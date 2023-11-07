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الدعم مجتمع الاستدامة لشركة IBM

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 مجتمع بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) والذكاء البيئي الخاص بـ IBM

تواصل مع الأقران والخبراء والمتخصصين لتسريع رحلتك نحو الاستدامة.

 دليل التكيّف مع مخاطر المناخ

استكشف دليلنا للتكيّف مع مخاطر المناخ، والذي يقدم توجيهات إرشادية للمساعدة في التكيّف مع التأثيرات الفورية والملحة لتغير المناخ.

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عرض توضيحي للتنبؤ بحدوث الانقطاعات تساعدك IBM Environmental Intelligence Suite في تحقيق أهداف الاستدامة لشركتك وتجنب الانقطاعات المكلفة من خلال تقييم دقيق لتأثير الطقس القاسي وتغير المناخ. شاهد بالضبط ما المناطق الأكثر عرضة للخطر مع مهل زمنية تصل إلى 72 ساعة مقدمًا.
عرض توضيحي لخدمات المراقبة تقدم IBM Environmental Intelligence Suite، من خلال إمكانات المراقبة لديها، ميزة إرسال التنبيهات في الوقت الفعلي، كما تساعد فرقك في مراقبة نقاط الاهتمام الرئيسية بدقة والمحافظة على أمنها عند نشرها.
عرض توضيحي لإدارة الغطاء النباتي تستخدم منصة IBM Environmental Intelligence Suite Vegetation Management الذكاء الاصطناعي وتصوير الأقمار الصناعية وبيانات تقنية LiDAR، ومن ضمنها بيانات Geiger-mode وبيانات LiDAR الخطية لتقييم ومراقبة الغطاء النباتي وتحسين تحديد أولويات العمل.
عرض توضيحي للتنبؤ بمصادر الطاقة المتجددة إن تأثيرات تغير المناخ والقدرة المتنامية بشكل سريع جعلت أمر التنبؤ بتوليد الطاقة المتجددة تحديًا في العديد من الأماكن في جميع أنحاء العالم. اطّلع على كيفية إنشاء منصة التنبؤ بمصادر الطاقة المتجددة Environmental Intelligence Suite لتوقعات عالية الدقة لإنتاج الطاقة من مزارع الرياح والمزارع الشمسية باستخدام التحليلات المتقدمة وأجهزة استشعار إنترنت الأشياء (IOT) وبيانات الطقس الأفضل في فئتها.
تعلّم ما هي نماذج الطقس؟

نماذج الطقس هي محاكاة حاسوبية للغلاف الجوي لكوكب الأرض بغرض البحث والتنبؤ بأحوال الجو والطقس.

 ما المقصود بتقنية الكشف عن الضوء وتحديد مداه (LiDAR)؟

تستخدم تقنية الكشف عن الضوء وتحديد مداه (LiDAR) ضوء الليزر لقياس المسافات وإعداد نماذج وخرائط ثلاثية الأبعاد عالية الدقة.

 ما البيانات الجغرافية المكانية؟

البيانات الجغرافية المكانية هي بيانات مستندة إلى عنصر الزمن متعلقة بموقع محدد على سطح الأرض. يمكنها تقديم معارف حول العلاقات بين المتغيرات وكشف الأنماط والاتجاهات.

ما هو نظام المعلومات الجغرافية (GIS)؟

أنظمة المعلومات الجغرافية (GIS) هي أنظمة حاسوبية تنتج تصورات مترابطة للبيانات الجغرافية المكانية. بالإضافة إلى إنشاء التصورات، لأنظمة المعلومات الجغرافية القدرة على التقاط البيانات الجغرافية المكانية وتخزينها وتحليلها وإدارتها.

