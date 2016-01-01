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إحدث ثورة في معارف العملاء باستخدام تحليلات IBM Cognos Analytics لأعمال أكثر ذكاءً
طلب عرض توضيحي مباشر جرِّب مجانًا
رسم توضيحي لأشخاص ينظرون إلى تحليلات تسويقية على شاشة دائرية
تحويل المعارف التسويقية إلى خطوات ملموسة

احصل على صورة أكثر دقة لمتطلبات عملائك واستخدم البيانات لزيادة رضا العملاء.

من خلال IBM® Cognos® Analytics، يمكنك الاستفادة من الذكاء الاصطناعي المدمج لطرح أسئلة بلغة بسيطة والحصول على معارف- أفضل- من البيانات. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحسين الاستثمارات التسويقية من خلال القرارات القائمة على البيانات.

 فتح لوحة معلومات التسويق
بدء استخدام عينة البيانات ولوحة المعلومات والتقارير وغير ذلك الكثير
ما يمكنك فعله
عرض تصويري لنتائج التسويق الترويجي

اطّلع على عينة من لوحات المعلومات التي تحلل أداء أحد الحملات الترويجية التسويقية.

 الاطلاع على لوحة المعلومات
رسم خرائط زيارات الموقع الإلكتروني

تصوِّر هذه العينة من لوحة المعلومات خريطةً مرسومةً من جانب العميل لعرض بيانات زيارات تمت من كاليفورنيا في عام 2016 لموقع شركة Sample Outdoors Company الوهمية.

 استكشاف لوحة المعلومات
  وصف زيارات الموقع الإلكتروني باستخدام الخرائط

توضح هذه العينة رسم الخرائط من جانب العميل في تقرير. استكشف زيارات الموقع الإلكتروني لعام 2016 حسب الرمز البريدي في كاليفورنيا.

 الاطلاع على لوحة المعلومات
اتخِذ الخطوة التالية

يمكنك البدء باستخدام إصدار تجريبي مجاني من IBM® Cognos® Analytics أو طلب عرض توضيحي مباشر مع أحد خبراء IBM ذوي الخبرة، ومناقشة كيفية تلبيته لاحتياجات أعمالك على وجه التحديد.

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