تتألف العمليات في المنظمات الكبيرة والمعقدة من عدد لا يحصى من مسارات العمل المنفصلة والمترابطة التي تنشئ كلها كميات وفيرة من البيانات.

يساعدك IBM® Cognos® Analytics على تنظيف البيانات ودمجها وإيجاد معارف جديدة من بياناتك. أنشئ عروضًا تصويرية ديناميكية مذهلة وشاركها عبر الأطراف المعنية بسهولة.