تزداد حدة الطقس القاسي حول العالم، الأمر الذي ينتج عنه تأثير سلبي متزايد على الأعمال. ولكن عندما تستطيع المؤسسة توقع التهديدات الجوية قبل حدوثها، فإنها تحرز تفوقًا على منافسيها. من خلال التنبؤ والتخطيط للجبهات الباردة، وحرائق الغابات، والأعاصير، والعواصف الشديدة، وغيرها من الظروف الجوية عالية الخطورة، تستطيع الشركة استغلال هذه المعارف الجوية وتحويل المخاطر إلى أرباح.

تجمع IBM® Environmental Intelligence Suite بين بيانات الطقس والبيانات الجغرافية المكانية والبيانات الخاصة بالصناعة في حل واحد شامل، وذلك يمكّن الشركات من تسخير التحليلات التنبؤية لتحقيق أقصى قدر من توليد الإيرادات، بدلًا من مجرد حماية نفسها من الخسائر.