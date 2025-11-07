يعمل ®IBM® Concert على أتمتة إدارة التصحيحات من البداية حتى النهاية من خلال دمج الكشف المستمر عن الثغرات الأمنية، وتحديد أولويات المخاطر باستخدام الذكاء الاصطناعي، ونشر التصحيحات بشكل منسَّق عبر البُنى التحتية الهجينة ومتعددة السحابات. يدعم Concert تصحيح أنظمة التشغيل، مع خطط مستقبلية لإضافة تصحيح الحاويات وبيئات اللغات ضمن خارطة طريق المنتج لتوسيع نطاق التغطية بشكل أكبر.

من خلال استبدال التصحيح اليدوي بالأتمتة الذكية، يمكِّن Concert الشركات من نشر التصحيحات بسرعة تصل إلى عشر مرات أسرع، وتقليل متوسط وقت التصحيح وخفض التكاليف التشغيلية. تُتيح هذه الكفاءة لفِرَق تكنولوجيا المعلومات التركيز على مبادرات أعلى قيمة، مع تعزيز أمن بيئة تكنولوجيا المعلومات بأكملها.