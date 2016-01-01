لتعزيز الكفاءة وتسريع البحث، تحتاج مؤسستك إلى إمكانية الوصول السريع والآمن إلى الاستطلاعات والبيانات الجغرافية الأخرى. وعلى الرغم من ذلك، فإن الملفات التي تحتوي على بيانات من مصادر تحت الماء ومعرضة للرياح والزلازل وغيرها يمكن أن تكون كبيرة للغاية ويصعب نقلها. تؤدي حلول النقل القديمة إلى استغراق فترات طويلة، سواء كان ذلك في التسليم الرقمي الذي غالبًا ما يفشل أو التسليم غير الفعال من خلال الأقراص الصلبة

يقدم IBM Aspera برامج من جانب الخادم ومن جانب العميل لإرسال ملفات آمنة بأقصى سرعة. يتم تقديم IBM Aspera في صورة برنامج أوبنظام البرمجيات كخدمة SaaS أو نظام هجين، كما أن تعدد استخداماته يجعله حلًا لأي فريق يعمل باستخدام البيانات الكبيرة.

