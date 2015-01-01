الصفحة الرئيسية إدارة الأصول Environmental Intelligence واجهات برمجة التطبيقات وحلول المطورين
تطوير عملية اتخاذ القرار وتحسين عملياتك باستخدام واجهات برمجة التطبيقات الرائدة عالميًّا في مجال الطقس
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رسم توضيحي يمثل واجهات برمجة التطبيقات وحلول المطورين في IBM Environmental Intelligence Suite
تقدِّم واجهات برمجة تطبيقات الطقس رؤى قائمة على البيانات

لا يُمكنك التحكم في أحوال الطقس، ولكن باستخدام البيانات الصحيحة، يُمكنك اتخاذ قرارات أفضل.

يُمكنك الوصول إلى مجموعة غنية من مصادر بيانات الطقس من خلال IBM Environmental Intelligence Suite في أثناء أحوال الطقس الحالية والتنبؤات اليومية والتنبؤات الدقيقة كل ساعة والتنبيهات في الوقت الفعلي وبيانات الطقس الماضية. ويُمكنك إجراء استفسارات واجهة برمجة التطبيقات عن بيانات الطقس من خلال مفتاح واجهة برمجة التطبيقات باستخدام معايير الواجهة المفتوحة ودمجها في التطبيقات وإجراءات الأعمال لاتخاذ قرارات قابلة للتنفيذ وقائمة على البيانات. 

 عرض تسعير IBM Environmental Intelligence Suite
لوحات معلومات الطقس والخريطة التفاعلية كجزء من IBM Environmental Intelligence Suite
ما الذي ستحصل عليه
الطقس الحالي

جُمِعَت بيانات الطقس الحالية حسب الطلب من أكثر من 250.000 محطة طقس عامة وخاصة.
بيانات التنبؤ

تتوفر بيانات دقيقة للتنبؤ بالطقس المحلي، مثل احتمالات الصقيع، والطقس البحري، والمد والجزر.
البيانات الماضية

تتوفر بيانات مفصلة من الأسابيع الأخيرة وبيانات شبكية عالية الدقة منذ عام 2015 وبيانات التقويم.
صور نقطية

صور نقطية مفصلة بتنسيق PNG لصور أقمار صناعية عالية الدقة مع طوابع زمنية.
مقاييس أنماط الحياة

تتوفر بيانات مفيدة تتعلق بأنماط الحياة بخصوص حبوب اللقاح، وجودة الهواء، وتفشي الإنفلونزا، وصعوبات القيادة، ونشاط البعوض، وغيرها.
الأحوال الجوية للطيران

تتوفر بيانات شاملة عن الطيران، مثل تقارير الأرصاد الجوية في المطارات (METARs)، ومعلومات الأرصاد الجوية للطيارين (AIRMETs)، وتحذيرات تحتوي على معلومات الأرصاد الجوية (SIGMETs)، والتنبؤ بالطقس بالمطار (TAFs)، وقيد رحلة الطيران المؤقت (TFRs)، والإنذارات.
واجهات برمجة التطبيقات المتميزة

توفر واجهات برمجة التطبيقات المتميزة مجموعات بيانات أكثر تفصيلًا أو محددة أو خاصة بالمجال، ويُمكن استخدامها لتلبية مجموعة متنوعة من احتياجات المؤسسة.

 واجهات برمجة التطبيقات الخاصة ببيانات انبعاثات الكربون

توفر واجهات برمجة التطبيقات الخاصة ببيانات انبعاثات الكربون قياسات غازات الاحتباس الحراري (GHG) من الانبعاثات الثابتة والمتسربة والقائمة على الموقع والمُتنقّلة، وانبعاثات النقل والتوزيع والانبعاثات القائمة على السوق.

 واجهات برمجة تطبيقات الطاقة المتجددة

توفر واجهات برمجة تطبيقات الطاقة المتجددة البيانات التي تؤثر في إنتاج الطاقة المتجددة، مثل سرعة الرياح واتجاهها، وكثافة الهواء والإشعاع الشمسي.

 واجهات برمجة تطبيقات الطقس القاسي

تقدم واجهات برمجة تطبيقات الطقس القاسي معلومات عن الطقس في الوقت الفعلي عن الزوابع، والبرق، ورياح القص، والثلج، والجليد، والدخان، والحرائق، والأعاصير.

 واجهات برمجة تطبيقات التنبؤات الاحتمالية

تحسب واجهات برمجة تطبيقات التنبؤات الاحتمالية الأرجحيات الإحصائية لمجموعة كاملة من نتائج الطقس المختلفة، للمساعدة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالطقس.

 واجهات برمجة التطبيقات الموسمية وشبه الموسمية

تتتبع واجهات برمجة التطبيقات الموسمية وشبه الموسمية التغيرات الموسمية وشبه الموسمية في درجات الحرارة وهطول الأمطار التي قد تؤثر في الزراعة، والحصاد، وتجارة الطاقة، وسلسلة التوريد.

 واجهات برمجة تطبيقات الزراعة

توفر جهات برمجة تطبيقات الزراعة تنبؤات طقسية قوية تتضمن بيانات تتعلق برطوبة التربة، ودرجة حرارتها، والتبخر، والنتح الخاص بالمحاصيل.
الموارد توفير المعلومات البيئية جزء لا يتجزأ من ذكاء الأعمال

استكشف النتائج عن أفضل الطرق لتتمتع بالاستباقية وتجنب حدوث الأعطال وابقَ صامدًا عبر الصناعات والظروف المختلفة.

 IBM Environmental Intelligence Suite

اقرأ نظرة عامة عن ميزات، وفوائد، وحلول IBM Environmental Intelligence Suite.

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الميزات ذات الصلة
خدمات المراقبة

تساعدك تقنيات اتخاذ القرارات بشأن الطقس المصممة باستخدام التحليلات المتقدمة في التنبؤ على نحوٍ أفضل بالكيفية التي سيؤثر بها الطقس على شركتك وتوقيت ذلك.
حلول مخصصة للتكيف مع التغيرات المناخية

يتيح لك إطار عمل وضع النماذج وأداة بناء التطبيقات تخصيص حلول التكيف مع المناخ التي تناسب احتياجات شركتك.
الذكاء الاصطناعي الجغرافي المكاني

التعرّف على تأثير تغير المناخ في مؤسستك باستخدام الذكاء الاصطناعي وصور الأقمار الصناعية عالية الدقة وكيفية الحد من هذا التأثير

رؤى المخاطر المناخية

اكتسب المعلومات المناخية باستخدام أدوات التحليل، مثل تحليل مخاطر الأعطال ووحدة قياس القدرة غير الفعالة (MVaR) والبيانات الجغرافية، ومستوى شدة المخاطر للمساعدة في حماية أصول شركتك.

اتخِذ الخطوة التالية

هل أنت مهتم بمعرفة المزيد عن كيف يمكن أن تساعدك Environmental Intelligence Suite في التنبؤ بالظواهر الجوية القاسية والتخفيف منها؟ استكشف الميزات في الإصدار التجريبي المجاني أو اطلب عرضًا توضيحيًّا مخصصًا لـ Environmental Intelligence Suite.

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