غالبًا ما يُقاس نجاح منظمات المبيعات بالسرعة التي يمكن أن تتفاعل بها مع المتطلبات المتغيرة باستمرار التي يتسم بها السوق.
باستخدام IBM® Cognos® Analytics المُزود بالذكاء الاصطناعي، يمكنك عرض بيانات المبيعات في الوقت الفعلي والتكيف بسرعة مع التغيير. ويمكن بسهولة مشاركة العروض التصويرية للبيانات المتخصصة ولوحات المعلومات وتوحيدها عبر الأعمال.
اطّلع على عينة لوحة معلومات تعرض بيانات المبيعات لشركة صغيرة تتطلع إلى النمو.
تعرض عينة التقرير هذه معلومات حول مبيعات الوكلاء الشهرية حتى تاريخه حسب المدينة والطراز لمجموعة وكلاء سيارات وهمية.
تعرض عينة التقرير هذه معلومات حول مبيعات الوكلاء الشهرية حتى تاريخه حسب المدينة والطراز لمجموعة وكلاء سيارات وهمية.