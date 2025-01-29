تسريع استدلال PyTorch على IBM Z و IBM LinuxONE

اكتسبت PyTorch شعبية واسعة النطاق في نظام الذكاء الاصطناعي البنائي النظام البنائي. لقد جعلت واجهة المعلومات التكنولوجية سهلة الاستخدام والواجهة القوية التي تتميز بواجهة سهلة الاستخدام من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخيار المفضل لكل من البحث العلمي وتطبيقات الأعمال. لعبت PyTorch دورًا حاسمًا في تطوير التعلم العميق من خلال توفير أدوات تبسط عملية بناء النماذج المعقدة وتدريبها. تسمح مرونة تكنولوجيا المعلومات للمطورين بتجربة بنيات وتقنيات مختلفة، مما يؤدي إلى حلول أكثر ابتكارًا. لقد سهّل التفاضل التلقائي والمعالجة البديهية للموتر من تنفيذ الخوارزميات المتقدمة مثل التفاضل التلقائي والمعالجة البديهية للموتر مما أدى إلى تقدم أسرع في البحث والتطبيق.

أحد أهم المجالات التي أحدثت فيها PyTorch تأثيرًا هو تطوير النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs). وقد أحدثت هذه النماذج، التي يمكنها فهم وتوليد نصوص شبيهة بالنصوص البشرية، ثورة في معالجة اللغة الطبيعية. وقد سهّلت برمجيات مثل PyTorch إنشاء هذه النماذج وضبطها بشكل دقيق، مما مكّن الباحثين من استكشاف بنيات جديدة وأساليب تدريب أكثر كفاءة.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من أحدث النماذج اللغوية الحديثة، بما في ذلك تلك التي طورتها شركات التكنولوجيا الكبرى، قد تم تنفيذها باستخدام PyTorch. وقد أتاحت قدرة نظام العمل على التعامل مع كميات هائلة من البيانات ودعم المعلومات التكنولوجية للتدريب الموزّع توسيع نطاق النماذج القادرة على فهم السياق والفوارق الدقيقة في اللغة.

من خلال IBM Z Accelerated لـ PyTorch الذي يتم تسليمه من خلال الذكاء الاصطناعي مجموعة الأدوات IBM Z و LinuxONE، يمكن لعملائنا استخدام نموذج PyTorch الذي تم نشره بموثوقية, والتوافر والتوسع قابلية التوسعة IBM Z ، إلى جانب قدرات التسريع الإسنادية لـ Telum® على المسرع على الرقاقة. يكون هذا التسريع الاستدلالي شفافًا للعملاء حيث تم تصميم استيفاء تعليمات مساعدة معالجة الشبكة العصبية (NNPA) من Telum بشفافية وتلقائية.

يمكن للعملاء الآن استخدام هذه القدرات في حالة الكشف عن الغش ومعالجة المطالبات ومعالجة اللغة الطبيعية وكشف الصور وغيرها. يمكن نشر هذه النماذج بتنسيق PyTorch الأصلي أو تصديرها إلى تنسيقات مثل ONNX، والتي تم تحسينها بشكل كبير للاستدلال.

سواء كانت نماذج PyTorch تنشر على ®z/OS أو في بيئة Linux على IBM Z, ويساعد تجميع هذه النماذج مع بيانات عملائنا مهمة حساسة وتطبيقية على نطاق واسع على اكتساب الرؤى التجارية مع الاستمرار في تلبية أكثر اتفاقيات مستوى الخدمة صرامة.