إجراء التحليلات في قطاع التأمين باستخدام IBM Cognos Analytics

التحليلات المصرفية تمكَّن من تحسين إدارة المخاطر، وبناء رؤى قابلة للتنفيذ، وتقديم تجارب أفضل للعملاء.

التحليلات التسويقية أحدِث تحولًا جذريًا في كيفية تحويل فريقك التسويقي للبيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ.