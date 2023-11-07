الصفحة الرئيسية إدارة الأصول Environmental Intelligence تخفيف المخاطر المالية
تقييم تأثيرات الطقس القاسي وتغير المناخ في المحافظ، والأصول، والشركات
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رسم توضيحي يمثل عروض IBM Environmental Intelligence Suite الخاصة بالخدمات المالية
كشف وتحديد المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ  

يُهدد تغير المناخ والظواهر الجوية الشديدة الاستقرار المالي لكل القطاعات، لذا أصبحت القدرة على التنبؤ بآثار تغير المناخ أمرًا ضروريًّا بالنسبة إلى الشركات.

تستخدم IBM Environmental Intelligence Suite تطورات الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات لتقديم التنبؤات الدقيقة والنمذجة المُفصّلة والمقاييس لقياس المخاطر المادية والانتقالية المتعلقة بالمناخ. وبالتزوُّد ببيانات أفضل، يُمكنك اتخاذ قرارات مستنيرة بشكل أحسن بخصوص إدارة المخاطر وكيف ومتى تُنفّذ استراتيجيات التخفيف من حدتها.
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يُمكن أن تساعد لوحات المعلومات المخصصة، والتنبيهات، وبيانات الطقس الدقيقة، والتنبؤات المعزّزة بالذكاء الاصطناعي خطة أعمالك في أثناء أحداث الطقس القاسية.
ما يمكنك فعله
تحليل السيناريوهات الدقيق القائم على الطقس 

توفر IBM Environmental Intelligence Suite نظرة شاملة واحدة لعوامل الطقس الهدَّامة، مثل مستويات سطح البحر، وحرائق الغابات، وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتنبؤات بالظواهر الجوية الشديدة، لمساعدتك في تقييم المخاطر المالية المرتبطة بتأثيرات الطقس القاسي وتغير المناخ والتنبؤ بها بطريقة أفضل. 
تحليل المخاطر المادية والتخفيف منها 

أصبح الطقس القاسي والظواهر المناخية أكثر صعوبةً في التنبؤ، وهو ما أدى إلى مزيد من الشعور بالحيرة عند تقييم المخاطر المادية والانتقالية الواقعة على الأصول وسلاسل التوريد. لذا تجمع Environmental Intelligence Suite بين البيانات السابقة، والطقس، والبيانات الجغرافية المكانية، والنمذجة المُفصّلة للمساعدة في تحديد درجة التعرض للمخاطر والمساعدة في تخطيطك للطوارئ وإدارة المخاطر.
دراسات حالة
Texas A&M AgriLife  

تعمل شركتا IBM وTexas A&M AgriLife معًا لمساعدة المزارعين في الحصول على رؤى لاستخدام المياه، وهو ما قد يزيد من إنتاج المحاصيل ويقلل من التكاليف الاقتصادية والبيئية. 

Plan21 Foundation 

تُحسّن شركتا Plan21 Foundation وIBM الأمن الغذائي العالمي من خلال مساعدة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في أمريكا اللاتينية على إدارة المحاصيل على نحوٍ أكثر استدامةً وإنتاجيةً.
Shell

قررت شركتا Shell وIBM أنّ أحد أفضل المسارات للتقدّم يتمثّل في بناء منصة رقمية، وهي OREN، لتمكين إزالة الكربون من خلال براعة العمليات والسلامة والاستدامة في مجال التعدين.
Aeromexico

تضع شركتا Aeromexico وIBM سلامة الركاب في المقدمة من خلال الاستفادة من التحليل المستنير للمخاطر المناخية باستخدام البيانات الجغرافية المكانية لأكثر من 100 طريق جوّي في المكسيك وفي جميع أنحاء العالم.
اتخِذ الخطوة التالية

هل أنت مهتم بمعرفة المزيد عن كيف يمكن أن تساعدك Environmental Intelligence Suite في التنبؤ بالظواهر الجوية القاسية والتخفيف منها؟ استكشف الميزات في الإصدار التجريبي المجاني أو اطلب عرضًا توضيحيًّا مخصصًا لـ Environmental Intelligence Suite.

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