تتألف العمليات في المنظمات الكبيرة والمعقدة من عدد لا يحصى من مسارات العمل المنفصلة والمترابطة التي تنشئ كلها كميات وفيرة من البيانات.
يساعدك IBM® Cognos® Analytics على تنظيف البيانات ودمجها وإيجاد معارف جديدة من بياناتك. أنشئ عروضًا تصويرية ديناميكية مذهلة وشاركها عبر الأطراف المعنية بسهولة.
اطّلع على كيفية تلخيص Cognos Analytics لحالات الدخول عبر شبكة المستشفى في لوحة المعلومات هذه.
تبيِّن هذه العينة من لوحة المعلومات الحالة الراهنة لإنتاج زجاجات لدى شركة تصنيع وهمية. كما تُظهر لوحة المعلومات تمثيلات تصويرية على هيئة خريطة ونمط رباعي ومخطط هيكلي.
تعرض عينة لوحة المعلومات هذه، بيانات حول النتائج التعليمية ومستلزمات التقنية والتسجيل في مجلس إدارة مدرسة وهمية.