الصفحة الرئيسية إدارة الأصول Environmental Intelligence إدارة مخاطر المناخ والطقس
رؤى تنبؤية قابلة للتنفيذ لمساعدة المؤسسات على الاستجابة للظواهر الجوية القاسية قبل أن تهدد عملياتها التجارية
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رسم توضيحي بياني يمثل حالة استخدام إدارة مخاطر المناخ والطقس في IBM Environmental Intelligence Suite
حوّل مخاطر الطقس إلى ميزة تنافسية

تزداد حدة الطقس القاسي حول العالم، الأمر الذي ينتج عنه تأثير سلبي متزايد على الأعمال. ولكن عندما تستطيع المؤسسة توقع التهديدات الجوية قبل حدوثها، فإنها تحرز تفوقًا على منافسيها. من خلال التنبؤ والتخطيط للجبهات الباردة، وحرائق الغابات، والأعاصير، والعواصف الشديدة، وغيرها من الظروف الجوية عالية الخطورة، تستطيع الشركة استغلال هذه المعارف الجوية وتحويل المخاطر إلى أرباح.

تجمع IBM® Environmental Intelligence Suite بين بيانات الطقس والبيانات الجغرافية المكانية والبيانات الخاصة بالصناعة في حل واحد شامل، وذلك يمكّن الشركات من تسخير التحليلات التنبؤية لتحقيق أقصى قدر من توليد الإيرادات، بدلًا من مجرد حماية نفسها من الخسائر.

 استكشف إدارة مخاطر المناخ والطقس
دليل التكيّف مع مخاطر المناخ

تعرف على كيفية تقليل التأثير البيئي المستقبلي لتغير المناخ والتكيّف بفعالية مع التحديات التي يفرضها علينا اليوم.
إصدار تجريبي

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تعلم كيف يمكنك الاستعداد للطقس القاسي باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي
ما يمكنك فعله
التنبؤ بانقطاعات التيار الكهربائي الناجمة عن حالة الطقس والاستجابة لها

تساعد بيانات التنبؤ بالطقس المؤسسات على التخطيط بشكل استباقي لمواجهة تهديدات الطقس القاسية، وتقليل انقطاعات التيار الكهربائي، وتحسين أوقات استعادة الخدمة.
تنفيذ مراقبة الفيضانات والأعاصير وحرائق الغابات

تسمح البيانات الجغرافية المكانية وأدوات التحليل للشركات برسم خرائط لحرائق الغابات، وتتبع الأعاصير، ومراقبة الظواهر الجوية القاسية الأخرى التي يمكن أن تعطل الخدمات اللوجستية أو سلاسل التوريد.

 اقرأ عن التأثير الناجم عن الطقس على الطلب وسلسلة التوريد
دمج البيانات الضخمة في الخطط التشغيلية

تمكِّن التنبيهات الجوية المخصصة والمؤتمتة أي عملية من تجنب الحوادث المتعلقة بالطقس ومنع فترات التعطل غير الضروري الناجمة عن الاستجابة قبل الأوان.
استكشف العرض التوضيحي
عرض توضيحي تقييم تأثير الطقس بدقة حقق أهداف الاستدامة لشركتك وتجنب الانقطاعات المكلفة من خلال تقييم دقيق لتأثير الطقس القاسي وتغير المناخ. شاهد بالضبط ما المناطق الأكثر عرضة للخطر مع مهل زمنية تصل إلى 72 ساعة مقدمًا. بدء إصدار تجريبي مجاني لمدة 30 يومًا
دراسات حالة
Texas A&M AgriLife  

تعمل IBM وTexas A&M AgriLife معًا لمساعدة المزارعين في الحصول على معارف لاستخدام المياه، وهو ما قد يزيد من إنتاج المحاصيل ويقلل من التكاليف الاقتصادية والبيئية. 

Plan21 Foundation 

تُحسّن Plan21 Foundation وIBM الأمن الغذائي العالمي من خلال مساعدة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في أمريكا اللاتينية على إدارة المحاصيل على نحوٍ أكثر استدامةً وإنتاجيةً.

Shell

قررت شركتا Shell وIBM أنّ أحد أفضل المسارات للتقدّم يتمثّل في بناء منصة رقمية، وهي OREN، لتمكين التخلص من الكربون من خلال براعة العمليات والسلامة والاستدامة في مجال التعدين.
Aeromexico

تضع شركتا Aeromexico وIBM سلامة الركاب في المقدمة من خلال الاستفادة من التحليل المستنير للمخاطر المناخية باستخدام البيانات الجغرافية المكانية لأكثر من 100 طريق جوّي في المكسيك وفي جميع أنحاء العالم.
حالات الاستخدام ذات الصلة الاستدامة

اجمع بين البيانات الجغرافية المكانية وبيانات الطقس من مصادر ذات ملكية خاصة وأخرى خارجية والتحليلات والتصورات المرئية للوحات المعلومات لمساعدتك في وضع أهداف الاستدامة موضع التنفيذ.

 مراقبة اضطرابات الطقس والسلامة

اتخذ قرارات السلامة والتشغيل بناءً على معلومات الطقس الآنية الدقيقة على المستوى المحلي من ®The Weather Company.

 إدارة الغطاء النباتي

اتخذ قرارات مستندة إلى البيانات بشكل أفضل بشأن كيفية وتوقيت الحفاظ على الموارد المهددة بالنمو الخضري.
اتخِذ الخطوة التالية

هل أنت مهتم بمعرفة المزيد عن كيف يمكن أن تساعدك Environmental Intelligence Suite في التنبؤ بالظواهر الجوية القاسية والتخفيف منها؟ استكشف الميزات في الإصدار التجريبي المجاني أو اطلب عرضًا توضيحيًّا مخصصًا لـ Environmental Intelligence Suite.

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