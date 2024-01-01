IBM® Environmental Intelligence Suite متاحة بترخيص قائم على الاستهلاك. يقدم الاشتراك الأساسي مجموعة واسعة من الوظائف، وهناك خيارات مرنة لإضافة الحلول الأنسب لاحتياجات أعمالك أثناء سيرك في طريق النمو. نموذج التسعير مصمم ليتناسب مع حالة الاستخدام وشخصية المستخدمين الذين تبحث عنهم. صُمِم ليكون قابلًا للتوسع وملبيًّا لاحتياجات مجموعة متنوعة من المستخدمين بدءًا من علماء البيانات ومديري خطوط الأعمال إلى العملاء، مما ييسر إنشاء تطبيقات لإدارة مخاطر المناخ مصممة خصيصًا. كما يقدم حلولًا قائمة على سير العمل مخصصة للصناعات المختلفة لتعزيز الكفاءة التشغيلية.