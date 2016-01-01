تسريع الأبحاث وتحسين رعاية المرضى من خلال النقل الموثوق به للملفات الكبيرة في الوقت الفعلي عبر أي مسافة
لتسريع الأبحاث وتحسين رعاية المرضى، تحتاج مؤسستك إلى توفر تبادل سريع وآمن لكميات كبيرة من الملفات، والتي يحتوي الكثير منها على معلومات حساسة للمرضى. وعلى الرغم من ذلك، فإن الطرق التقليدية لإرسال الملفات، من غرفة الفحص إلى المكتب الطبي، إلى مرافق البحث وفي كل مكان بينهما، بطيئة وغير فعالة وتشكِّل مخاطر أمنية ذات عواقب وخيمة.
برنامج IBM Aspera هو مجموعة من برامج نقل البيانات تعمل على نقل مجموعات كبيرة من البيانات بسرعة وأمان، بغض النظر عن ظروف الشبكة. يقدم IBM Aspera البرامج من جانب الخادم والعميل اللازمة لإرسال الملفات بأقصى سرعة ممكنة.
تحقق من وقت نقل الملفات وسرعته عبر أي مسافة أو حالة من حالات الشبكة باستخدام الحاسبة الخاصة بنا.
تمكّن من نقل بياناتك بشكل آمن من خلال التشفير الشامل مع الالتزام بلوائح HIPPA.
امنح موفري خدمات الرعاية الصحية إمكانية الوصول إلى نتائج الفحص في وقت قصير.
احصل على نتائج الفحص في زن شبه حقيقي مع الحد الأدنى من فقدان الحزمة للتأكد من توفر البيانات الأكثر دقة لدى موفري الخدمة.
يعمل IBM Aspera على تسريع عملية مشاركة البيانات الطبية الحيوية الكبيرة عبر أي مسافة، مع زيادة مستوى أمن البيانات والموثوقية والحماية من فقدان البيانات إلى أقصى حد ممكن.
تمكّن من نقل الملفات ومجموعات البيانات الضخمة وتوزيعها ومزامنتها عالميًا.
يساعد التشفير الشامل والتحقق من تكامل البيانات على ضمان تحقيق أقصى مستوى من الأمان.
أنشئ سير عمل قابلًا للتوسع بدرجة عالية يتم تشغيله في البيئة المحلية أو في السحابة أو كليهما.
استفد من الحماية من هجوم الوسيط، وهجمات إعادة الإرسال، وهجمات حجب الخدمة.
استخدَم فريق BASE منصة IBM Cloud، و IBM Aspera On Cloud، وIBM Cloud Object Storage لتشغيل بوابة توزيع الوسائط العالمية، وتوفير مركز تخزين مركزي لشركاء إنتاج LCTV حول العالم.
استخدمت FOX Sports حل Aspera لتحرير المحتوى عن بعد في كأس العالم 2018 في زمن شبه حقيقي.
يتيح حل Aspera إمكانية نقل الملفات ومجموعات البيانات وتوزيعها ومزامنتها على مستوى العالم، ويتضمن أدوات لأتمتة ومراقبة سير العمل – وهي إمكانيات مثالية للبرامج التليفزيونية التي تقدمها DMC في الموعد المحدد.