إنّ IBM Environmental Intelligence Suite Solutions Builder هو إطار عمل للنمذجة وأداة لتطوير التطبيقات تتيح لك الجمع بين بيانات عن الطقس الدقيق وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) والبيانات الخاصة بالمجال، ومُصممة حتى تتمكن من بناء حلول مخصصة للتكيف المناخي تناسب احتياجات مؤسستك.
كما يوفر مُنشئ التطبيقات أدوات لإنشاء لوحات معلومات مخصصة وسير عمل ذكي ومستنير، سواء أكنت تهدف إلى نشر حلول الطاقة المتجددة، أم تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، أم التخطيط لممارسات عملك بهدف التخفيف من آثار تغير المناخ.
توقع أحوال الطقس التي تؤثر في عمليات الرياح والطاقة الشمسية، حتى تتمكن من التخطيط لإجراء عمليات طاقة نظيفة موثوقة وصامدة.
استخدم عملية مراقبة الغطاء النباتي والتنبيهات القائمة على الحالة لتعظيم كفاءة صيانة خط الكهرباء وإدارة الأراضي.
قلِّل الانقطاعات، وخفِّض من الأعطال إلى الحد الأدنى، وحسِّن جهود الترميم باستخدام نماذج التنبؤ بالتعلم الآلي.
يُمكنك تحليل العوامل البيئية التي قد تقلِّل من إنتاج المحاصيل والإنتاج الزراعي وتحديدها، حتى تتمكن من اتخاذ إجراءات تصحيحية في الوقت المناسب وتحسين استخدام الأراضي.
توفر القائمة الفعّالة من واجهات برمجة التطبيقات القائمة على السحابة والخاضعة للمعايير الصناعية بيانات وصورًا سليمة ودقيقة عن الطقس المحلي.
تساعدك تقنيات اتخاذ القرارات بشأن الطقس المصممة باستخدام التحليلات المتقدمة في التنبؤ على نحوٍ أفضل بالكيفية التي سيؤثر بها الطقس على شركتك وتوقيت ذلك.
التعرّف على تأثير تغير المناخ في مؤسستك باستخدام الذكاء الاصطناعي وصور الأقمار الصناعية عالية الدقة وكيفية الحد من هذا التأثير
اكتسب المعلومات المناخية باستخدام أدوات التحليل، مثل تحليل مخاطر الأعطال ووحدة قياس القدرة غير الفعالة (MVaR) والبيانات الجغرافية، ومستوى شدة المخاطر للمساعدة في حماية أصول شركتك.
هل أنت مهتم بمعرفة المزيد عن كيف يمكن أن تساعدك Environmental Intelligence Suite في التنبؤ بالظواهر الجوية القاسية والتخفيف منها؟ استكشف الميزات في الإصدار التجريبي المجاني أو اطلب عرضًا توضيحيًّا مخصصًا لـ Environmental Intelligence Suite.