قابلية الملاحظة للواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) لاكتشاف المشكلات بسرعة أكبر وتحسين الموثوقية
توحّد IBM Concert® Observe قابلية ملاحظة التطبيقات والبنية التحتية والشبكات ضمن رؤية تشغيلية مشتركة. ومن خلال ربط بيانات القياس عن بُعد وتحديد علاقات الاعتماديات عبر البيئات الهجينة، تساعد الفرق على تحديد المشكلات بسرعة أكبر، وتقليل التعقيد التشغيلي، والحفاظ على أداء مرن للتطبيقات.
ترصد مكوّنات التطبيقات وترابطاتها تلقائيًا في الوقت الفعلي، وتتتبّع الطلبات عبر الخدمات المُصغَّرة والحاويات والبيئات السحابية. وبفضل الرؤية على مستوى التعليمات البرمجية، تستطيع الفرق اكتشاف المشكلات مبكرًا، وتحديد أثرها فورًا، والمساعدة في تقليل وقت حلها.
تحدّد مراقبة أداء قواعد البيانات من البداية إلى النهاية الاستعلامات البطيئة ومعوقات الأداء ومشكلات الموارد. ويساعد الربط الواضح بين نشاط قواعد البيانات وأداء التطبيقات الفرق على تشخيص المشكلات وحلها بسرعة.
احصل على رؤية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي والنماذج اللغوية الكبرى، بما في ذلك الموجّهات والاستجابات وزمن الانتقال والاعتماديات. وتساعد هذه الرؤية ذات السياق الكامل على رصد الحالات الشاذة، وتحليل سلوك النماذج، وضمان أداء موثوق للذكاء الاصطناعي عبر البيئات المعقدة.
راقب البنية التحتية عبر المضيفين والحاويات وKubernetes والبيئات السحابية. ومن خلال ربط المقاييس والسجلات والتتبعات، تستطيع الفرق الحصول على صورة كاملة لحالة النظام، واكتشاف المشكلات مبكرًا، والحفاظ على الأداء على نطاق واسع.
حوّل بيانات الشبكة غير المُنسَّقة إلى رؤى عملية في الوقت الفعلي لمنع حالات تعطّل مكلفة. وتوفّر قابلية الملاحظة المرتكزة على التطبيقات رؤية كاملة لأداء الشبكة، مما يمكّن الفرق من ترتيب أولويات الخدمات المهمة وتحسين النتائج التشغيلية.
ارصد تفاعلات المستخدمين الفعلية عبر تطبيقات الويب والأجهزة المحمولة من خلال جمع مقاييس الأداء وبيانات الأخطاء. ويساعد ذلك على تحليل أثرها في العملاء لتحديد أولويات التحسينات التي تعزز التجربة الرقمية.
حاكِ التفاعلات الفعلية عبر التطبيقات والشبكات لتحديد المشكلات قبل أن تؤثر في المستخدمين. ويساعد الاختبار المستمر للتوافر والأداء من منظور التطبيقات والشبكات معًا على ضمان تجارب موثوقة من البداية إلى النهاية عبر البيئات.