 ما هي القضايا البيئية؟

ونظرًا لتأثيرها على سلامة العالم الطبيعي، يمكن أن يكون للقضايا البيئية تأثيرات كبيرة على صحة الإنسان وعافيته، فضلًا عن تأثيرها على المؤسسات والعمليات التجارية.
منشورات المدونة
كيفية إدارة مخاطر المناخ لدفع عجلة الاستدامة

يؤثر الطقس في كل الأعمال، كل يوم، مما يتطلب من قادة الصناعة التخطيط لمواجهة الاضطرابات الفورية والاتجاهات الأطول أمدًا والاستجابة لها.
كيف تشكل البيانات المفتاح لإدارة الأصول الذكية

للمضي قدمًا في بيئة سريعة التغير، تنتقل الشركات من الصيانة القائمة على العنصر الزمني إلى المراقبة والإدارة والصيانة التنبؤية . 
كيف تسهم البيانات الجغرافية المكانية في جعل الكوكب أكثر صحة وتحقيق المرونة الاقتصادية

تمثل التحديات الاجتماعية والاقتصادية والظواهر الجوية التي تحطم الأرقام القياسية تذكيرًا بارتباط صحتنا واقتصادنا العالمي والبيئة ارتباطًا وثيقًا.
كيف يمكننا الاستفادة من الزراعة المستدامة

هناك جهود مركزة لتحديث الصناعات الزراعية، ويعتبر الاستخبار الجوي القائم على البيانات هو المفتاح لتحقيق الاستدامة.
كيفية إنشاء عمليات أكثر استدامة، بتركيز على كل أصل على حدة

بإمكان المؤسسات التجارية اليوم إنشاء عمليات أكثر استدامة في ظل تقديم قيمة أكبر لمؤسساتهم أيضًا.
كيف يمكن لتسخير قوة البيانات والذكاء الاصطناعي وضع الاستدامة موضع التنفيذ

تنطوي إدارة سلسلة التوريد والأصول على بعض من أهم الفرص للتحسين البيئي والابتكار.

كيفية استعداد مرافق الخدمات للطقس القاسي باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي

يمكن العثور على جذور الأضرار المالية والانقطاعات وعدم موثوقية الشبكة في هذه التحديات الرئيسية التي تجتاح مرافق خدمات الولايات المتحدة
التخفيف من أثر تغير المناخ في قطاع التأمين والخدمات المالية الأخرى

على مستوى القطاع المالي، هناك مخاطر انتقالية يجب مراعاتها مع تحولنا إلى اقتصاد منخفض الكربون. سيتعيَّن على العديد من شركات الخدمات المالية إعادة تقييم جزء كبير من محفظة استثماراتها.
تحويل مخاطر المناخ إلى فرص تجارية

بينما تخطط الشركات للتخفيف من المخاطر المناخية، تبرز لديها فرصة للابتكار من خلال نماذج أعمال جديدة وإظهار الريادة من خلال تطبيق ممارسات أكثر استدامة.

اقرأ مدونة الاستدامة في IBM
الملخصات إدارة مخاطر المناخ والطقس

يمكن لبيانات تحليلات المناخ من IBM أن تساعد في تفعيل بيانات مخاطر الكوارث المستقبلية وتعزيز اتخاذ القرارات.

 التنبؤات بالانقطاعات المحتملة ذات الصلة بالأشجار

يساعد حل أدارة الغطاء النباتي IBM Environmental Intelligence Suite في الحصول على رؤية محسّنة للأشجار الموجودة في منطقة خدمتك.

التأثير الناجم عن الطقس على الطلب وسلسلة التوريد

فهم وتوقع تأثيرات الطقس على سلوك المستهلك يمكن أن يؤدي إلى توقعات طلب أكثر دقة وتحسين عمليات سلسلة التوريد.

ملخص حل إدارة الغطاء النباتي

تتحسن قرارات إدارة الغطاء النباتي من خلال بيانات الطقس القوية وبيانات الأقمار الصناعية وإنترنت الأشياء، بالإضافة إلى إعداد التقارير وتحديد الأولويات الذكي.

IBM Environmental Intelligence Suite لقطاع التأمين

تقدم Environmental Intelligence Suite لقطاع التأمين طرقًا جديدة لتعزيز مشاركة حاملي وثائق التأمين وولائهم والاحتفاظ بهم عند مواجهة الطقس القاسي.

IBM Environmental Intelligence Suite للبيع بالتجزئة

تتيح بيانات الطقس لتجار البيع بالتجزئة إمكانية التنبؤ بتغير الطلب على المنتجات وإجراء تعديل على مخزونهم وموظفيهم، ليصبحوا أكثر مرونة في مواجهة حالات عدم اليقين.

