الصفحة الرئيسية التحليلات Cognos Analytics تحليلات المبيعات
قيادة أعمال أكثر ذكاءً: أحدِث ثورة في الطريقة التي من خلالها يقوم فريق المبيعات لديك بإجراء عرض تصويري للمعارف وتحليلها والعثور عليها في البيانات
طلب عرض توضيحي مباشر جرِّب مجانًا
رسم توضيحي لأشخاص يتفاعلون ويقومون بعرض تصويري للبيانات على الأجهزة
وضع معيار لأداء المبيعات

غالبًا ما يُقاس نجاح منظمات المبيعات بالسرعة التي يمكن أن تتفاعل بها مع المتطلبات المتغيرة باستمرار التي يتسم بها السوق. 

باستخدام IBM® Cognos® Analytics المُزود بالذكاء الاصطناعي، يمكنك عرض بيانات المبيعات في الوقت الفعلي والتكيف بسرعة مع التغيير. ويمكن بسهولة مشاركة العروض التصويرية للبيانات المتخصصة ولوحات المعلومات وتوحيدها عبر الأعمال.

 افتح لوحة معلومات المبيعات
ابدأ استخدام عينة البيانات، ولوحة المعلومات، والتقارير، وغير ذلك الكثير
ما يمكنك فعله
  عرض تصويري للمبيعات الأسبوعية لثلاثة مقاهي

اطّلع على عينة لوحة معلومات تعرض بيانات المبيعات لشركة صغيرة تتطلع إلى النمو.

 الاطلاع على لوحة المعلومات
  مراقبة أداء مجموعة سيارات

تعرض عينة التقرير هذه معلومات حول مبيعات الوكلاء الشهرية حتى تاريخه حسب المدينة والطراز لمجموعة وكلاء سيارات وهمية.

 استكشف لوحة المعلومات
  افحص تقرير مبيعات سيارات

تعرض عينة التقرير هذه معلومات حول مبيعات الوكلاء الشهرية حتى تاريخه حسب المدينة والطراز لمجموعة وكلاء سيارات وهمية.

 الاطلاع على التقرير
اتخِذ الخطوة التالية

يمكنك البدء باستخدام إصدار تجريبي مجاني من IBM® Cognos® Analytics أو طلب عرض توضيحي مباشر مع أحد خبراء IBM ذوي الخبرة ومناقشة كيفية تلبيته لاحتياجات أعمالك على وجه التحديد

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