إدارة عمليات الكمبيوتر المركزي

تبسيط العمليات باستخدام سير عمل موحَّد 

واجهة المستخدم لإدارة عمليات الكمبيوتر المركزي

تحديات الأعمال

لا يزال مديرو أجهزة الكمبيوتر المركزية يواجهون تحديات متزايدة في مراقبة بيئاتهم قبل أن تتسبب في تعطيل التطبيقات المهمة للأعمال. ومن بين التحديات الرئيسية إدارة حجم عمليات البيانات على الكمبيوتر المركزي وصعوبتها. وغالبًا ما تفوق سرعة تحليل البيانات قدرة الإنسان. ونتيجةً لذلك، تصبح الرؤية محدودة مع زيادة الفجوات في السياق، ما يزيد من المخاطر التشغيلية.
كثرة الأحداث والتنبيهات

تتلقى الفرق عددًا هائلًا من التنبيهات عبر الأنظمة، ما يجعل من الصعب اكتشاف العاجل منها ويَحُول دون التصرف بسرعة.
الرؤية غير الكاملة وفجوات السياق

تؤدي الأدوات غير المتكاملة والرؤية المحدودة إلى تأخر تحليل السبب الأساسي وصعوبة فهم السياق الكامل للمشكلة.
الحد من المخاطر بطريقة بطيئة وعن طريق رد الفعل

دون وجود معارف مسبقة أو معالجة موجَّهة، غالبًا ما تمر المخاطر دون ملاحظتها حتى تتسبب في تعطيل الخدمات الحساسة.
ضعف الخبرة بأجهزة الكمبيوتر المركزية

يؤدي ضعف الخبرة بأجهزة الكمبيوتر المركزية ومحدودية الأتمتة التصحيحية إلى ضعف الثقة في حل المشكلات بشكل فعَّال.

تجميع الأحداث وربطها ببعضها ووضعها في سياقها بشكل أسرع

تعمل ميزة Concert for IBM Z Operations Management على تبسيط عمليات الكمبيوتر المركزي من خلال توحيد سير العمل، وتحديد أولويات الأحداث، وتقييم تأثير الأعمال. فهي تعمل على تجميع الأحداث والبيانات وربطها ووضعها في سياقها لمساعدة الفرق على اتخاذ قرارات أسرع بثقة كبرى - ما يساعد على تعزيز المرونة وتقليل فترات تعطُّل التطبيقات ضمن حل واحد مبسَّط.  

 

فنيان يعملان في مركز بيانات بين خوادم IBM Z

الفوائد

التركيز على الأولويات
تعرّف على المشكلات والتنبيهات عبر IBM Z والتي تم تجميعها وتصنيفها وترتيبها حسب الفعالية والوضوح.
تحديد الأحداث المترابطة
فهم التأثير الكامل للحوادث من خلال لوحات المعلومات سهلة الاستخدام وطرق عرض الطوبولوجيا وتحليل التأثير في الوقت الفعلي.
التصرف بناءً على نصائح المعالجة المضمَّنة
حل المشكلات بسرعة باستخدام إمكانية الكشف عن الأسباب الأساسية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتوصيات المدمجة المخصصة لبيئتك.
إزالة حالة عدم اليقين
احصل على صورة شاملة حول سلامة النظام، وحدّد المشكلات فورًا، واتخذ الإجراءات الحاسمة — كل ذلك من خلال منصة مركزية واحدة.

كيفية معالجة Concert for IBM Z لهذه التحديات

قدرات الكشف عن الحالات الشاذة في IBM Concert for IBM Z

استفِد من إمكانات التعلم الآلي؛ لتحديد سلوكيات النظام الطبيعية واكتشاف الحالات الشاذة مبكرًا قبل تفاقمها إلى مشكلات تؤثِّر في الخدمة. 
نصائح الخبراء حول IBM Concert for IBM Z

احصل على توصيات دقيقة لإصلاح المشكلات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي وخبرة IBM Z المدمجة، ما يضمن تسريع حل المشكلات المعقدة.
لوحة المعلومات المركزية في IBM Concert IBM Z

الوصول إلى عرض موحد يجمع مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) والبيانات من مصادر متعددة، ما يُتيح إجراء تحليل تفصيلي سلس.
ربط الأحداث في IBM Concert for Z

قلّل الضوضاء التقنية وزِد الوضوح من خلال ترابط الأحداث المدعوم بالذكاء الاصطناعي، حيث يتم تجميع التنبيهات وضغطها بناءً على الوقت، والطوبولوجيا، والتعرف على الأنماط.
أداة عرض المخطط الطوبولوجي في IBM Concert for Z

تصوَّر العلاقات بين تطبيقات الأعمال والبنية التحتية من خلال عرض بياني تفاعلي في الوقت الفعلي.
وحدة التحكم في الأوامر في IBM Concert for Z

اتخذ إجراءات فورية باستخدام وحدة أوامر مدمجة تتيح لك إصدار الأوامر مباشرة من واجهة الاستخدام لمعالجة المشكلات المحددة بكفاءة.
اتخِذ الخطوة التالية

تعرَّف على Concert for IBM Z. واستفِد من إمكانات التعلم الآلي؛ لتحديد سلوكيات النظام الطبيعية واكتشاف الحالات الشاذة مبكرًا قبل تفاقمها إلى مشكلات تؤثِّر في الخدمة.  شاهِد Concert for Z في أثناء العمل من خلال عرض توضيحي مباشر أو احجز موعدًا؛ لمعرفة المزيد حول ما يمكن أن يضيفه إلى عملك.

