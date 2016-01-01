الصفحة الرئيسية البرامج الوسيطة Aspera نقل بيانات الرعاية الصحية وبيانات أبحاثك بأمان
تعرف على كيفية توفير IBM Aspera لحل نقل موثوق به ومتوافق مع قانون (نقل التأمين الصحي والمساءلة - HIPPA) لمنظمات الرعاية الصحية والأبحاث بهدف إرسال البيانات الطبية بصورة آمنة وبأقصى سرعة
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طبيب يفحص الأشعة السينية
نقل سريع وآمن ومتوافق مع HIPAA للملفات الكبيرة

تسريع الأبحاث وتحسين رعاية المرضى من خلال النقل الموثوق به للملفات الكبيرة في الوقت الفعلي عبر أي مسافة

لتسريع الأبحاث وتحسين رعاية المرضى، تحتاج مؤسستك إلى توفر تبادل سريع وآمن لكميات كبيرة من الملفات، والتي يحتوي الكثير منها على معلومات حساسة للمرضى. وعلى الرغم من ذلك، فإن الطرق التقليدية لإرسال الملفات، من غرفة الفحص إلى المكتب الطبي، إلى مرافق البحث وفي كل مكان بينهما، بطيئة وغير فعالة وتشكِّل مخاطر أمنية ذات عواقب وخيمة.

برنامج IBM Aspera هو مجموعة من برامج نقل البيانات تعمل على نقل مجموعات كبيرة من البيانات بسرعة وأمان، بغض النظر عن ظروف الشبكة. يقدم IBM Aspera البرامج من جانب الخادم والعميل اللازمة لإرسال الملفات بأقصى سرعة ممكنة.

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جرِّب حاسبة نقل الملفات من IBM Aspera

تحقق من وقت نقل الملفات وسرعته عبر أي مسافة أو حالة من حالات الشبكة باستخدام الحاسبة الخاصة بنا.
المزايا الحفاظ على حماية بياناتك  

تمكّن من نقل بياناتك بشكل آمن من خلال التشفير الشامل مع الالتزام بلوائح HIPPA.

 تسليم البيانات الحساسة بشكل أسرع بمعدل 100 مرّة

امنح موفري خدمات الرعاية الصحية إمكانية الوصول إلى نتائج الفحص في وقت قصير.

 تقليل الوقت اللازم للتشخيص

احصل على نتائج الفحص في زن شبه حقيقي مع الحد الأدنى من فقدان الحزمة للتأكد من توفر البيانات الأكثر دقة لدى موفري الخدمة.
المزايا

يعمل IBM Aspera على تسريع عملية مشاركة البيانات الطبية الحيوية الكبيرة عبر أي مسافة، مع زيادة مستوى أمن البيانات والموثوقية والحماية من فقدان البيانات إلى أقصى حد ممكن.

 نقل البيانات الكبيرة ومزامنتها

تمكّن من نقل الملفات ومجموعات البيانات الضخمة وتوزيعها ومزامنتها عالميًا.

 التشفير الآمن

يساعد التشفير الشامل والتحقق من تكامل البيانات على ضمان تحقيق أقصى مستوى من الأمان.

 سير عمل السحابة الهجينة

أنشئ سير عمل قابلًا للتوسع بدرجة عالية يتم تشغيله في البيئة المحلية أو في السحابة أو كليهما.

 التحقق من تكامل البيانات

استفد من الحماية من هجوم الوسيط، وهجمات إعادة الإرسال، وهجمات حجب الخدمة.
تعد معدلات النقل أسرع بمئات المرّات من معدل http/ftp القياسي. مراجع G2 اقرأ المراجعة الكاملة
يمكنك نقل كمية كبيرة من البيانات حول العالم بطريقة آمنة. مراجع G2 اقرأ المراجعة الكاملة
دراسات حالة
Base Media Cloud

استخدَم فريق BASE منصة IBM Cloud، و IBM Aspera On Cloud، وIBM Cloud Object Storage لتشغيل بوابة توزيع الوسائط العالمية، وتوفير مركز تخزين مركزي لشركاء إنتاج LCTV حول العالم.
FOX Sports

استخدمت FOX Sports حل Aspera لتحرير المحتوى عن بعد في كأس العالم 2018 في زمن شبه حقيقي.
DMC

يتيح حل Aspera إمكانية نقل الملفات ومجموعات البيانات وتوزيعها ومزامنتها على مستوى العالم، ويتضمن أدوات لأتمتة ومراقبة سير العمل – وهي إمكانيات مثالية للبرامج التليفزيونية التي تقدمها DMC في الموعد المحدد.
اتخِذ الخطوة التالية

من خلال حلول البث والنقل السريع للملفات، ينقل برنامج IBM Aspera البيانات بأي حجم عبر أي مسافة.

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