توفّر IBM Environmental Intelligence Suite تحليلات قابلة للتنفيذ مع رؤى لمخاطر المناخ باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي لإدارة المخاطر واتخاذ القرارات.

تشكّل المخاطر المناخية تهديدات كبيرة على أصول الشركات والامتثال التنظيمي. وتساعد IBM Environmental Intelligence Suite الشركات في مواجهة هذه التحديات من خلال تقديم تحليلات دقيقة لمخاطر المناخ. كما تساعد في تحديد المخاطر المحتملة والتخفيف منها، ودعم الاستمرارية والأمن.



تستخدم المجموعة الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة لتوفير رؤى عميقة بخصوص مخاطر المناخ، مع إمكانات تشتمل على تحليل المخاطر، واتجاهات المخاطر الجغرافية، ونمذجة السيناريوهات. كما تساعد هذه الإمكانات الشركات في حماية الأصول، وتلبية المتطلبات التنظيمية، وتعزيز الاستدامة والمرونة.