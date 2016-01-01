لتسريع الأبحاث وتحسين رعاية المرضى، تحتاج مؤسستك إلى توفر تبادل سريع وآمن لكميات كبيرة من الملفات، والتي يحتوي الكثير منها على معلومات حساسة للمرضى. وعلى الرغم من ذلك، فإن الطرق التقليدية لإرسال الملفات، من غرفة الفحص إلى المكتب الطبي، إلى مرافق البحث وفي كل مكان بينهما، بطيئة وغير فعالة وتشكِّل مخاطر أمنية ذات عواقب وخيمة.

برنامج IBM Aspera هو مجموعة من برامج نقل البيانات تعمل على نقل مجموعات كبيرة من البيانات بسرعة وأمان، بغض النظر عن ظروف الشبكة. يقدم IBM Aspera البرامج من جانب الخادم والعميل اللازمة لإرسال الملفات بأقصى سرعة ممكنة.