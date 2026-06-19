منصة ذكاء احتيالي قائمة على الوكلاء توحِّد الإشارات عبر منظومة الاحتيال للكشف عن التهديدات بشكل أسرع وأتمتة عمليات التحقيق وتحسين الدقة.
تتطور هجمات الاحتيال خلال دقائق. ويجب أن تكون استجابتك بالسرعة نفسها.
تُعَد IBM Cyber Fraud طبقة ذكاء احتيالي توحِّد الإشارات عبر أنظمة الاحتيال ومكافحة غسيل الأموال والأمن والأنظمة التشغيلية لإنشاء سير عمل موحَّد للكشف والتحقيق. باستخدام تنسيق مدعوم بالذكاء الاصطناعي، تساعد الفِرق على التحقيق بشكل أسرع وأتمتة الإجراءات الروتينية والتحسين المستمر لنتائج اكتشاف الاحتيال.
IBM Trusteer لإدارة مخاطر الجهاز والجلسة
تعمل Trusteer على تقييم القنوات الرقمية باستمرار من حيث سلامة الجهاز وسلوك الجلسة لتحديد ومحاصرة محاولات الاحتيال مثل الاحتيال عبر الهندسة الاجتماعية ووسطاء الحسابات والاستيلاء على الحسابات والاستيلاء على الأجهزة. يتم هذا التحليل قبل تسجيل دخول المستخدم أو وصول المعاملة إلى الأنظمة الأساسية.
الإشارات الرئيسية:
IBM Safer Payments لمراقبة المعاملات
تقدِّم Safer Payments كشفًا فوريًا للاحتيال في المدفوعات باستخدام نماذج تعلُّم آلي تتكيف مع أنماط معاملاتك. تقوم بمراقبة جميع قنوات الدفع -البطاقات والتحويلات ACH والتحويلات البنكية والمدفوعات الفورية- مع اتخاذ قرارات في أجزاء من الثانية.
القدرات الرئيسية:
التحقيق في الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي
تعمل IBM Cyber Fraud على توحيد إشارات الاحتيال والمدفوعات والهوية والأمن في سير عمل تحقيق واحد. ومن خلال التنسيق المدعوم بالذكاء الاصطناعي، تعمل على الربط بين الأحداث وعرض الرؤى ذات الصلة وأتمتة الإجراءات الروتينية والتعلم بشكل مستمر من أنشطة المحققين لتحسين النتائج.
تسريع تحقيقات الاحتيال لتقليل الخسائر والتكاليف التشغيلية عبر أتمتة شاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي من البداية إلى النهاية.
تجربة موحَّدة ضمن نافذة واحدة تجمع البيانات من جميع الأنظمة المتصلة وتُتيح التفاعل باللغة الطبيعية - دون الحاجة إلى التنقل بين الأدوات.
تدريب النظام على التعلم من سلوك المحققين. يتعلم ويتكيف ويتصرف بشكل مستقل في الحالات الروتينية - ما يُتيح للمحللين التركيز على الأعمال عالية القيمة.
يصل كل تنبيه مرفقًا مسبقًا بسياق من عدة أنظمة -مخاطر الجهاز وسجل المعاملات وإشارات الهوية واستعلامات التهديدات- كلها في عرض واحد.
ذكاء موحَّد من Trusteer وSafer Payments وQRadar وأنظمة الطرف الثالث يساعد على تقديم رؤى جديدة وتسريع عملية الحل.
تكامل مدعوم بالذكاء الاصطناعي يربط حلول IBM وحلول غير IBM دون فرض مركزية البيانات. جاهزية التشغيل خلال أيام بدلًا من أشهر.
نافذة واحدة توفِّر رؤى عبر الأنظمة وتُتيح التحقيق باللغة الطبيعية - مصممة للمحللين وليس لعلماء البيانات.
وكيل تحقيق قابل للتكيف يتوافق مع أنواع الاحتيال ومهام سير العمل وقواعد الأعمال الخاصة بك.
تقليل استخدام البيانات والتخلص من مخاطر وتعقيد نقل البيانات إلى موقع واحد.
مصممة للتكامل. مصممة لتوسيع النطاق.
توفِّر IBM Cyber Fraud تكاملًا أصليًا مع Trusteer وSafer Payments وموصِّلات مفتوحة مع منظومة الاحتيال والأمن الحالية لديك. لا توجد مركزية إجبارية للبيانات. لا يوجد ترحيل معطِّل للأنظمة.
|تكاملات IBM الأصلية
|مبادئ النشر
|Trusteer (مخاطر الأجهزة والجلسات)
|لا تتطلب مركزية البيانات.
|Safer Payments (مراقبة المعاملات)
|قابلية التشغيل البيني حسب التصميم
|QRadar (مراقبة الأمن)
|توسيع سريع ودمج سريع
|FTM (إدارة المعاملات المالية)
|نشر مرن (البيئات السحابية والمحلية)
|MaaS360 (رؤية الأجهزة ونقاط النهاية)
|لا حاجة إلى استبدال البنية الحالية بالكامل.
الموارد
كيف تُحدث المعلومات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحولًا في تحقيقات الاحتيال على نطاق واسع.
هل يمكن للذكاء الاصطناعي اكتشاف الاحتيال في أجزاء من الثانية؟ يستعرض كلٌّ من Martin Keen وJeff Crume كيف تجمع مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي بين التعلم الآلي التنبؤي والنماذج اللغوية الكبيرة المشفِّرة لتحويل اكتشاف الاحتيال. اكتشِف كيف تدعم البيانات المنظمة وغير المنظمة اتخاذ قرارات دقيقة وفي الوقت الفعلي.