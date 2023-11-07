الأعمال التجارية الزراعية على مشارف التحول الرقمي.

أدى الطلب المتزايد على الأمن الغذائي إلى ظهور منهجيات جديدة لإنتاج المحاصيل على نطاق واسع. وفي الوقت ذاته، أنتجت تأثيرات تغير المناخ تغيرات ومخاطر جديدة في الصناعات الزراعية.

تقدم IBM Environmental Intelligence Suite للمزارعين ومنتجي الأغذية مجموعات بيانات عن الطقس في الزمن شبه الحقيقي ونماذج التنبؤ بالزراعة المدعومة بالتعلم الآلي—كذلك تتوفر أدوات قوية تساعد القطاع الزراعي على وضع خطط لإنتاج المحاصيل، واستغلال الأراضي، وإدارة سلسلة التوريد، وتقديم الرؤى عن متطلبات السوق.