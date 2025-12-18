تسعير مرن للخوادم التي تعمل دون نظام تشغيل: بالساعة أو بالشهر أو الحجز المسبق
تخصيص ونشر خوادم IBM Cloud Bare Metal لتلبية أي متطلبات عبء عمل على البنية التحتية السحابية التي تختارها من IBM Cloud. كلٌّ من نشر بنية IBM السحابية الخاصة الافتراضية (VPC) والبنية التحتية الكلاسيكية مخصص بالكامل لاستخدامك الفردي، مع مزايا أمان مدمجة وتحكم كامل في موارد الحوسبة الخاصة بك.
خصِّص خادم bare metal (العمل بدون نظام تشغيل) لديك بأكثر من 11 مليون تركيبة إعداد مختلفة بما يلائم متطلبات ميزانيتك، واحصل على 20 تيرابايت من عرض النطاق الترددي مجانًا. وهذ حل مثالي للعمليات الكبيرة والمستقرة التي يمكن التنبؤ بها.
توفِّر خوادم Bare Metal Servers عند الطلب على البنية التحتية التقليدية خيارات دفع بالساعة أو شهريًا وفق نموذج الدفع حسب الاستخدام، من دون الحاجة إلى دفعات مقدّمة أو التزامات طويلة الأجل.
يمكنك خفض النفقات من خلال الاستفادة من أسعار مخفَّضة عند حجز السعة مسبقًا بعقد مدته سنة واحدة أو ثلاث سنوات، لتضمن توفّر السعة التي تحتاج إليها في المكان والوقت المناسبين. وتوفِّر لك IBM Cloud Reservations سعة مضمونة داخل منطقة التوفّر ومركز البيانات اللذين تختارهما طوال مدة العقد. يمكنك تحويل حلّك الحالي المعتمد على نموذج عند الطلب إلى فوترة وشروط عقد IBM Cloud Reservations. يمكنك إرفاق أي حل متوافق بحجزك أو فصله عنه متى احتجت.
اختر ملف تعريف Bare Metal Server جاهز وانشره في مناطق متعددة النطاقات خلال 10 دقائق أو أقل عبر شبكة مُعرّفة بالبرمجيات. يتميز بأحدث معالجات Intel Xeon. يُعَدّ خيارًا مثاليًّا للتوفر العالي ومتطلبات المرونة القصوى.
توفر خوادم Bare Metal Servers عند الطلب على IBM Cloud VPC خيارات فوترة خيارات دفع بالساعة أو شهريًا وفق نموذج الدفع حسب الاستخدام. من دون الحاجة إلى دفعات مقدّمة أو التزامات طويلة الأجل. تُعد خوادم IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC خدمة عالمية بتسعير يختلف بحسب المنطقة. وعند اختيار ملف تعريف الخادم، يمكن للعملاء توقُّع فوترة بالساعة لكل مكوِّن مُضمَّن أو عنصر مُحدَّد في مواصفات الخادم.
ويُحتسَب إجمالي تكلفة الساعة من خلال جمع عدد الساعات التي كان فيها الخادم مُوفَّرًا وعدد الساعات الخاصة بنظام التشغيل المختار. كما تشمل التكلفة سرعة عرض النطاق الترددي للشبكة التي تم اختيارها لكل ساعة، مضروبة في سعر الساعة المقابل لها. يشمل التسعير الإجمالي عرض النطاق الترددي بنظام الدفع حسب الاستخدام لكل جيجابايت، ونماذج خوادم Bare Metal Servers والبرمجيات، إضافةً إلى عمليات نقل بيانات الإنترنت وخدمات VPC الاختيارية. تُحتسَب رسوم الفوترة ابتداءً من وقت توفير الموارد (provisioning) وحتى الإلغاء، وتُصدَر الفواتير عن هذه الرسوم بأثر لاحق.
يمكنك تقليل نفقاتك نسبة 35% عند اشتراكك لمدة عام واحد أو بنسبة 60% عند اشتراكك لمدة 3 سنوات من خلال التسعير المخفض عند حجز السعة مقدمًا. يتم إصدار فاتورة بالسعة المحجوزة لك شهريًا ولا تتطلب أي مدفوعات مقدمة.
وتوفِّر لك IBM Cloud Reservations سعة مضمونة داخل منطقة التوفّر ومركز البيانات اللذين تختارهما طوال مدة العقد. يمكنك تحويل حلّك الحالي المعتمد على نموذج عند الطلب إلى فوترة وشروط عقد IBM Cloud Reservations. يمكنك إرفاق أي حل متوافق بحجزك أو فصله عنه متى احتجت.
دعنا نناقش أعباء عمل الخوادم التي تعمل دون نظام تشغيل ومتطلبات الميزانية. معًا يمكننا العثور على حل يُلبي احتياجات فريقك.
الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبَّقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.