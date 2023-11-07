الأعمال التجارية الزراعية على مشارف التحول الرقمي.
أدى الطلب المتزايد على الأمن الغذائي إلى ظهور منهجيات جديدة لإنتاج المحاصيل على نطاق واسع. وفي الوقت ذاته، أنتجت تأثيرات تغير المناخ تغيرات ومخاطر جديدة في الصناعات الزراعية.
تقدم IBM Environmental Intelligence Suite للمزارعين ومنتجي الأغذية مجموعات بيانات عن الطقس في الزمن شبه الحقيقي ونماذج التنبؤ بالزراعة المدعومة بالتعلم الآلي—كذلك تتوفر أدوات قوية تساعد القطاع الزراعي على وضع خطط لإنتاج المحاصيل، واستغلال الأراضي، وإدارة سلسلة التوريد، وتقديم الرؤى عن متطلبات السوق.
استكشف سبب كون الممارسات الزراعية الحديثة بمثابة الخطوات المنطقية التالية لازدهار العالم.
تتيح صور الأقمار الصناعية، والتنبؤات الجوية، والنمذجة المعقدة توقعات دقيقة للعرض في السوق؛ إذ يمكن لمصنّعي الأغذية والعلامات التجارية الحصول على مصادر المواد بسعر تنافسي، وتلبية المتطلبات التنافسية والاستفادة من السلعة الأساسية والمتاجرة الآجلة.
يوفر مزيج من بيانات الطقس والبيانات الجغرافية المكانية الزمنية، والكشف المبكر عن تغيرات الطلب والنمذجة المتطورة للذكاء الاصطناعي تنبؤات دقيقة بالطلب على المنتجات، وهو ما يُمكِّن التخطيط الاستراتيجي للموارد من أجل الإنتاج، والمخزون، والخدمات اللوجستية، والمبيعات، والعمليات.
يُمكن استخدام بيانات الطقس المحلية، والنمذجة المتطورة، وواجهات برمجة التطبيقات الشاملة لإنشاء حلول مخصصة للزراعة، والتغذية، والرَّش، وجدولة الري في المزارع والحقول.
تعمل شركتا IBM وTexas A&M AgriLife معًا لمساعدة المزارعين في الحصول على رؤى لاستخدام المياه، وهو ما قد يزيد من إنتاج المحاصيل ويقلل من التكاليف الاقتصادية والبيئية.
تُحسّن شركتا Plan21 Foundation وIBM الأمن الغذائي العالمي من خلال مساعدة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في أمريكا اللاتينية على إدارة المحاصيل على نحوٍ أكثر استدامةً وإنتاجيةً.
قررت شركتا Shell وIBM أنّ أحد أفضل المسارات للتقدّم يتمثّل في بناء منصة رقمية، وهي OREN، لتمكين إزالة الكربون من خلال براعة العمليات والسلامة والاستدامة في مجال التعدين.
تضع شركتا Aeromexico وIBM سلامة الركاب في المقدمة من خلال الاستفادة من التحليل المستنير للمخاطر المناخية باستخدام البيانات الجغرافية المكانية لأكثر من 100 طريق جوّي في المكسيك وفي جميع أنحاء العالم.
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