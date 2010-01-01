مخاطر الصيانة لنظام IBM Z
تصوّر المخاطر، حدّد أولوياتها، وادِرها بفعالية مع الحفاظ على المرونة والجاهزية 
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امرأة تحمل جهاز كمبيوتر محمولًا وتقف في غرفة IBM z.

تجنُّب الانقطاعات بسبب الصيانة غير المطبَّقة

تتطلب تحديثات الصيانة وقتًا واهتمامًا، لكن الصيانة غير المطبَّقة يمكن أن تشكِّل خطرًا كبيرًا. ويوفر لك IBM Concert رؤية واضحة حول الإصلاحات التي لم تُطبق على نظام z/OS، مما يساعدك على تجنب الانقطاعات والمخاطر الأمنية الناتجة عن البرامج غير المحدَّثة.
تقليل التكاليف التشغيلية

تخلَّص من الجهد اليدوي من خلال أتمتة تتبُّع المخاطر، مما يُتيح لفريقك التركيز على المبادرات الاستراتيجية وتقليل الوقت المستغرق لتحديد المخاطر وتقييمها.  
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منع انقطاعات التطبيقات

حدِّد الإصلاحات ذات التأثير الكبير ورتِّبها حسب الأولوية لضمان تشغيل الأنظمة بسلاسة وتجنب انقطاع عمليات الأعمال.
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معالجة الفجوات في مدى تغطية الأحداث

استفِد من دعم الذكاء الاصطناعي لتسريع إجراءات المعالجة ووضع استراتيجيات التخفيف من المخاطر في الوقت المناسب؛ للحد من ثغرات النظام وسد الفجوات في مدى تغطية الأحداث.
تقليل تحديات الترقية في المستقبل 

تتبَّع خطط الصيانة وتمكَّن من إعدادها تلقائيًا في الوقت المناسب وتجنَّب مشكلات الترقية المستقبلية.
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طريقة العمل

رؤى حول مخاطر الصيانة مراقبة الانحراف استراتيجية مراقبة المنتج والتخفيف من المخاطر تحليل الأثر وإدارة التبعيات
حالات الاستخدام ذات الصلة رؤى سلامة البنية التحتية

يعمل IntelliMagic Vision for z/OS & Concert على تقييم أداء البنية التحتية استنادًا إلى مؤشرات مستوى الخدمة (SLI) وأهداف مستوى الخدمة (SLO) لتقييم  صحة خدمات الأعمال بشكل شامل ووضع خطط للتخفيف من  المشكلات.

 استكشِف IntelliMagic Vision شهادة السلامة  الإدارة  

يساعد Ansible Automation Platform for z/OS & Concert على مراقبة الامتثال للشهادات بشكل مستمر—بما في ذلك IBM Z، ويعزِّز سياسة امتثال استباقية على مستوى المؤسسة لتجنب الغرامات والمخالفات المكلِّفة.
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 استكشِف منصة Ansible Automation تسريع استكشاف الأخطاء المتعلقة بالتغيير وإصلاحها 

يعمل IBM Developer for z/OS & Concert على تحليل انحراف التكوين عبر البنية التحتية الهجينة بالكامل لتوفير الوقت في حل المشكلات المتعلقة بالتغييرات، مع الحفاظ على الامتثال للمعايير التنظيمية، كالحفاظ على نسخة من قائمة مواد البرامج لجميع عمليات بناء البرامج.

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اتخِذ الخطوة التالية

اكتشِف كيف يمكن دفع عملك للأمام باستخدام Concert. واحجز اجتماعًا مع أحد الخبراء للحصول على تحليل تفصيلي حول كيفية الاستفادة من Concert for IBM z لتحسين عملك.

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