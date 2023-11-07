أصبح الطقس القاسي والظواهر المناخية أكثر صعوبةً في التنبؤ، وهو ما أدى إلى مزيد من الشعور بالحيرة عند تقييم المخاطر المادية والانتقالية الواقعة على الأصول وسلاسل التوريد. لذا تجمع Environmental Intelligence Suite بين البيانات السابقة، والطقس، والبيانات الجغرافية المكانية، والنمذجة المُفصّلة للمساعدة في تحديد درجة التعرض للمخاطر والمساعدة في تخطيطك للطوارئ وإدارة المخاطر.