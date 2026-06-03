IBM Concert Resilience

مرونة مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر عمليات تكنولوجيا المعلومات الحديثة

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ربط الإشارات. تقليل المخاطر.

تُعد IBM Concert Resilience جزءًا من منصة IBM Concert، وتساعد المؤسسات على ربط الإشارات التشغيلية عبر التطبيقات والبنية التحتية والعمليات والمخاطر ضمن رؤية مشتركة للمرونة. ومن خلال الجمع بين الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتقييم المستمر لوضع المرونة، ومهام سير العمل المنسّقة، يمكن للفرق تحديد فجوات المرونة في وقت مبكر، وترتيب أولويات المخاطر بسرعة أكبر، وتعزيز المرونة التشغيلية عبر البيئات الهجينة.

 بدء التجربة أهم أخبار IDC
القدرات الرئيسية للمرونة

اربط الإشارات التشغيلية عبر التطبيقات والبنية التحتية والعمليات والمخاطر، واربط بينها ضمن رؤية موحّدة للمرونة. ومن خلال تحويل البيانات المجزأة إلى سياق تشغيلي مشترك، يمكن للفرق تحديد الفجوات في وقت أقرب، ومواءمة القرارات بسرعة أكبر، وتقليل التجزئة التشغيلية.

لقطة شاشة لميزة قابلية الملاحظة الخاصة بالقيمة واتجاهات المرونة في IBM Concert

احصل على رؤية واضحة لفجوات المرونة عبر التطبيقات والبيئات. ومن خلال تحليل الإشارات باستمرار، يمكن للفرق رصد نقاط الضعف مبكرًا، وفهم مواضع تصاعد المخاطر، وتركيز الاهتمام قبل تفاقم المشكلات.

لقطة شاشة لميزة قابلية الملاحظة الخاصة بنقاط الضعف في IBM Turbonomic

تساعد مهام سير العمل المؤتمتة والرؤى في الوقت الفعلي الفرق على التعافي بسرعة أكبر وتقليل فترات التعطّل. ومع تقليل المهام اليدوية، يمكن للفرق تنسيق الإجراءات عبر المجالات، والاستجابة في وقت أقرب، وتحسين التوافر وقابلية التعافي.

لقطة شاشة لميزة مهام سير العمل المؤتمتة في IBM Turbonomic

انتقل من الإصلاحات التفاعلية والمراجعات الدورية إلى عمليات مرونة مستمرة. تساعد IBM Concert Resilience الفرق على مراقبة تغيّرات وضع المرونة بمرور الوقت، وفرض معايير مرونة متسقة، والتحسين المستمر للجاهزية التشغيلية عبر البيئات الهجينة.

لقطة شاشة للوحة معلومات مركز الإجراءات في IBM Turbonomic

أنشئ إطارًا مشتركًا للمرونة بين فرق التطوير، وهندسة موثوقية الموقع (SRE) والأمن. وبفضل التقييم المتسق والسياق المشترك والأولويات المتوائمة، تستطيع الفرق تحسين المرونة بمزيد من الاتساق، مع تقليل العزلة بين الفرق والتعقيدات التشغيلية.

لقطة شاشة للوحة معلومات قابلية الملاحظة الخاصة بإطار المرونة في IBM Concert
الفوائد
ترسيخ المرونة في العمليات منذ التصميم

تساعد التقييمات القائمة على الذكاء الاصطناعي والسياق التشغيلي المشترك المؤسسات على تضمين المرونة والأمن والحوكمة في وقت أبكر من دورة الحياة، مما يقلّل المخاطر التشغيلية ويحسّن الاتساق بين الفرق والبيئات.
تقليل التعقيد التشغيلي بمرور الوقت

يساعد التقييم المستمر والرؤى العملية والرؤية عبر المجالات الفرق على تبسيط الصيانة، وتقليل الدين التقني، وتحسين الاستقرار التشغيلي على المدى الطويل من دون زيادة الأعباء التشغيلية.
تسريع التعافي من خلال السياق المشترك

من خلال ربط الإشارات التشغيلية وتنسيق مهام سير العمل عبر المجالات، تستطيع الفرق تقليل فترات التعطّل، وحل المشكلات بسرعة أكبر، وتحسين سرعة الاستجابة التشغيلية.
توسيع نطاق المرونة عبر البيئات الهجينة

تساعد الرؤية الموحّدة للمرونة والتقييم الموحّد المعايير المؤسسات على تشغيل المرونة باتساق عبر التطبيقات والبنية التحتية والبيئات الهجينة من دون إضافة تعقيد غير ضروري.
تحويل الرؤية التشغيلية إلى إجراءات

اربط المقاييس والإشارات التشغيلية ورؤى المرونة عبر الأدوات ضمن سياق تشغيلي مشترك. وتستطيع الفرق رصد المخاطر مبكرًا، وترتيب أولويات التأثير بسرعة أكبر، وتنسيق الإجراءات قبل أن تؤثر حالات التعطّل في المستخدمين.
الموارد

رؤى إضافية لاتخاذ قرارات مستنيرة

استكشِف العروض التوضيحية والتوثيق والتدريب ورؤى الخبراء؛ لمساعدتك على التعلم والتقييم وتحقيق قيمة أكبر من IBM Concert.
أتمتة قائمة على الذكاء الاصطناعي لتعزيز مرونة التطبيقات
ممارسات مثبتة لمواءمة التطوير والأمن والعمليات.
دليل الأمن من خلال الاختبار المبكر
كيفية دمج الأمن في مرحلتي كتابة التعليمات البرمجية والبناء لاكتشاف المشكلات قبل أن تتحول إلى مشكلات عالية التكلفة.
ندوة عبر الإنترنت من IDC وIBM
صناعة القرار على نطاق الآلات: كيف يطوّر الذكاء الاصطناعي الوكيل قابلية الملاحظة.
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