توفّر IBM Environmental Intelligence Suite تحليلات قابلة للتنفيذ مع رؤى لمخاطر المناخ باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي لإدارة المخاطر واتخاذ القرارات.
تشكّل المخاطر المناخية تهديدات كبيرة على أصول الشركات والامتثال التنظيمي. وتساعد IBM Environmental Intelligence Suite الشركات في مواجهة هذه التحديات من خلال تقديم تحليلات دقيقة لمخاطر المناخ. كما تساعد في تحديد المخاطر المحتملة والتخفيف منها، ودعم الاستمرارية والأمن.
تستخدم المجموعة الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة لتوفير رؤى عميقة بخصوص مخاطر المناخ، مع إمكانات تشتمل على تحليل المخاطر، واتجاهات المخاطر الجغرافية، ونمذجة السيناريوهات. كما تساعد هذه الإمكانات الشركات في حماية الأصول، وتلبية المتطلبات التنظيمية، وتعزيز الاستدامة والمرونة.
كيفية مساعدة بيانات تحليلات المناخ من IBM شركتك في تطبيق البيانات المتعلقة بحدوث المخاطر المستقبلية وتحسين اتخاذ القرارات
تحقيق أقصى قدر من الحماية للأصول باستخدام تحليل السيناريوهات مع القيمة المعرضة للمخاطر القصوى (MVaR). وتقييم قابلية التأثر عبر الجداول الزمنية والمخاطر باستخدام IBM Environmental Intelligence Suite المدعومة بالذكاء الاصطناعي لاكتساب رؤى مستقبلية عن تأثيرات المناخ وحماية الأصول.
الحصول على رؤى استراتيجية مع تحليل مفصل لـ 10 مخاطر مختلفة. كما تتيح تحليلات المجموعة الإدارة الدقيقة للمخاطر وتحديد الأولويات، وتحسين اتخاذ القرارات والأمن التشغيلي.
اتخذ قرارات استثمارية مستنيرة من خلال IBM Environmental Intelligence Suite. واستخدم بيانات المخاطر الإقليمية لتحديد اتجاهات المخاطر وانتشارها في مناطق محددة والتصدي لها، وتعزيز عملية اتخاذ القرارات من خلال الرؤى الإقليمية.
صنّف المخاطر لإدارة الأصول على نحوٍ أكثر فعاليةً. إذ تصنِّف المجموعة الأصول حسب درجة الخطورة، وهو ما يساعد في توضيح الآثار المحتملة ويدعم التخطيط الاستراتيجي وتخفيف المخاطر.
استعد لمواجهة المخاطر المستقبلية باستخدام الميزات المتقدمة التي تقدمها IBM Environmental Intelligence Suite. واستخدم إمكانات إعداد التقارير ونظام المعلومات الجغرافية لتمكين المرونة الاستراتيجية وإدارة الامتثال التي ستساعدك في إدارة تلك المخاطر على نحوٍ استباقي.
يتيح لك إطار عمل وضع النماذج وأداة بناء التطبيقات تخصيص حلول التكيف مع المناخ التي تناسب احتياجات شركتك.
توفر القائمة الفعّالة من واجهات برمجة التطبيقات القائمة على السحابة والخاضعة للمعايير الصناعية بيانات وصورًا سليمة ودقيقة عن الطقس المحلي.
التعرّف على تأثير تغير المناخ في مؤسستك باستخدام الذكاء الاصطناعي وصور الأقمار الصناعية عالية الدقة وكيفية الحد من هذا التأثير
تساعدك تقنيات اتخاذ القرارات بشأن الطقس المصممة باستخدام التحليلات المتقدمة في التنبؤ على نحوٍ أفضل بالكيفية التي سيؤثر بها الطقس على شركتك وتوقيت ذلك.
هل أنت مهتم بمعرفة المزيد عن كيف يمكن أن تساعدك Environmental Intelligence Suite في التنبؤ بالظواهر الجوية القاسية والتخفيف منها؟ استكشف الميزات في الإصدار التجريبي المجاني أو اطلب عرضًا توضيحيًّا مخصصًا لـ Environmental Intelligence Suite.