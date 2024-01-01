IBM® Environmental Intelligence Suite متاحة بترخيص قائم على الاستهلاك. يقدم الاشتراك الأساسي مجموعة واسعة من الوظائف، وهناك خيارات مرنة لإضافة الحلول الأنسب لاحتياجات أعمالك أثناء سيرك في طريق النمو. نموذج التسعير مصمم ليتناسب مع حالة الاستخدام وشخصية المستخدمين الذين تبحث عنهم. صُمِم ليكون قابلًا للتوسع وملبيًّا لاحتياجات مجموعة متنوعة من المستخدمين بدءًا من علماء البيانات ومديري خطوط الأعمال إلى العملاء، مما ييسر إنشاء تطبيقات لإدارة مخاطر المناخ مصممة خصيصًا. كما يقدم حلولًا قائمة على سير العمل مخصصة للصناعات المختلفة لتعزيز الكفاءة التشغيلية.
عند شراؤك من خلال IBM.com، حتى 31 أكتوبر 2024. تُستثنى التجديدات من العروض الترويجية.
لوحات معلومات تفاعلية وقابلة للتهيئة مع مؤشرات أداء رئيسية "KPIs" وتنبيهات الطقس للإلمام بالحالة السائدة
طبقات الخرائط التفاعلية التي تمكّن من عرض حالات الطقس في مواقع مختلفة
لوحة معلومات المبتدئين في عمليات مجال: الزراعة
لوحة معلومات المبتدئين في عمليات مجال: الطاقة ومرافق الخدمة
لوحة معلومات المبتدئين في عمليات مجال: الطاقة المتجددة
بيانات تاريخية عند الطلب لتحليل الأحداث
الأحوال الحالية والتنبيهات الجوية القائمة على الموقع، ومن ضمنها التقويم وعمق الثلوج
تحسينات على أحوال الطقس الحالية والمتوقعة: تحديثات آنية وتوقعات لمدة 15 يومًا
الطقس القاسي: العواصف والمسارات الاستوائية والزلازل والأعاصير ورياح القص والبَرَد والمطر والثلوج والجليد
مؤشرات نمط الحياة والمستهلكين: جودة الهواء وحبوب اللقاح وتفشي الإنفلونزا والمد والجزر والتنفس واحتمالية الصقيع وأنشطة الجولف والسفر الترفيهي
الزراعة: مراقبة وتتبع وتوقع الظروف الجوية للحفاظ على صحة الزراعة والمحاصيل
الطاقة المتجددة: تتبع أحوال الرياح والطاقة الشمسية لمزارع الطاقة المتجددة
الموسمية وشبه الموسمية: التحليل التنبؤي الذي يساعد في توقع سلوك السوق والمخاطر المحتملة
التنبؤ الاحتمالي بنظرة مستقبلية لمدة 15 يومًا
مجموعات بيانات بصرية مستندة إلى المستشعرات عن بُعد والأقمار الصناعية
كتالوج بيانات الجغرافية المكانية يشمل توقعات الطقس ومعلومات عن الكواكب وأنماط المناخ واحتمالات التعرُّض لمخاطر حرائق الغابات
انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
وحدة تنبيهات لإنشاء قواعد أعمال استعدادًا لأكثر من 300 حالة جوية
منشئو التهيئة: منشئ لوحة المعلومات، ومنشئ البطاقة
منشئو سير العمل: منشئ قوائم العمل ومنشئ الحلول ومنشئ موضوعات البحث ومنشئ إدارة البيانات / الوظائف
الزراعة: الزراعة الدقيقة وصحة المحاصيل
الطاقة ومرافق الخدمة: التنبؤ بالانقطاعات
الطاقة ومرافق الخدمة: إدارة الغطاء النباتي (Satellite)
الطاقة ومرافق الخدمة: إدارة الغطاء النباتي (LiDAR)
الطاقة ومرافق الخدمة: الطاقة المتجددة
خدمات البيانات لإدارة الغطاء النباتي
خدمة جمع بيانات LiDAR
خدمات لتطبيقات منشئ الحلول
أنظمة نظم المعلومات الجغرافية (Esri)
نظام طلب الخدمة (IBM® Maximo®)
أنظمة إدارة الأصول المؤسسية (Maximo)
IBM Environmental Intelligence Suite هي مجموعة من التطبيقات سهلة التهيئة وسهلة الاستخدام. بإمكان العملاء البدء بطريقة الخدمة ذاتية باستخدام واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالبيانات ولوحات المعلومات دون برمجة أو مع القليل منها. للبدء، عليك الوصول إلى التوثيق عبر الإنترنت الخاص بنا.
احصل على توثيق المنتج لمجموعة IBM Environmental Intelligence Suite، يشمل ذلك الإطلاع على الجديد، والبدء، وتطبيقات المجموعة، والوظائف الإضافية المتاحة، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، والمراجع الإضافية.
بوابة دعم الخدمة الذاتية. ابدأ حالة، وتفاعل مع أعضاء مجتمعنا في المنتديات، وتفضل بزيارة جميع الموارد المتاحة لجميع عملائنا - ومن ضمنها الدورات التدريبية، ومحتوى الإصدارات، ودليل الإدارة الخاص بنا.
هل أنت مهتم بمعرفة المزيد عن كيف يمكن أن تساعدك Environmental Intelligence Suite في التنبؤ بالظواهر الجوية القاسية والتخفيف منها؟ استكشف الميزات في الإصدار التجريبي المجاني أو اطلب عرضًا توضيحيًّا مخصصًا لـ Environmental Intelligence Suite.