الصفحة الرئيسية التحليلات Cognos Analytics التحليلات التشغيلية
استفد من الكميات الكبيرة من البيانات التشغيلية لاتخاذ قرارات أكثر استنارة من أجل أعمال أكثر ذكاءً
طلب عرض توضيحي جرِّب مجانًا
رسم توضيحي لشخصين في مكالمة فيديو مع عدة أشخاص آخرين على شاشة كبيرة
ادفع عجلة التحسين المستمر في العمليات

تتألف العمليات في المنظمات الكبيرة والمعقدة من عدد لا يحصى من مسارات العمل المنفصلة والمترابطة التي تنشئ كلها كميات وفيرة من البيانات.

يساعدك IBM® Cognos® Analytics على تنظيف البيانات ودمجها وإيجاد معارف جديدة من بياناتك. أنشئ عروضًا تصويرية ديناميكية مذهلة وشاركها عبر الأطراف المعنية بسهولة.

 فتح لوحة معلومات العمليات
بدء استخدام عينة البيانات ولوحة المعلومات والتقارير وغير ذلك الكثير
ما يمكنك فعله
إجراء عرض تصويري لحالات الدخول إلى المستشفى

اطّلع على كيفية تلخيص Cognos Analytics لحالات الدخول عبر شبكة المستشفى في لوحة المعلومات هذه.

 الاطلاع على لوحة المعلومات
مراقبة تصنيع الزجاجات

تبيِّن هذه العينة من لوحة المعلومات الحالة الراهنة لإنتاج زجاجات لدى شركة تصنيع وهمية. كما تُظهر لوحة المعلومات تمثيلات تصويرية على هيئة خريطة ونمط رباعي ومخطط هيكلي.

 استكشف لوحة المعلومات
استكشف العمليات التعليمية

تعرض عينة لوحة المعلومات هذه، بيانات حول النتائج التعليمية ومستلزمات التقنية والتسجيل في مجلس إدارة مدرسة وهمية.

 استكشف لوحة المعلومات
اتخِذ الخطوة التالية

يمكنك البدء باستخدام إصدار تجريبي مجاني من IBM® Cognos® Analytics أو طلب عرض توضيحي مباشر مع أحد خبراء IBM ذوي الخبرة ومناقشة كيفية تلبيته لاحتياجات أعمالك على وجه التحديد

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