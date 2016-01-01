انقل بياناتك الجغرافية إلى أي مكان بثقة
لتعزيز الكفاءة وتسريع البحث، تحتاج مؤسستك إلى إمكانية الوصول السريع والآمن إلى الاستطلاعات والبيانات الجغرافية الأخرى. وعلى الرغم من ذلك، فإن الملفات التي تحتوي على بيانات من مصادر تحت الماء ومعرضة للرياح والزلازل وغيرها يمكن أن تكون كبيرة للغاية ويصعب نقلها. تؤدي حلول النقل القديمة إلى استغراق فترات طويلة، سواء كان ذلك في التسليم الرقمي الذي غالبًا ما يفشل أو التسليم غير الفعال من خلال الأقراص الصلبة
يقدم IBM Aspera برامج من جانب الخادم ومن جانب العميل لإرسال ملفات آمنة بأقصى سرعة. يتم تقديم IBM Aspera في صورة برنامج أوبنظام البرمجيات كخدمة SaaS أو نظام هجين، كما أن تعدد استخداماته يجعله حلًا لأي فريق يعمل باستخدام البيانات الكبيرة.
تحقق من وقت نقل الملفات وسرعته عبر أي مسافة أو حالة من حالات الشبكة باستخدام الحاسبة الخاصة بنا.
وزِّع الملفات ومجموعات البيانات الضخمة دون القلق بشأن فقدان الحزمة أو ضغطها.
أرسِل البيانات أو استقبلها بسرعة بغض النظر عن موقعك.
تمكّن من إدارة عمليات نقل البيانات وسير العمل وأتمتتها.
عزز مستوى الأمان من خلال باستخدام SAML والتشفير المدمج في أثناء النقل وفي أوقات التخزين.
تمكّن من نقل الملفات ومجموعات البيانات الضخمة وتوزيعها ومزامنتها عالميًا.
تمكّن من تسريع التعاون مع فِرق مرحلة ما بعد الإنتاج وتطوير الألعاب.
تمكّن من إدارة عمليات نقل البيانات وسير العمل وأتمتتها لتعزيز مستوى الكفاءة.
يساعد التشفير في أثناء النقل وفي أوقات التخزين على تحقيق أقصى قدر من الأمان، والحفاظ على أمان مشروعاتك.
استفد من الحماية من هجوم الوسيط وهجمات إعادة الإرسال وهجمات حجب الخدمة.
بناء سير عمل قابل للتوسع بشكل كبير ويعمل في البيئة المحلية أو في السحابة أو كليهما.
استخدَم فريق BASE منصة IBM Cloud، و IBM Aspera On Cloud، وIBM Cloud Object Storage لتشغيل بوابة توزيع الوسائط العالمية، وتوفير مركز تخزين مركزي لشركاء إنتاج LCTV حول العالم.
استخدمت FOX Sports حل Aspera لتحرير المحتوى عن بعد في كأس العالم 2018 في زمن شبه حقيقي.
يتيح حل Aspera إمكانية نقل الملفات ومجموعات البيانات وتوزيعها ومزامنتها على مستوى العالم، ويتضمن أدوات لأتمتة ومراقبة سير العمل – وهي إمكانيات مثالية للبرامج التليفزيونية التي تقدمها DMC في الموعد المحدد.