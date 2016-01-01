الصفحة الرئيسية البرامج الوسيطة Aspera تسريع عمليات نقل البيانات الكبيرة الخاصة بالاستطلاعات والبيانات الجغرافية
يساعد IBM Aspera شركات النفط والغاز، والطاقة على تسريع البحث والتحليل من خلال النقل الموثوق به للبيانات في الوقت الفعلي عبر مسافات طويلة بغض النظر عن حجم أو تنسيق الملفات
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منظر جوي للوحة شمسية عائمة في السد، وهي مصدر للطاقة النظيفة
نقل سريع وآمن للبيانات الكبيرة بين المواقع البرية والبحرية والجوية

انقل بياناتك الجغرافية إلى أي مكان بثقة

 

لتعزيز الكفاءة وتسريع البحث، تحتاج مؤسستك إلى إمكانية الوصول السريع والآمن إلى الاستطلاعات والبيانات الجغرافية الأخرى. وعلى الرغم من ذلك، فإن الملفات التي تحتوي على بيانات من مصادر تحت الماء ومعرضة للرياح والزلازل وغيرها يمكن أن تكون كبيرة للغاية ويصعب نقلها. تؤدي حلول النقل القديمة إلى استغراق فترات طويلة، سواء كان ذلك في التسليم الرقمي الذي غالبًا ما يفشل أو التسليم غير الفعال من خلال الأقراص الصلبة

 

يقدم IBM Aspera برامج من جانب الخادم ومن جانب العميل لإرسال ملفات آمنة بأقصى سرعة. يتم تقديم IBM Aspera في صورة برنامج أوبنظام البرمجيات كخدمة SaaS أو نظام هجين، كما أن تعدد استخداماته يجعله حلًا لأي فريق يعمل باستخدام البيانات الكبيرة. 

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جرِّب حاسبة نقل الملفات من IBM Aspera

تحقق من وقت نقل الملفات وسرعته عبر أي مسافة أو حالة من حالات الشبكة باستخدام الحاسبة الخاصة بنا.
المزايا نقل كميات غير محدودة من البيانات الجغرافية في جميع أنحاء العالم

وزِّع الملفات ومجموعات البيانات الضخمة دون القلق بشأن فقدان الحزمة أو ضغطها.

 تعزيز التعاون العالمي

أرسِل البيانات أو استقبلها بسرعة بغض النظر عن موقعك.

 زيادة الكفاءة

تمكّن من إدارة عمليات نقل البيانات وسير العمل وأتمتتها.

 حماية البيانات الجغرافية بالتشفير

عزز مستوى الأمان من خلال باستخدام SAML والتشفير المدمج في أثناء النقل وفي أوقات التخزين.
المزايا نقل البيانات الكبيرة ومزامنتها

تمكّن من نقل الملفات ومجموعات البيانات الضخمة وتوزيعها ومزامنتها عالميًا.

 مشاركة الملفات الكبيرة عبر المسافات 

تمكّن من تسريع التعاون مع فِرق مرحلة ما بعد الإنتاج وتطوير الألعاب.

 عمليات النقل الآلي للملفات

تمكّن من إدارة عمليات نقل البيانات وسير العمل وأتمتتها لتعزيز مستوى الكفاءة.

 التشفير الآمن 

يساعد التشفير في أثناء النقل وفي أوقات التخزين على تحقيق أقصى قدر من الأمان، والحفاظ على أمان مشروعاتك.

 التحقق من تكامل البيانات

استفد من الحماية من هجوم الوسيط وهجمات إعادة الإرسال وهجمات حجب الخدمة.

 سير عمل السحابة الهجينة

بناء سير عمل قابل للتوسع بشكل كبير ويعمل في البيئة المحلية أو في السحابة أو كليهما.
شهدت شركة Rosen Group زيادة بنسبة 300% في سرعة نقل الملفات لمجموعات بيانات فحص الطاقة. مقالة PacGenesis اقرأ التقرير كاملًا
دراسات حالة
Base Media Cloud

استخدَم فريق BASE منصة IBM Cloud، و IBM Aspera On Cloud، وIBM Cloud Object Storage لتشغيل بوابة توزيع الوسائط العالمية، وتوفير مركز تخزين مركزي لشركاء إنتاج LCTV حول العالم.
FOX Sports

استخدمت FOX Sports حل Aspera لتحرير المحتوى عن بعد في كأس العالم 2018 في زمن شبه حقيقي.
DMC

يتيح حل Aspera إمكانية نقل الملفات ومجموعات البيانات وتوزيعها ومزامنتها على مستوى العالم، ويتضمن أدوات لأتمتة ومراقبة سير العمل – وهي إمكانيات مثالية للبرامج التليفزيونية التي تقدمها DMC في الموعد المحدد.
اتخِذ الخطوة التالية

من خلال حلول البث والنقل السريع للملفات، ينقل برنامج IBM Aspera البيانات بأي حجم عبر أي مسافة.

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