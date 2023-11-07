كيفية إدارة مخاطر المناخ لدفع عجلة الاستدامة يؤثر الطقس في كل الأعمال، كل يوم، مما يتطلب من قادة الصناعة التخطيط لمواجهة الاضطرابات الفورية والاتجاهات الأطول أمدًا والاستجابة لها.

كيف تشكل البيانات المفتاح لإدارة الأصول الذكية للمضي قدمًا في بيئة سريعة التغير، تنتقل الشركات من الصيانة القائمة على العنصر الزمني إلى المراقبة والإدارة والصيانة التنبؤية .

كيف تسهم البيانات الجغرافية المكانية في جعل الكوكب أكثر صحة وتحقيق المرونة الاقتصادية تمثل التحديات الاجتماعية والاقتصادية والظواهر الجوية التي تحطم الأرقام القياسية تذكيرًا بارتباط صحتنا واقتصادنا العالمي والبيئة ارتباطًا وثيقًا.

كيف يمكننا الاستفادة من الزراعة المستدامة هناك جهود مركزة لتحديث الصناعات الزراعية، ويعتبر الاستخبار الجوي القائم على البيانات هو المفتاح لتحقيق الاستدامة.

كيفية إنشاء عمليات أكثر استدامة، بتركيز على كل أصل على حدة بإمكان المؤسسات التجارية اليوم إنشاء عمليات أكثر استدامة في ظل تقديم قيمة أكبر لمؤسساتهم أيضًا.

كيف يمكن لتسخير قوة البيانات والذكاء الاصطناعي وضع الاستدامة موضع التنفيذ تنطوي إدارة سلسلة التوريد والأصول على بعض من أهم الفرص للتحسين البيئي والابتكار.

كيفية استعداد مرافق الخدمات للطقس القاسي باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي يمكن العثور على جذور الأضرار المالية والانقطاعات وعدم موثوقية الشبكة في هذه التحديات الرئيسية التي تجتاح مرافق خدمات الولايات المتحدة

التخفيف من أثر تغير المناخ في قطاع التأمين والخدمات المالية الأخرى على مستوى القطاع المالي، هناك مخاطر انتقالية يجب مراعاتها مع تحولنا إلى اقتصاد منخفض الكربون. سيتعيَّن على العديد من شركات الخدمات المالية إعادة تقييم جزء كبير من محفظة استثماراتها.