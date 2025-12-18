توفر خوادم Bare Metal Servers عند الطلب على IBM Cloud VPC خيارات فوترة خيارات دفع بالساعة أو شهريًا وفق نموذج الدفع حسب الاستخدام. من دون الحاجة إلى دفعات مقدّمة أو التزامات طويلة الأجل. تُعد خوادم IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC خدمة عالمية بتسعير يختلف بحسب المنطقة. وعند اختيار ملف تعريف الخادم، يمكن للعملاء توقُّع فوترة بالساعة لكل مكوِّن مُضمَّن أو عنصر مُحدَّد في مواصفات الخادم.

ويُحتسَب إجمالي تكلفة الساعة من خلال جمع عدد الساعات التي كان فيها الخادم مُوفَّرًا وعدد الساعات الخاصة بنظام التشغيل المختار. كما تشمل التكلفة سرعة عرض النطاق الترددي للشبكة التي تم اختيارها لكل ساعة، مضروبة في سعر الساعة المقابل لها. يشمل التسعير الإجمالي عرض النطاق الترددي بنظام الدفع حسب الاستخدام لكل جيجابايت، ونماذج خوادم Bare Metal Servers والبرمجيات، إضافةً إلى عمليات نقل بيانات الإنترنت وخدمات VPC الاختيارية. تُحتسَب رسوم الفوترة ابتداءً من وقت توفير الموارد (provisioning) وحتى الإلغاء، وتُصدَر الفواتير عن هذه الرسوم بأثر لاحق.