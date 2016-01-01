احصل على صورة أكثر دقة لمتطلبات عملائك واستخدم البيانات لزيادة رضا العملاء.
من خلال IBM® Cognos® Analytics، يمكنك الاستفادة من الذكاء الاصطناعي المدمج لطرح أسئلة بلغة بسيطة والحصول على معارف- أفضل- من البيانات. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحسين الاستثمارات التسويقية من خلال القرارات القائمة على البيانات.
اطّلع على عينة من لوحات المعلومات التي تحلل أداء أحد الحملات الترويجية التسويقية.
تصوِّر هذه العينة من لوحة المعلومات خريطةً مرسومةً من جانب العميل لعرض بيانات زيارات تمت من كاليفورنيا في عام 2016 لموقع شركة Sample Outdoors Company الوهمية.
توضح هذه العينة رسم الخرائط من جانب العميل في تقرير. استكشف زيارات الموقع الإلكتروني لعام 2016 حسب الرمز البريدي في كاليفورنيا.