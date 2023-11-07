يعتمد توليد الطاقة المتجددة على التنبؤ بالطقس بشكل موثوق وتأثيره في توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية. ولذا، تستخدم IBM Environmental Intelligence Suite البيانات والتحليلات المتقدمة، وهو ما يتيح لشركات الطاقة تخطيط جداول توليد الطاقة وإدارتها على نحوٍ أكثر فعاليةً وكفاءةً.

تساعد المجموعة أيضًا مرافق الخدمات في الحفاظ على الأصول التي توفر هذه الطاقة للمستهلكين، من خلال مراقبة ونمذجة نمو الغطاء النباتي الذي يشكل خطرًا على خطوط الكهرباء. كما يساعد حل إدارة الغطاء النباتي لدى IBM مرافق الخدمات على صيانة وإصلاح خطوط الكهرباء قبل حدوث الانقطاعات من خلال التنبيهات المتقدمة والقابلة للتخصيص.