IBM Environmental Intelligence Suite للتنبؤ بالانقطاعات

تساعد البيانات الجوية الدقيقة والموثوقة شركات مرافق الخدمات على معرفة متى ينبغي—ومتى لا ينبغي، الاستنفار أثناء العواصف والانقطاعات المحتملة.

منصة Environmental Intelligence Suite للنقل البري

تمكِّن البيانات الجوية فرق الطوارئ والسائقين من اتخاذ قرارات لحظية تساعد على استمرار أعمال النقل البري.

IBM Environmental Intelligence Suite لقطاع الطاقة ومرافق الخدمات

الشركات التي تتمكن من التكيّف بنجاح مع الديناميكيات المتغيرة هي الأكثر قدرة على الازدهار في مشهد الطاقة المتغير. التنبؤ بالطلب على الطاقة والتخطيط لمواجهة نمو الغطاء النباتي بالقرب من خطوط الطاقة.
بحث تعاون IBM وNASA لتحفيز اكتشافات جديدة عن كوكبنا

الهدف هو تطوير نماذج قابلة للتعديل وإعادة الاستخدام تسهل استنباط المعرفة من مجموعات البيانات الضخمة لمساعدتنا على التكيّف مع البيئة المتغيرة.

 تغير المناخ صار واقعًا. كيف يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدتنا في التكيّف؟

يهدف دمج الذكاء الاصطناعي مع بيانات البيئة والمناخ والطقس إلى التكيّف مع تغير المناخ والتخفيف من حدة آثاره من خلال إجراء تحليل دقيق لمخاطر المناخ على نطاق واسع.

 معالجة مخاطر المناخ في أفريقيا باستخدام الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة

تتعاون شركتا IBM وARC لتحسين نمذجة مخاطر المناخ في القارة الأفريقية مع استمرار تزايد تهديدات تغير المناخ.
دراسات حالة
Texas A&M AgriLife  

تعمل شركتا IBM وTexas A&M AgriLife معًا لمساعدة المزارعين في الحصول على رؤى لاستخدام المياه، وهو ما قد يزيد من إنتاج المحاصيل ويقلل من التكاليف الاقتصادية والبيئية. 

Plan21 Foundation 

تُحسّن شركتا Plan21 Foundation وIBM الأمن الغذائي العالمي من خلال مساعدة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في أمريكا اللاتينية على إدارة المحاصيل على نحوٍ أكثر استدامةً وإنتاجيةً.
Shell

قررت شركتا Shell وIBM أنّ أحد أفضل المسارات للتقدّم يتمثّل في بناء منصة رقمية، وهي OREN، لتمكين إزالة الكربون من خلال براعة العمليات والسلامة والاستدامة في مجال التعدين.
Aeromexico

تضع شركتا Aeromexico وIBM سلامة الركاب في المقدمة من خلال الاستفادة من التحليل المستنير للمخاطر المناخية باستخدام البيانات الجغرافية المكانية لأكثر من 100 طريق جوّي في المكسيك وفي جميع أنحاء العالم.
التقارير شركة Verdantix تصنف IBM على أنها شركة رائدة في إدارة الكربون بالمؤسسات

سوق برامج إدارة الكربون: تحليل لحل IBM Environmental Intelligence Suite ومقارنة تفصيلية بين موردي برامج إدارة الكربون المتاحين.

تقرير ®G2 Momentum Grid لإدارة الاستدامة من IBM

تُحسَب درجة الزخم للمنتج بالاستعانة بخوارزمية خاصة تأخذ في الاعتبار البيانات الاجتماعية وبيانات الويب وبيانات الموظفين والمراجعة التي تعتبرها G2 مؤثرة في زخم الشركة.
اتخِذ الخطوة التالية

هل أنت مهتم بمعرفة المزيد عن كيف يمكن أن تساعدك Environmental Intelligence Suite في التنبؤ بالظواهر الجوية القاسية والتخفيف منها؟ استكشف الميزات في الإصدار التجريبي المجاني أو اطلب عرضًا توضيحيًّا مخصصًا لـ Environmental Intelligence Suite.

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