غالبًا ما يُقاس نجاح منظمات المبيعات بالسرعة التي يمكن أن تتفاعل بها مع المتطلبات المتغيرة باستمرار التي يتسم بها السوق.

باستخدام IBM® Cognos® Analytics المُزود بالذكاء الاصطناعي، يمكنك عرض بيانات المبيعات في الوقت الفعلي والتكيف بسرعة مع التغيير. ويمكن بسهولة مشاركة العروض التصويرية للبيانات المتخصصة ولوحات المعلومات وتوحيدها عبر الأعمال.