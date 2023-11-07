الصفحة الرئيسية إدارة الأصول Environmental Intelligence التنبؤ بالطاقة ومرافق الخدمات
توقع الطلب على الطاقة من خلال التنبؤ الدقيق ووضع الخطط لنمو الغطاء النباتي بالقرب من خطوط الكهرباء
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رسم توضيحي يمثل إمكانات الطاقة ومرافق الخدمات في IBM Environmental Intelligence Suite
تحسين موارد طاقتك على النحو الأمثل 

يعتمد توليد الطاقة المتجددة على التنبؤ بالطقس بشكل موثوق وتأثيره في توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية. ولذا، تستخدم IBM Environmental Intelligence Suite البيانات والتحليلات المتقدمة، وهو ما يتيح لشركات الطاقة تخطيط جداول توليد الطاقة وإدارتها على نحوٍ أكثر فعاليةً وكفاءةً.

تساعد المجموعة أيضًا مرافق الخدمات في الحفاظ على الأصول التي توفر هذه الطاقة للمستهلكين، من خلال مراقبة ونمذجة نمو الغطاء النباتي الذي يشكل خطرًا على خطوط الكهرباء. كما يساعد حل إدارة الغطاء النباتي لدى IBM مرافق الخدمات على صيانة وإصلاح خطوط الكهرباء قبل حدوث الانقطاعات من خلال التنبيهات المتقدمة والقابلة للتخصيص. 

 اقرأ الطرق التي يمكن أن تساعدك بها IBM في تحسين موارد الطاقة ومرافق الخدمات لديك
كيفية استعداد مرافق الخدمات للطقس القاسي باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي
ما يمكنك فعله
المسار المخطط له مقابل إنتاج الطاقة الفعلي 

قدّر إنتاج الطاقة المتجددة بدقة بناءً على نماذج الطقس المتقدمة، وقارن التقديرات باستخدام البيانات في الوقت الفعلي لقياس الفرق بين القيم. واستخدام التنبؤ بالطاقة الموثوق به لاتخاذ الخطوة والاستفادة منه في اتخاذ القرارات السريعة.
جدولة صيانة ذكية واستباقية 

حلِّل نماذج سجلات الطقس الماضية والأحوال في الوقت الفعلي لإعداد تنبيهات الرياح وجدولة طلبات العمل لأنظمة الطاقة بأمان واستباقية.
إدارة الغطاء النباتي حسب الحالة 

يُمكنك تقييم الحالة الحالية للغطاء النباتي في جميع أنحاء منطقتك وحدد أولويات جداول التقليم حسب مقاييس التسجيل المخصصة.
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إن تأثيرات تغير المناخ والقدرة المتنامية بشكل سريع جعلت أمر التنبؤ بتوليد الطاقة المتجددة تحديًا في العديد من الأماكن في جميع أنحاء العالم. اطلع على كيفية إنشاء منصة IBM Renewables Forecasting التوقعات عالية الدقة لإنتاج الطاقة لمزارع الرياح والمزارع الشمسية باستخدام التحليلات المتقدمة وأجهزة استشعار إنترنت الأشياء (IOT) وبيانات الطقس الأفضل في فئتها.

المكانة في المجال

اختيار مجموعة IBM Environmental Intelligence Suite للتنبؤ بمصادر الطاقة المتجددة على أنها منتج الاستدامة لهذا العام

تُكرّم جوائز الاستدامة أولئك الذين جعلوا الاستدامة جزءًا لا يتجزأ من ممارسة أعمالهم التجارية. 

 شاهد المزيد عن منتج الاستدامة للعام
دراسات حالة
Texas A&M AgriLife  

تعمل شركتا IBM وTexas A&M AgriLife معًا لمساعدة المزارعين في الحصول على رؤى لاستخدام المياه، وهو ما قد يزيد من إنتاج المحاصيل ويقلل من التكاليف الاقتصادية والبيئية. 

Plan21 Foundation 

تُحسّن شركتا Plan21 Foundation وIBM الأمن الغذائي العالمي من خلال مساعدة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في أمريكا اللاتينية على إدارة المحاصيل على نحوٍ أكثر استدامةً وإنتاجيةً.
Shell

قررت شركتا Shell وIBM أنّ أحد أفضل المسارات للتقدّم يتمثّل في بناء منصة رقمية، وهي OREN، لتمكين إزالة الكربون من خلال براعة العمليات والسلامة والاستدامة في مجال التعدين.
Aeromexico

تضع شركتا Aeromexico وIBM سلامة الركاب في المقدمة من خلال الاستفادة من التحليل المستنير للمخاطر المناخية باستخدام البيانات الجغرافية المكانية لأكثر من 100 طريق جوّي في المكسيك وفي جميع أنحاء العالم.
اتخِذ الخطوة التالية

هل أنت مهتم بمعرفة المزيد عن كيف يمكن أن تساعدك Environmental Intelligence Suite في التنبؤ بالظواهر الجوية القاسية والتخفيف منها؟ استكشف الميزات في الإصدار التجريبي المجاني أو اطلب عرضًا توضيحيًّا مخصصًا لـ Environmental Intelligence Suite.

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