احصل على صورة أكثر دقة لمتطلبات عملائك واستخدم البيانات لزيادة رضا العملاء.

من خلال IBM® Cognos® Analytics، يمكنك الاستفادة من الذكاء الاصطناعي المدمج لطرح أسئلة بلغة بسيطة والحصول على معارف- أفضل- من البيانات. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحسين الاستثمارات التسويقية من خلال القرارات القائمة على البيانات.