لا يُمكنك التحكم في أحوال الطقس، ولكن باستخدام البيانات الصحيحة، يُمكنك اتخاذ قرارات أفضل.

يُمكنك الوصول إلى مجموعة غنية من مصادر بيانات الطقس من خلال IBM Environmental Intelligence Suite في أثناء أحوال الطقس الحالية والتنبؤات اليومية والتنبؤات الدقيقة كل ساعة والتنبيهات في الوقت الفعلي وبيانات الطقس الماضية. ويُمكنك إجراء استفسارات واجهة برمجة التطبيقات عن بيانات الطقس من خلال مفتاح واجهة برمجة التطبيقات باستخدام معايير الواجهة المفتوحة ودمجها في التطبيقات وإجراءات الأعمال لاتخاذ قرارات قابلة للتنفيذ وقائمة على البيانات.