّل في بناء منصة رقمية، وهي OREN، لتمكين التخلص من الكربون من خلال براعة العمليات والسلامة والاستدامة في مجال التعدين.
تضع شركتا Aeromexico وIBM سلامة الركاب في المقدمة من خلال الاستفادة من التحليل المستنير للمخاطر المناخية باستخدام البيانات الجغرافية المكانية لأكثر من 100 طريق جوّي في المكسيك وفي جميع أنحاء العالم.
اجمع بين البيانات الجغرافية المكانية وبيانات الطقس من مصادر ذات ملكية خاصة وأخرى خارجية والتحليلات والتصورات المرئية للوحات المعلومات لمساعدتك في وضع أهداف الاستدامة موضع التنفيذ.
اتخذ قرارات السلامة والتشغيل بناءً على معلومات الطقس الآنية الدقيقة على المستوى المحلي من ®The Weather Company.
اتخذ قرارات مستندة إلى البيانات بشكل أفضل بشأن كيفية وتوقيت الحفاظ على الموارد المهددة بالنمو الخضري.
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