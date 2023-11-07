يعتمد توليد الطاقة المتجددة على التنبؤ بالطقس بشكل موثوق وتأثيره في توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية. ولذا، تستخدم IBM Environmental Intelligence Suite البيانات والتحليلات المتقدمة، وهو ما يتيح لشركات الطاقة تخطيط جداول توليد الطاقة وإدارتها على نحوٍ أكثر فعاليةً وكفاءةً.
تساعد المجموعة أيضًا مرافق الخدمات في الحفاظ على الأصول التي توفر هذه الطاقة للمستهلكين، من خلال مراقبة ونمذجة نمو الغطاء النباتي الذي يشكل خطرًا على خطوط الكهرباء. كما يساعد حل إدارة الغطاء النباتي لدى IBM مرافق الخدمات على صيانة وإصلاح خطوط الكهرباء قبل حدوث الانقطاعات من خلال التنبيهات المتقدمة والقابلة للتخصيص.
قدّر إنتاج الطاقة المتجددة بدقة بناءً على نماذج الطقس المتقدمة، وقارن التقديرات باستخدام البيانات في الوقت الفعلي لقياس الفرق بين القيم. واستخدام التنبؤ بالطاقة الموثوق به لاتخاذ الخطوة والاستفادة منه في اتخاذ القرارات السريعة.
حلِّل نماذج سجلات الطقس الماضية والأحوال في الوقت الفعلي لإعداد تنبيهات الرياح وجدولة طلبات العمل لأنظمة الطاقة بأمان واستباقية.
يُمكنك تقييم الحالة الحالية للغطاء النباتي في جميع أنحاء منطقتك وحدد أولويات جداول التقليم حسب مقاييس التسجيل المخصصة.
إن تأثيرات تغير المناخ والقدرة المتنامية بشكل سريع جعلت أمر التنبؤ بتوليد الطاقة المتجددة تحديًا في العديد من الأماكن في جميع أنحاء العالم. اطلع على كيفية إنشاء منصة IBM Renewables Forecasting التوقعات عالية الدقة لإنتاج الطاقة لمزارع الرياح والمزارع الشمسية باستخدام التحليلات المتقدمة وأجهزة استشعار إنترنت الأشياء (IOT) وبيانات الطقس الأفضل في فئتها.
تعمل شركتا IBM وTexas A&M AgriLife معًا لمساعدة المزارعين في الحصول على رؤى لاستخدام المياه، وهو ما قد يزيد من إنتاج المحاصيل ويقلل من التكاليف الاقتصادية والبيئية.
تُحسّن شركتا Plan21 Foundation وIBM الأمن الغذائي العالمي من خلال مساعدة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في أمريكا اللاتينية على إدارة المحاصيل على نحوٍ أكثر استدامةً وإنتاجيةً.
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تضع شركتا Aeromexico وIBM سلامة الركاب في المقدمة من خلال الاستفادة من التحليل المستنير للمخاطر المناخية باستخدام البيانات الجغرافية المكانية لأكثر من 100 طريق جوّي في المكسيك وفي جميع أنحاء العالم.
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