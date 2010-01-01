تتطلب تحديثات الصيانة وقتًا واهتمامًا، لكن الصيانة غير المطبَّقة يمكن أن تشكِّل خطرًا كبيرًا. ويوفر لك IBM Concert رؤية واضحة حول الإصلاحات التي لم تُطبق على نظام z/OS، مما يساعدك على تجنب الانقطاعات والمخاطر الأمنية الناتجة عن البرامج غير المحدَّثة.