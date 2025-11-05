في أثناء تقييمات Automotive SPICE، تجب الإجابة عن الأسئلة لفهم أي ممارسة أساسية لـ Automotive SPICE يتم الوفاء بها في المشروع. احصل على إجابات جاهزة عن هذه الأسئلة في محتوى العملية، حتى تعرف بالضبط لماذا وكيف تحتاج إلى استخدام أي ممارسة أساسية في Automotive SPICE من أجل تحقيق إثبات الامتثال.

تم تضمين تعيين مفصَّل للممارسات الأساسية لمحتوى الحل.

فهم الميزات والأدوات التي تساعدك على الامتثال.