تسريع استدلال PyTorch على IBM Z و IBM LinuxONE

على مدار العقد الماضي، شهدنا خلال العقد الماضي تحولًا كبيرًا في الشركات التي يقودها الذكاء الاصطناعي. وقد أدى ظهور البيانات الكبيرة والأجهزة المتخصصة إلى إتاحة إمكانية الوصول إلى الجماهير إلى نماذج الذكاء الاصطناعي القوية التي كانت تقتصر في السابق على فرق البحث النخبوية في جامعات الدرجة الأولى. Tensorflow وقد دعمت الشبكة العصبية العصبية العميقة هذا التحول الديمقراطي، وساعدت الشبكة العصبية العميقة في تطوير هذه النماذج، وساعدت الشبكة العصبية العميقة في تطوير هذه النماذج. لقد أصبح PyTorch لاعبًا رئيسيًا في الذكاء الاصطناعي أفقيًا، حيث يقدم مزايا فريدة من نوعها أدت إلى انتشار استخدام المعلوماتية على نطاق واسع واعتمادها.
وقد وفرت التطورات الأخيرة في مسرعات الذكاء الاصطناعي للأجهزة ®الطاقة اللازمة لاستخدام مسرعات الذكاء الاصطناعي بفعالية في العمل مثل PyTorch. تعمل هذه التحسينات في الأجهزة على تسريع حوسبة النماذج الأكثر تعقيدًا على مجموعة بيانات كبيرة، وتسريع عملية التجريب والنشر بشكل كبير. مع آخر تحديث للتسليم المستمر لـ ®IBM Z و®LinuxONE، نضيف دعمًا لـ PyTorch من خلال حاوية جديدة: IBM Z Accelerated for PyTorch. يحتوي هذا على بيئة تطوير واستدلال لـ PyTorch. سوف تستخدم المعلومات التكنولوجية المعلوماتية قدرات تسريع استدلالية جديدة تستهدف بشفافية IBM مسرع الذكاء المتكامل مسرع التشفير الاصطناعي ويوفر تسريعًا كبيرًا لنماذج التعلم الآلي والتعلّم العميق التقليدية, بالإضافة إلى نماذج التشفير LLMs. وتساعد هذه القدرات على تسريع عملية التجريب من خلال عمليات اختبار الأداء السريعة وبناء حلول الذكاء الاصطناعي على IBM Z و LinuxONE.
PyTorch هو مصدر مفتوح التعلم الآلي إطار العمل الذي يوفر منصة مرنة لبناء نماذج التعلم العميق. تم إصداره من قبل مختبر الذكاء الاصطناعي للأبحاث التابع لفيسبوك عام 2016, يسمح PyTorch للمطوّرين بإنشاء وتعديل النماذج بسهولة من خلال البنية الديناميكية لتكنولوجيا المعلومات التي توفر تعليقات فورية. تجعل هذه القدرة على التكيف هذه المعلومات التكنولوجية جذابة بشكل خاص للباحثين والمطورين الذين يرغبون في تجربة أفكار جديدة.
اكتسبت PyTorch شعبية واسعة النطاق في نظام الذكاء الاصطناعي البنائي النظام البنائي. لقد جعلت واجهة المعلومات التكنولوجية سهلة الاستخدام والواجهة القوية التي تتميز بواجهة سهلة الاستخدام من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخيار المفضل لكل من البحث العلمي وتطبيقات الأعمال. لعبت PyTorch دورًا حاسمًا في تطوير التعلم العميق من خلال توفير أدوات تبسط عملية بناء النماذج المعقدة وتدريبها. تسمح مرونة تكنولوجيا المعلومات للمطورين بتجربة بنيات وتقنيات مختلفة، مما يؤدي إلى حلول أكثر ابتكارًا. لقد سهّل التفاضل التلقائي والمعالجة البديهية للموتر من تنفيذ الخوارزميات المتقدمة مثل التفاضل التلقائي والمعالجة البديهية للموتر مما أدى إلى تقدم أسرع في البحث والتطبيق.
أحد أهم المجالات التي أحدثت فيها PyTorch تأثيرًا هو تطوير النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs). وقد أحدثت هذه النماذج، التي يمكنها فهم وتوليد نصوص شبيهة بالنصوص البشرية، ثورة في معالجة اللغة الطبيعية. وقد سهّلت برمجيات مثل PyTorch إنشاء هذه النماذج وضبطها بشكل دقيق، مما مكّن الباحثين من استكشاف بنيات جديدة وأساليب تدريب أكثر كفاءة.
وتجدر الإشارة إلى أن العديد من أحدث النماذج اللغوية الحديثة، بما في ذلك تلك التي طورتها شركات التكنولوجيا الكبرى، قد تم تنفيذها باستخدام PyTorch. وقد أتاحت قدرة نظام العمل على التعامل مع كميات هائلة من البيانات ودعم المعلومات التكنولوجية للتدريب الموزّع توسيع نطاق النماذج القادرة على فهم السياق والفوارق الدقيقة في اللغة.
من خلال IBM Z Accelerated لـ PyTorch الذي يتم تسليمه من خلال الذكاء الاصطناعي مجموعة الأدوات IBM Z و LinuxONE، يمكن لعملائنا استخدام نموذج PyTorch الذي تم نشره بموثوقية, والتوافر والتوسع قابلية التوسعة IBM Z ، إلى جانب قدرات التسريع الإسنادية لـ Telum® على المسرع على الرقاقة. يكون هذا التسريع الاستدلالي شفافًا للعملاء حيث تم تصميم استيفاء تعليمات مساعدة معالجة الشبكة العصبية (NNPA) من Telum بشفافية وتلقائية.
يمكن للعملاء الآن استخدام هذه القدرات في حالة الكشف عن الغش ومعالجة المطالبات ومعالجة اللغة الطبيعية وكشف الصور وغيرها. يمكن نشر هذه النماذج بتنسيق PyTorch الأصلي أو تصديرها إلى تنسيقات مثل ONNX، والتي تم تحسينها بشكل كبير للاستدلال.
سواء كانت نماذج PyTorch تنشر على ®z/OS أو في بيئة Linux على IBM Z, ويساعد تجميع هذه النماذج مع بيانات عملائنا مهمة حساسة وتطبيقية على نطاق واسع على اكتساب الرؤى التجارية مع الاستمرار في تلبية أكثر اتفاقيات مستوى الخدمة صرامة.
تم تصميم الذكاء الاصطناعي مجموعة الأدوات الخاصة بـ IBM Z و ®IBM LinuxONE لتمكين عملائنا من نشر وتسريع اعتماد مصدر مفتوح الذكاء الاصطناعي إطار العمل على منصات ®z/OS و ®IBM LinuxONE الخاصة بهم. يتبع الذكاء الاصطناعي مجموعة الأدوات عملية صارمة عملية IBM هندسة آمنة تقوم بفحص ومسح مفتوح الذكاء الاصطناعي-خدمة العمل IBMو حاوية معتمدة من الصحة في مجال الأمن و تحقق من الامتثال للوائح الصناعات يمكن للعملاء أيضًا شراء IBM دعم النخبة لـ الذكاء الاصطناعي مجموعة الأدوات IBM Z و LinuxONE.
تعرف على المزيد عن الذكاء الاصطناعي مجموعة الأدوات IBM Z و IBM لينكسون
تعرف على ما يمكن أن تتوقعه من دعم النخبة من IBM Elite Support
لقد استطلعنا آراء 2000 مجموعة حول مبادرات الذكاء الاصطناعي لديها لمعرفة ما ينجح وما لا ينجح وكيف يمكنك المضي قدمًا.
IBM Granite هي مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة والموثوق بها وذات الأداء العالي والتي صُمِمَت خصيصًا للأعمال وجرى الارتقاء بها على النحو الأمثل لتوسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي لديك. استكشف خيارات اللغة والتعليمات البرمجية والسلاسل الزمنية والدرابزين.
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